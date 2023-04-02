傳產拚多元節水：中鋼盼政府協助推海淡水技術，永豐餘放流水自用並復育溼地
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今年水情再次吃緊，政府加強宣導節約用水，中鋼董事長翁朝棟接受《中央社》採訪時指出，極端氣候的環境下，企業也在尋找各種節水方案，除了提高再生水的使用比例，海水淡化技術也值得政府協助企業發展使用。
（中央社）受到極端氣候影響，南部水情吃緊成為近年常態，由於台灣南部是國內傳統產業的重要聚落，包括鋼鐵、紡織、造紙等耗水產業均開始超前部署，深怕乾旱影響產能利用率。
今（2023）年春雨不給力，南部水情吃緊，台南市、嘉義縣市及高雄市皆開始採取多元節水措施，包含啟動工業節水、回收水取用及再生水利用等。然而工業用水不能斷，業者透露，雖然發展水資源回收再利用的成本不小，但總好過缺水導致產能停擺帶來的損失。
傳統產業大多在中南部設廠，例如鋼鐵業龍頭中鋼及永豐餘旗下中華紙漿的久堂廠都在高雄市；紡織業者宏遠興業總公司及生產基地在台南市，福懋興業則在雲林縣。
中鋼拚節水，盼政府協助產業推海淡水技術
談到傳統產業裡的用水大戶，「鋼鐵」絕對是名列前茅的產業，其中又以一貫作業鋼廠最耗水。
國內最大的一貫作業鋼廠中鋼從原料到產品，無論是抑塵、冷卻、除鏽、潤滑、水封或水淬，都高度仰賴水資源；不過，中鋼所處的高雄不但沒有大型水庫，偏偏也是常拉缺水警報的區域。
中鋼工業用水大多來自鳳山水庫，用水量最高時占水庫供水量40%。為了降低來自水庫取水的比例，中鋼2018年8月起導入全台首座公共污水處理廠「鳳山溪再生水廠」的再生水，作為製程工業用水；2021年12月再導入臨海都污再生水。中鋼目前每天再生水的使用量已達約6.05萬公噸，約占中鋼整體用水量的50%。
中鋼統計，2018年導入再生水後，2021年中鋼使用自來水占鳳山水庫的供水量已降到28.3%；另與2017年相比，2022年使用自來水占中鋼補充用水量的比率為53.1%，目標2025年再生水導入量增加後，使用自來水占中鋼補充用水量能進一步降低至45.6%。
中鋼董事長翁朝棟接受《中央社》採訪時指出，極端氣候的環境下，企業也在尋找各種節水方案，除了提高再生水的使用比例，海水淡化技術也值得政府協助企業發展使用。
翁朝棟說，如果能讓北、中、南各地工業區都能使用海淡水，以台灣四面環海的地理條件來看，對企業節水是不錯解方。
根據中鋼對水資源的規劃目標，在2030年、每天增加使用1.3萬立方公尺的海淡水前提下，與2017年相比，希望使用自來水占中鋼補充用水量的比率進一步降低至到35.6%。
由於海淡廠會排放鹽分濃度高的鹵水，造成環境問題，翁朝棟認為，企業發展相關技術需要政府相關部門結合研究單位一起推動；另外，海淡水成本較高，1度水要價約新台幣40元，遠高於自來水費，若海淡水成本降到1度25元，才比較有商轉的機會。
儘管海淡水成本比自來水高，但翁朝棟直言，計算下來，總比缺水導致產線停擺好，「現在不投資，就會是未來的生產成本」。
紡織業節水滴滴計較，滿足國際客戶綠色生產要求
由於染整技術複雜，導致用水量龐大，紡織業同樣名列傳統產業的用水大戶之一，但業者轉向使用再生水生產行之有年，甚至會計算一滴水可以用幾次。
紡織一貫場宏遠興業的生產用水多來自深井中的地下水，業者受訪表示，目前生產用水無虞，營運也未受到旱情影響。
然而即便用水不受影響，宏遠對節水也不馬虎。主管指出，利用回收設備，宏遠盡量讓每一滴水都至少能使用2次，尤其是較潔淨的織布用水，甚至可使用3次以上。
至於成分較複雜的染整用水，宏遠指出，經過設備過濾後，最高能使用2次；而不能再用於生產的染整水，宏遠也不浪費，會拿來灑掃衛生間，盡量減少水資源浪費。
客戶包含Nike、Adidas等國際大廠的福懋興業指出，國際品牌注重製程，供應商需達到節能、省水及使用綠電生產等條件，為了滿足客戶需求，早已砸重金改善生產設備。
福懋主管受訪指出，目前用水回收率達6成，並透過改善紡織品及染液的比重，做為節水方案。例如過去1公斤染料需用10公斤水，採用節水染液後，現在已經降低到染料與水比例為1：5，未來會持續研發更好的節水方案。
永豐餘研究科學節水，放流水自用並復育溼地
由於製漿造紙製程中需要充足的水做為清洗與溶解輸送，讓造紙業也是傳統產業中榜上有名的耗水大戶。
旗下有中華紙漿、永豐餘工業用紙與永豐餘消費品實業等3大事業群的永豐餘直言，「從踏入造紙業，就已投入科學節水的研究」。
永豐餘3大事業群用水回收率平均達81%，年度節水目標為1%；公司的用水政策可以總結為兩點，就是「降減總耗水量」與「提升製程水循環比例」，從取水開始，就精準預估合理取用；進入製程後，再進一步嚴加控管循環利用。
永豐餘說，公司的水處理系統，包含初級物理化學處理、二級生物處理及備用的高級處理，所有生產據點的放流水，皆受政府所規定的行業標準規範，先經廠內處理至優於法規標準後，才排放至自然水體。
具體來說，永豐餘的節水措施就像把造紙過後的熱鹼軟水回收，水溫降至攝氏32度以下，再供廠內利用；過濾白水取代清水；更新生物塔內部濾材，提升處理效率，並以放流水做為廠內日常清洗用途。
除了廠內循環再利用，永豐餘旗下的中華紙漿久堂廠更將放流水做為高雄大樹舊鐵橋濕地的水源，當地有90%水源來自久堂廠經二級處理後的放流水。
永豐餘說，未來將繼續提升水的重複循環使用率，讓水的使用次數最大化，以及水的使用噸數最小化。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。