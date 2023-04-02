馬英九赴湖南大學，提國家修憲分台灣大陸兩地區，都是中華民國、都是中國
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馬英九在演講最後的結尾致詞時提及，「我們國家」修改了憲法，「我們國家分了兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國。」
（中央社）前總統馬英九今（2）日率大九學堂的學生到訪湖南大學做交流。馬英九表示，「我們國家」修改了憲法，分了台灣地區跟大陸地區，都是中華民國，都是中國。
馬英九提國家修憲分台灣大陸兩地區
馬英九一行在湖南大學的國家超級計算長沙中心的會議室與湖南大學的學生做交流。台灣參與學生為28人，湖南大學學生則有32人。
馬英九在最後結尾致詞時提及，「我們國家」修改了憲法，「我們國家分了兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國。」
他又說，在《兩岸人民關係條例》第二條有定義台灣地區與大陸地區。台灣地區是台澎金馬，大陸地區則是台澎金馬以外，「我們的領土」。因此，不論是在台灣，在大陸，在憲法上都屬於一個中國，「我們是台灣地區，你們是大陸地區」。
馬英九也提到，他知道大陸1982年的憲法前言裡，也有提「台灣是中國不可分割的一部分」，「這是事實很清楚」。
馬英九也提，兩岸同文同種，而且雙方都堅持一個中國的立場，這非常重要。儘管現在分屬兩邊，雙方有各自的制度與政策，但是希望大家努力減少不必要的隔閡，讓雙方能夠真誠的交流。
此外，馬英九一度也以湖南話與在場的大陸學生交流，並介紹1987年台灣開放赴陸探親的故事。
湖南大學校長段獻忠在致詞時說，「馬先生」帶領台灣青年學生前來交流，一定能夠進一步促進兩岸青年學生交流交往，增進兩岸青年學生的心靈契合。
馬英九在率學生與大陸學生做交流前，還在湖南大學科學館參觀，這是1945年日本在二戰中投降後，舉行第4受降區受降儀式的地點。隨後，又到校園內的嶽麓書院參訪。
華爾街日報：蔡總統低調訪美與馬英九訪中成對比
（中央社）日前美國《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，總統蔡英文正進行多年來最受矚目的台灣領導人訪美行程，過境紐約期間大致上遠離公眾視線，與訪問中國的前總統馬英九受到迎接形成對比。
《華爾街日報》指出，當前台海緊張關係升高，許多人擔心兩岸未來恐發生武裝衝突之際，蔡總統3月29日展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約。這是她自2019年年中以來首度出訪。
根據美國與中國的外交約定，台灣領導人對美國的任何訪問必須低調。蔡總統過境紐約兩晚是在審慎氛圍下進行，就連30日接待她的哈德遜研究所（Hudson Institute），邀請函上都沒印她的名字和活動地點，而是用「一位非常特別的嘉賓」帶過。
哈德遜研究所中國中心主任余茂春指出，在這場閉門活動中，蔡總統討論到擴大對美貿易的機會，以及可以加強台美關係並凸顯共同價值的租稅協定。
蔡總統還談到，台灣已經從遭到俄羅斯全面入侵的烏克蘭自我防衛中習得經驗教訓。余茂春轉述蔡總統所說：「我們不會魯莽行事，但我們也絕對不會屈服於壓力。」
蔡總統30日前往紐約布魯克林（Brooklyn）一家麵包店，在那裡告訴《華爾街日報》記者，她沒有預期要受訪。
同一時間，傾向跟北京當局建立密切關係的台灣前總統馬英九本日前展開為期12天的中國訪問行程，拜會了中國共產黨官員，且被官方媒體報導。
蔡總統強調，她想要傳達「台灣民主體制和經濟成就是全球的一股良善力量」訊息。然而，蔡英文與馬英九同時進行的兩場出訪卻可能造成混淆，會加大蔡英文傳遞上述訊息的難度。
台灣日益成為牽動全球局勢的熱點，這源自於中國對台灣的野心。中國國家主席習近平經常展示中國的軍事力量，以證明中國有能力控制台灣。美國則以加強對台軍事和經濟關係作為回應。
學者：政治環境大不同
波士頓學院（Boston College）政治學者陸伯彬（Robert Ross）表示：「相較於過去，蔡總統這次訪美的政治環境大不相同。」
根據知情人士，蔡總統不會會見美國總統拜登（Joe Biden）政府高階官員。美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）預計下週將率其他國會議員在加州與蔡總統見面，中國揚言會對此採取措施回擊。
對於仰賴華府提供軍事裝備和防衛支持的台灣而言，保持與美國的友好關係至關重要。
中國強烈反對蔡總統出訪，並以自己的方式進行反擊，例如允許馬英九訪中，他成為1949年兩岸分治以來首位訪問中國大陸的卸任台灣總統。
中國駐華府和紐約的外交官刻意安排於蔡總統在紐約公開活動的同時，召開記者會予以譴責。載送示威人士的3部巴士在紐約尾隨蔡總統，讓他們在重要地點揮舞中國五星旗、透過擴音器抗議，人數超過舉著台灣旗幟歡迎蔡總統的民眾。
推廣連結台灣和世界理念的團體HELLO TAIWAN執行長江明信表示，儘管支持中國的人士致力阻撓蔡總統訪問美國，但她於關鍵時刻訪美有助於鞏固台灣作為主權國家的地位，儘管蔡總統沒有如此直接表達這樣的願望。
江明信還說：「台灣這個詞已經好多年幾乎無人提及。」
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。