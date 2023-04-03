2023/04/03,
歐洲

俄軍砲擊烏東城鎮康斯坦丁諾夫卡至少6死8傷；瓦格納集團聲稱佔領巴赫姆特，烏克蘭否認

俄軍砲擊烏東城鎮康斯坦丁諾夫卡至少6死8傷；瓦格納集團聲稱佔領巴赫姆特，烏克蘭否認
圖為遭到俄羅斯軍隊大規模砲擊的烏克蘭東部城鎮康斯坦丁諾夫卡鎮。｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

俄國瓦格納集團首腦普里戈任3月20日聲稱，烏東城市巴赫姆特有70％由瓦格納部隊把持。巴赫姆特之戰是俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，兩軍交戰時間最長的戰役。俄烏雙方在巴赫姆特都投入了大量的人力與資源，儘管分析人士認為這座城市幾乎沒有戰略價值。

（中央社）烏克蘭政府官員說，俄羅斯軍隊砲擊烏東城鎮康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka），造成至少6位平民喪命、8人受傷。追悼布查鎮（Bucha）屠殺案1週年，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）說，將繼續為獨立而戰。

  • 澤倫斯基：俄任輪值主席象徵安理會權威「破產」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）批評，俄羅斯出任聯合國安理會輪值主席國一事堪稱「荒謬」，這表明該機構的權威與公信力已「徹底破產」。

《路透社》報導，俄羅斯接任安理會主席國。主席國每月輪調，俄國上次輪值這個職務是在去（2022）年2月，當時俄軍對烏克蘭發動全面入侵。

澤倫斯基還說，現在是對包括安理會在內的全球機構進行全面改革的時候。

  • 金與正開砲批烏克蘭展露核武野心

北韓《中央通信社》（KCNA）報導，領導人金正恩的胞妹金與正批評烏克蘭總統澤倫斯基策動網路連署，以遂其發展核武的野心。

繼俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）上週宣布計劃在白俄羅斯部署戰術核武後，烏國總統辦公室網站3月30日出現一份線上請願書，呼籲基輔在烏國領土部署核武，或自行發展核武，以進行武裝。

據規定，一旦連署人數達到2萬5000人，澤倫斯基就必須公開回應。不過截至4月1日下午，該項連署僅吸引611人參加，澤倫斯基辦公室也未就此置評。

  • 烏克蘭神職人員涉煽動分裂，暫遭居家監禁

烏克蘭一個教會疑與莫斯科有往來，當中一名神職人員已因涉嫌美化俄羅斯侵烏、煽動宗教分裂而遭當局調查，並在聽證會後遭處居家監禁。

《路透社》報導，基輔當局目前正在取締「烏克蘭的正教會」（Ukrainian Orthodox Church, UOC），理由是它立場親俄且與莫斯科當局合作。烏克蘭的正教會則否認指控。

  • 布查鎮屠殺案1週年，烏克蘭誓言繼續為獨立而戰

俄羅斯軍隊從烏克蘭布查鎮撤退，當地發現大量平民屍體1年後，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼說，將繼續為獨立而戰。

俄羅斯總統普亭去年2月24日下令俄國軍隊全面入侵烏克蘭，到了3月31日，俄軍撤離烏克蘭首都基輔西北方的布查鎮，並留下死亡和破壞的痕跡。

  • 俄軍砲擊烏東城鎮康斯坦丁諾夫卡，至少6死8傷

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在通訊軟體Telegram發文：「俄羅斯人針對康斯坦丁諾夫卡鎮進行大規模砲擊。」

他又說，當地有16棟公寓大樓、8間民房、1所幼兒園和一棟政府建築受損。

葉爾馬克發布的照片顯示，當地遭砲擊後有建築物部分被毀，且可看到地面的彈坑。

瓦格納集團首領稱已佔領巴赫姆特，烏克蘭反駁

（中央社）俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦稱，他的部隊已掌控烏東城市巴赫姆特主要市政大樓，因此「在法律意義上」俄國已占領這座城市；然而，烏克蘭反駁說，烏軍仍握有巴赫姆特（Bakhmut）。

烏克蘭武裝部隊總參謀部（General Staff of the Ukrainian Armed Forces）在臉書（Facebook）表示：「敵軍並未停止攻擊巴赫姆特。然而，烏克蘭戰士英勇守住這座城市，擋下敵人多次進攻。」

綜合《法新社》和《路透社》報導，俄國瓦格納集團首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）之前在通訊軟體Telegram寫道：「從法律意義上來說，巴赫姆特已被（俄方）占領。敵軍目前集中在西部地區。」

這則貼文附帶的影片顯示，普里戈任手持一面俄羅斯國旗，上頭寫著俄國軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）的名字。堅定支持俄羅斯總統普亭的塔塔爾斯基2日在俄國第2大城聖彼得堡（Saint Petersburg）的咖啡館爆炸事件中喪生。

普里戈任說：「占領市政廳和整個市中心的部隊指揮官將升起這面旗幟。」

普里戈任說，瓦格納集團成員奪下了巴赫姆特，因此「從法律意義上來說，這是我們的了」。

普里戈任3月20日聲稱，這座城市有70%由瓦格納部隊把持。巴赫姆特之戰是俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，兩軍交戰時間最長的戰役。

俄烏雙方在巴赫姆特都投入了大量的人力與資源，儘管分析人士認為這座城市幾乎沒有戰略價值。

烏克蘭說，巴赫姆特是阻擋俄軍在整個烏東戰線推進的關鍵。

烏克蘭總統澤倫斯基2日表示，被俄軍圍困數月的巴赫姆特地區戰況「特別激烈」。

澤倫斯基在夜間影片演說中表示：「感謝在阿夫迪夫卡（Avdiivka）、馬林卡（Maryinka）和巴赫姆特作戰的烏克蘭士兵。尤其是巴赫姆特，那裡戰況特別激烈。」

數月來，俄軍一直試圖包圍和占領巴赫姆特；在俄國1年多侵烏之前，巴赫姆特有7萬居民。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。