蔡英文贈交瓜地馬拉齊瑪德南戈醫院，瓜國總統重申「無條件支持」中華民國台灣主權
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賈麥岱總統出席齊瑪德南戈醫院贈交儀式致詞時再次強調，瓜地馬拉無條件的承諾，作為瓜地馬拉外交政策的一個核心，就是支持並承認中華民國台灣的主權。他表示，瓜地馬拉自國家獨立以來，長達兩個世紀且根深蒂固的傳統，就是堅持捍衛和平。
（中央社）總統蔡英文昨（2）日出席瓜地馬拉新建齊瑪德南戈醫院贈交儀式致詞時表示，期盼醫院啟用後，能成為瓜國人民健康的重要守護者，台灣會秉持「踏實外交、互惠互助」目標，支持友邦長期、實質的發展，繼續和國際民主夥伴相互合作。
醫生出身的瓜國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）致詞強調，這間醫院實屬工程壯舉，將可為社區民眾提供無價的醫療資源跟照顧，他特別感謝台灣政府慷慨提供設計藍圖，不僅興建了這間醫院，且未來也可陸續興建其他醫療院所。
齊瑪德南戈（Chimaltenango）醫院位於瓜地馬拉中部戰略要地齊瑪德南戈省，屬台瓜兩國合作共同推動的旗艦型計畫，儘管受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，齊瑪德南戈醫院僅耗時18個月興建、於今（2023）年2月完工。
蔡總統與賈麥岱總統於當地時間2日上午共同出席醫院贈交儀式，由蔡總統將醫院模型、醫院紀念幣、國軍紀念套幣贈送給賈麥岱，並邀請與會貴賓一起參訪醫院相關設備與新生兒中心等設施；醫院預計可提供本地72萬居民及周邊5省，合計超過200萬居民更好的醫療照護服務。
蔡總統致詞表示，一間大型醫院從平地而起很不容易，過去18個月來，從實體建物的整地、打樁、磚瓦建造，直到15項就診科別規劃，以及設置340張病床；這些大大小小的工作，全都仰賴所有參與夥伴齊心投入、努力付出。
蔡總統感謝賈麥岱領導的瓜國政府團隊及所有來自台灣的工作夥伴，並說聲「大家都辛苦了！」她強調，這是一項非常有意義的建設，運用在地建築材料、人力，以及台灣的經驗和技術，同時帶動周邊經濟發展，更創造許多就業機會。
蔡總統指出，醫院啟用後將成為瓜地馬拉人民與健康的重要守護者，台灣和瓜地馬拉會繼續相互扶持，深化各領域的合作；台灣也會秉持「踏實外交、互惠互助」目標，支持友邦長期、實質的發展，繼續和國際上的民主夥伴相互合作。
賈麥岱致詞時說，齊瑪德南戈醫院是一項工程壯舉，亦是中華民國台灣與瓜地馬拉，最具指標性的經濟與技術合作成果，自破土動工到興建完成，台灣政府團隊一路相伴，直到今年2月醫院完工開始營運。
賈麥岱表示，這間醫院的醫療設備將會為社區民眾提供無價的醫療資源跟照顧，他特別感謝台灣政府慷慨提供的設計藍圖，不僅用來興建這座醫院，而是將來可陸續興建其他醫療院所。
賈麥岱強調，對任何執政者而言，為人民改善生活品質是更重要、更值得追求的任務，新的齊瑪德南戈醫院位於瓜國中部的戰略地區，將有助於提升瓜國醫療體系能量，並造福周邊地區成千上萬居民。
賈麥岱最後說，2日是蔡總統訪問瓜國最後一天，他內心備極感傷，蔡總統這次把瓜地馬拉人民的心帶走一塊，請好好照顧它、保護它；正如同蔡總統此次來訪，也在瓜國留下一塊蔡總統的心，瓜地馬拉會在這裡好好的保護與守護。
瓜地馬拉總統向中國喊話：盡快終結台海對抗的緊張局勢
（中央社）瓜地馬拉總統賈麥岱昨日重申，瓜地馬拉無條件的承諾，支持並承認中華民國台灣的主權，他呼籲中國應該要盡快終結台灣海峽對抗衝突的緊張局勢；因為中國不僅僅是散播恐慌，並且奪走了台灣人民的幸福。
總統蔡英文當地時間2日上午出席位於瓜地馬拉中部戰略要地齊瑪德南戈省的新建齊瑪德南戈醫院贈交儀式後，結束為期3天2夜瓜國訪問，將轉往友邦貝里斯進行國是訪問，之後過境美國洛杉磯，預計4月7日返抵台灣。
賈麥岱總統出席齊瑪德南戈醫院贈交儀式致詞時再次強調，瓜地馬拉無條件的承諾，作為瓜地馬拉外交政策的一個核心，就是支持並承認中華民國台灣的主權。
他表示，瓜地馬拉自國家獨立以來，長達兩個世紀且根深蒂固的傳統，就是堅持捍衛和平。瓜國在沒有流血的情況下完成獨立建國，且經由1980年代在中美洲所簽署的兩項和平協議，以及1996年終止36年內戰的和平協議過程，均得以印證，瓜地馬拉是愛好、崇尚和平的國家。
賈麥岱指出，身為愛好和平的國家執政者，他呼籲中國應該要盡快終結台灣海峽對抗衝突的緊張局勢，因為中國不僅僅散播恐慌，並且奪走了台灣人民的幸福。
賈麥岱最後祝福蔡總統，訪問下一站貝里斯順利圓滿、成果豐碩，願上帝保佑中華民國台灣，及台灣對追求和平自由及行使主權的渴望，「中華民國萬歲！」
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
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