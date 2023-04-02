2023/04/02,
商業

《華爾街日報》：馬雲在海外安排推動阿里巴巴分拆為6家公司，避免反壟斷審查

《華爾街日報》：馬雲在海外安排推動阿里巴巴分拆為6家公司，避免反壟斷審查
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《華爾街日報》指出，雖然仍未知是什麼原因促使馬雲回國，但投資者和分析師表示，馬雲很可能與中國政府達成了協議，此外隨著北京當局對大型網路平台公司的態度惡化，業務集中化的理念變得越來越站不住腳。

（中央社）中國網路科技巨頭阿里巴巴（Alibaba）創辦人馬雲旅居海外一年後，日前突然回國，次日阿里巴巴宣布拆分為6家公司，並推動獨立上市。美媒近日披露，拆分計畫是馬雲在海外安排推動的。

馬雲在海外安排推動阿里巴巴分拆計畫

據《華爾街日報中文網》3月31日的消息，知情人士說，馬雲雖於2019年就不再擔任阿里巴巴董事局主席，但對公司仍有影響力，並積極參與公司戰略決策。

馬雲最近幾個月與包括現任董事局主席兼CEO張勇在內的阿里高層多次通話，敦促分拆公司，表示此舉將使阿里巴巴在中國日益飽和的市場更加靈活也更有競爭力。

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Photo Credit: 中央社

中國電商巨擘阿里巴巴董事長馬雲19年前拿6萬美元（新台幣184萬8300元）在浙江省杭州市成立阿里巴巴，如今身價已逾400億美元。圖為阿里巴巴杭州總部外牆。

知情人士說，去（2023）年11月中共20大閉幕後，北京方面一直透過退休官員和其他企業家向馬雲傳遞消息，為的是激發他的愛國熱情，讓他明白現在是回國做貢獻的時候了。

馬雲原本一直行事高調，自2020年底發表批評中國金融監管機構的言論後持續遭到整肅。阿里旗下螞蟻金服在上市前被緊急叫停，阿里巴巴則被當局以反壟斷為名開出28億美元天價罰單。馬雲也隨之消失於公眾視野，很長時間後，被爆現身西班牙、荷蘭、香港、日本等地。

報導說，雖然仍未知是什麼原因促使馬雲回國，但投資者和分析師表示，馬雲很可能與中國政府達成了協議。

報導指出，這次分拆標誌著馬雲在2017年構想的「阿里巴巴經濟體」（Alibaba Economy）的理念發生逆轉，當時馬雲擔任阿里巴巴董事會主席，正試圖讓阿里巴巴與包括螞蟻集團在內的關聯企業協同發展。

但隨著當局對大型網路平台公司的態度惡化，業務集中化的理念變得越來越站不住腳。

拆分後的6個新單位分別為雲智能集團、淘寶天貓商業集團、本地服務集團、菜鳥智慧物流集團、全球數字商務集團和數字媒體娛樂集團。

其中的淘寶天貓商業集團是中國頂級在線電商平台之一，仍將由阿里巴巴集團全資擁有。張勇將繼續擔任阿里巴巴的首席執行官，但各個業務部門的日常營運，將交給新的管理機構。

中國雙11拉動疫後消費 戰線變長換業績
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淘寶天貓的雙11被稱為地表最強的電商活動之一。圖為日前迎戰雙11，上海一處地鐵站內的一整面牆都是天貓雙11的廣告。2020年是第12次天貓雙11，也是首次拉長優惠時間。中央社記者張淑伶上海攝於2020年11月11日。

除了擔任阿里巴巴首席執行官，張勇還將出任阿里雲智能集團首席執行官。

《紐約時報》引述史丹佛大學（Stanford University）網路政策中心「數字中國項目」主編魏光明（Graham Webster）說，「將公司拆分成不同的部分似乎符合避免反壟斷審查這一普遍願望，這不僅是阿里巴巴一直要面對的問題，也是中國其他公司的問題。」

他表示，「如果他們沒有一點這樣的想法，我會感到驚訝」。

魏光明分析，重組背後可能也有一些「商業邏輯」，將阿里巴巴拆分為不同的業務線可使整個企業免受政府未來對特定行業的打擊。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


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