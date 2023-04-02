2023/04/02,
政治

香港警方繼續限制遊行集會參與者服飾：禁戴口罩、貼識別貼紙、穿戴指定T恤帽子

香港警方繼續限制遊行集會參與者服飾：禁戴口罩、貼識別貼紙、穿戴指定T恤帽子
Photo Credit: RTHK新聞圖片

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在杭州旅港同鄉會主辦的「喜迎杭州第19屆亞運會」集會及遊行中，警方列明，為確保集會遊行和平進行，要求所有參加者穿著大會T恤及於身上貼有識別貼紙；發展局的慶祝復活節遊行，警方也要求所有參加者要戴上主辦方提供的帽子及襟章。

（中央社）香港今天（2日）有10場遊行集會，警方繼此前對反對將軍澳填海遊行加入參加者要戴頸牌等限制後，再對今天的活動施加有關服飾等條件。

香港「將軍澳都會駅業主委員會」3月26日舉行反對政府填海的集會遊行，在警方作出多項限制下，參加者要頸掛號碼牌及不可戴口罩等。遊行期間主辦方用膠帶包圍遊行隊伍。

主辦方事後批評警方要求參加者掛號碼牌等要求是「極度侮辱性」、「荒謬」、「損害港人尊嚴」，感覺似「猶太人戴臂章」。

隨著香港復常，申請遊行集會增加。今天有10個遊行集會獲警方發出不反對通知書，警方繼續施加不同條件。

根據香港警務處官網，該10個遊行集會中，最少有6個屬宗教性質，另外有些是慶祝復活節。警方對全部10個活動施加國安條款，列明必須符合《香港國安法》，及確保不會構成不利國家安全。

警方批准有關活動的參加人數，由數十至1000人不等，如聖若瑟英文小學步行籌款及遊藝會獲准1000人參加。最少5個活動被警方要求參加者要遵從「禁止蒙面規例」，不可以戴口罩。

警方對部份活動施加服飾的限制，如在杭州旅港同鄉會主辦的「喜迎杭州第19屆亞運會」集會及遊行中，警方列明「根據過往經驗，不法分子有可能會混入公眾集會及公眾遊行擾亂公共秩序或甚至作出違法暴力行為」，為確保集會遊行和平進行，要求所有參加者穿著大會T恤及於身上貼有識別貼紙。

發展局海濱事務委員會主辦的慶祝復活節遊行，警方也要求所有參加者要戴上主辦方提供的帽子及襟章。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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