改善糧食危機從食物權開始，法國、比利時推「食品社會保險」確保民眾可購買優質有機食物

文：黃皓筠

近年受到通貨膨脹的影響，民眾生活成本飆升的同時，購買食品的負擔對許多家庭來說也越來越難以承受。在此情況下，有些人為滿足其他必要支出，便會削減食品開支，因此全球糧食不安全的問題（food insecurity）正在逐漸升溫。

近年來，隨著生物多樣性下降、勞工剝削、食品浪費、疾病等問題層出不窮，農業改革的呼聲逐漸高升。農學家達爾麥斯（Mathieu Dalmais）就提倡，世界應以「食物權」（the right to food）做為基礎，對農業食品體系進行全面改革，且不再將食物視為一種商品。國際人權組織FIAN International倡議負責人普契（Jonathan Peuch）也表示，為解決食品不安全等問題，各國必須採用系統性的解方，而「食品社會保險」（food social security）就是方法之一。

雖然食品社會保險乍聽之下可能有點荒誕，不過法國蒙彼利埃（Montpellier）以及比利時布魯塞爾的NGO、農民、研究人員和民眾，正在大膽實驗這樣的想法，即無論收入如何，每個人都應該有機會獲得品質優良、營養豐富、有機耕種的食品。

「獲得健康和優質食品的成本是昂貴的，只有少數人能負擔得起。」比利時超市BEES Coop專案經理維亞（Margherita Via）說道。

受到法國、比利時等國全民醫療保險制度的啟發，許多公民團體建議政府建立一種新型態的社會保險，以確保國民每個月都能獲得津貼，買到環境友善、符合道德標準的食品（例如：有機無農藥、農民未遭剝削等）。

根據法國和比利時提出的計劃，每位國民每月將自動獲得一筆固定款項。成年人的額度為每月100至150歐元（折合新台幣約3320至5000元），兒童則是每月50至75歐元（折合新台幣約1660至2500元）。