俄軍砲擊烏東城鎮康斯坦丁諾夫卡至少6死8傷；瓦格納集團聲稱佔領巴赫姆特，烏克蘭否認

（中央社）烏克蘭政府官員說，俄羅斯軍隊砲擊烏東城鎮康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka），造成至少6位平民喪命、8人受傷。追悼布查鎮（Bucha）屠殺案1週年，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）說，將繼續為獨立而戰。

澤倫斯基：俄任輪值主席象徵安理會權威「破產」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）批評，俄羅斯出任聯合國安理會輪值主席國一事堪稱「荒謬」，這表明該機構的權威與公信力已「徹底破產」。

《路透社》報導，俄羅斯接任安理會主席國。主席國每月輪調，俄國上次輪值這個職務是在去（2022）年2月，當時俄軍對烏克蘭發動全面入侵。

澤倫斯基還說，現在是對包括安理會在內的全球機構進行全面改革的時候。

金與正開砲批烏克蘭展露核武野心

北韓《中央通信社》（KCNA）報導，領導人金正恩的胞妹金與正批評烏克蘭總統澤倫斯基策動網路連署，以遂其發展核武的野心。

繼俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）上週宣布計劃在白俄羅斯部署戰術核武後，烏國總統辦公室網站3月30日出現一份線上請願書，呼籲基輔在烏國領土部署核武，或自行發展核武，以進行武裝。

據規定，一旦連署人數達到2萬5000人，澤倫斯基就必須公開回應。不過截至4月1日下午，該項連署僅吸引611人參加，澤倫斯基辦公室也未就此置評。

烏克蘭神職人員涉煽動分裂，暫遭居家監禁

烏克蘭一個教會疑與莫斯科有往來，當中一名神職人員已因涉嫌美化俄羅斯侵烏、煽動宗教分裂而遭當局調查，並在聽證會後遭處居家監禁。

《路透社》報導，基輔當局目前正在取締「烏克蘭的正教會」（Ukrainian Orthodox Church, UOC），理由是它立場親俄且與莫斯科當局合作。烏克蘭的正教會則否認指控。

布查鎮屠殺案1週年，烏克蘭誓言繼續為獨立而戰

俄羅斯軍隊從烏克蘭布查鎮撤退，當地發現大量平民屍體1年後，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼說，將繼續為獨立而戰。

俄羅斯總統普亭去年2月24日下令俄國軍隊全面入侵烏克蘭，到了3月31日，俄軍撤離烏克蘭首都基輔西北方的布查鎮，並留下死亡和破壞的痕跡。

俄軍砲擊烏東城鎮康斯坦丁諾夫卡，至少6死8傷

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在通訊軟體Telegram發文：「俄羅斯人針對康斯坦丁諾夫卡鎮進行大規模砲擊。」

他又說，當地有16棟公寓大樓、8間民房、1所幼兒園和一棟政府建築受損。

葉爾馬克發布的照片顯示，當地遭砲擊後有建築物部分被毀，且可看到地面的彈坑。

瓦格納集團首領稱已佔領巴赫姆特，烏克蘭反駁

（中央社）俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦稱，他的部隊已掌控烏東城市巴赫姆特主要市政大樓，因此「在法律意義上」俄國已占領這座城市；然而，烏克蘭反駁說，烏軍仍握有巴赫姆特（Bakhmut）。

烏克蘭武裝部隊總參謀部（General Staff of the Ukrainian Armed Forces）在臉書（Facebook）表示：「敵軍並未停止攻擊巴赫姆特。然而，烏克蘭戰士英勇守住這座城市，擋下敵人多次進攻。」

綜合《法新社》和《路透社》報導，俄國瓦格納集團首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）之前在通訊軟體Telegram寫道：「從法律意義上來說，巴赫姆特已被（俄方）占領。敵軍目前集中在西部地區。」

這則貼文附帶的影片顯示，普里戈任手持一面俄羅斯國旗，上頭寫著俄國軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）的名字。堅定支持俄羅斯總統普亭的塔塔爾斯基2日在俄國第2大城聖彼得堡（Saint Petersburg）的咖啡館爆炸事件中喪生。

普里戈任說：「占領市政廳和整個市中心的部隊指揮官將升起這面旗幟。」

普里戈任說，瓦格納集團成員奪下了巴赫姆特，因此「從法律意義上來說，這是我們的了」。

普里戈任3月20日聲稱，這座城市有70%由瓦格納部隊把持。巴赫姆特之戰是俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，兩軍交戰時間最長的戰役。

俄烏雙方在巴赫姆特都投入了大量的人力與資源，儘管分析人士認為這座城市幾乎沒有戰略價值。

烏克蘭說，巴赫姆特是阻擋俄軍在整個烏東戰線推進的關鍵。

烏克蘭總統澤倫斯基2日表示，被俄軍圍困數月的巴赫姆特地區戰況「特別激烈」。

澤倫斯基在夜間影片演說中表示：「感謝在阿夫迪夫卡（Avdiivka）、馬林卡（Maryinka）和巴赫姆特作戰的烏克蘭士兵。尤其是巴赫姆特，那裡戰況特別激烈。」

數月來，俄軍一直試圖包圍和占領巴赫姆特；在俄國1年多侵烏之前，巴赫姆特有7萬居民。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺