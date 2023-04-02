馬英九赴湖南大學，提國家修憲分台灣大陸兩地區，都是中華民國、都是中國

（中央社）前總統馬英九今（2）日率大九學堂的學生到訪湖南大學做交流。馬英九表示，「我們國家」修改了憲法，分了台灣地區跟大陸地區，都是中華民國，都是中國。

馬英九提國家修憲分台灣大陸兩地區

馬英九一行在湖南大學的國家超級計算長沙中心的會議室與湖南大學的學生做交流。台灣參與學生為28人，湖南大學學生則有32人。

馬英九在最後結尾致詞時提及，「我們國家」修改了憲法，「我們國家分了兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國。」

他又說，在《兩岸人民關係條例》第二條有定義台灣地區與大陸地區。台灣地區是台澎金馬，大陸地區則是台澎金馬以外，「我們的領土」。因此，不論是在台灣，在大陸，在憲法上都屬於一個中國，「我們是台灣地區，你們是大陸地區」。

馬英九也提到，他知道大陸1982年的憲法前言裡，也有提「台灣是中國不可分割的一部分」，「這是事實很清楚」。

馬英九也提，兩岸同文同種，而且雙方都堅持一個中國的立場，這非常重要。儘管現在分屬兩邊，雙方有各自的制度與政策，但是希望大家努力減少不必要的隔閡，讓雙方能夠真誠的交流。

此外，馬英九一度也以湖南話與在場的大陸學生交流，並介紹1987年台灣開放赴陸探親的故事。

湖南大學校長段獻忠在致詞時說，「馬先生」帶領台灣青年學生前來交流，一定能夠進一步促進兩岸青年學生交流交往，增進兩岸青年學生的心靈契合。

馬英九在率學生與大陸學生做交流前，還在湖南大學科學館參觀，這是1945年日本在二戰中投降後，舉行第4受降區受降儀式的地點。隨後，又到校園內的嶽麓書院參訪。

華爾街日報：蔡總統低調訪美與馬英九訪中成對比

（中央社）日前美國《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，總統蔡英文正進行多年來最受矚目的台灣領導人訪美行程，過境紐約期間大致上遠離公眾視線，與訪問中國的前總統馬英九受到迎接形成對比。

《華爾街日報》指出，當前台海緊張關係升高，許多人擔心兩岸未來恐發生武裝衝突之際，蔡總統3月29日展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約。這是她自2019年年中以來首度出訪。

根據美國與中國的外交約定，台灣領導人對美國的任何訪問必須低調。蔡總統過境紐約兩晚是在審慎氛圍下進行，就連30日接待她的哈德遜研究所（Hudson Institute），邀請函上都沒印她的名字和活動地點，而是用「一位非常特別的嘉賓」帶過。

哈德遜研究所中國中心主任余茂春指出，在這場閉門活動中，蔡總統討論到擴大對美貿易的機會，以及可以加強台美關係並凸顯共同價值的租稅協定。

蔡總統還談到，台灣已經從遭到俄羅斯全面入侵的烏克蘭自我防衛中習得經驗教訓。余茂春轉述蔡總統所說：「我們不會魯莽行事，但我們也絕對不會屈服於壓力。」

蔡總統30日前往紐約布魯克林（Brooklyn）一家麵包店，在那裡告訴《華爾街日報》記者，她沒有預期要受訪。

同一時間，傾向跟北京當局建立密切關係的台灣前總統馬英九本日前展開為期12天的中國訪問行程，拜會了中國共產黨官員，且被官方媒體報導。

蔡總統強調，她想要傳達「台灣民主體制和經濟成就是全球的一股良善力量」訊息。然而，蔡英文與馬英九同時進行的兩場出訪卻可能造成混淆，會加大蔡英文傳遞上述訊息的難度。

台灣日益成為牽動全球局勢的熱點，這源自於中國對台灣的野心。中國國家主席習近平經常展示中國的軍事力量，以證明中國有能力控制台灣。美國則以加強對台軍事和經濟關係作為回應。

學者：政治環境大不同

波士頓學院（Boston College）政治學者陸伯彬（Robert Ross）表示：「相較於過去，蔡總統這次訪美的政治環境大不相同。」

根據知情人士，蔡總統不會會見美國總統拜登（Joe Biden）政府高階官員。美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）預計下週將率其他國會議員在加州與蔡總統見面，中國揚言會對此採取措施回擊。

對於仰賴華府提供軍事裝備和防衛支持的台灣而言，保持與美國的友好關係至關重要。

中國強烈反對蔡總統出訪，並以自己的方式進行反擊，例如允許馬英九訪中，他成為1949年兩岸分治以來首位訪問中國大陸的卸任台灣總統。

中國駐華府和紐約的外交官刻意安排於蔡總統在紐約公開活動的同時，召開記者會予以譴責。載送示威人士的3部巴士在紐約尾隨蔡總統，讓他們在重要地點揮舞中國五星旗、透過擴音器抗議，人數超過舉著台灣旗幟歡迎蔡總統的民眾。

推廣連結台灣和世界理念的團體HELLO TAIWAN執行長江明信表示，儘管支持中國的人士致力阻撓蔡總統訪問美國，但她於關鍵時刻訪美有助於鞏固台灣作為主權國家的地位，儘管蔡總統沒有如此直接表達這樣的願望。

江明信還說：「台灣這個詞已經好多年幾乎無人提及。」

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航