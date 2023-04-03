俄軍砲擊烏東城鎮康斯坦丁諾夫卡至少6死8傷；瓦格納集團聲稱佔領巴赫姆特，烏克蘭否認
我們想讓你知道的是
俄國瓦格納集團首腦普里戈任3月20日聲稱，烏東城市巴赫姆特有70％由瓦格納部隊把持。巴赫姆特之戰是俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，兩軍交戰時間最長的戰役。俄烏雙方在巴赫姆特都投入了大量的人力與資源，儘管分析人士認為這座城市幾乎沒有戰略價值。
（中央社）烏克蘭政府官員說，俄羅斯軍隊砲擊烏東城鎮康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka），造成至少6位平民喪命、8人受傷。追悼布查鎮（Bucha）屠殺案1週年，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）說，將繼續為獨立而戰。
- 澤倫斯基：俄任輪值主席象徵安理會權威「破產」
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）批評，俄羅斯出任聯合國安理會輪值主席國一事堪稱「荒謬」，這表明該機構的權威與公信力已「徹底破產」。
《路透社》報導，俄羅斯接任安理會主席國。主席國每月輪調，俄國上次輪值這個職務是在去（2022）年2月，當時俄軍對烏克蘭發動全面入侵。
澤倫斯基還說，現在是對包括安理會在內的全球機構進行全面改革的時候。
- 金與正開砲批烏克蘭展露核武野心
北韓《中央通信社》（KCNA）報導，領導人金正恩的胞妹金與正批評烏克蘭總統澤倫斯基策動網路連署，以遂其發展核武的野心。
繼俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）上週宣布計劃在白俄羅斯部署戰術核武後，烏國總統辦公室網站3月30日出現一份線上請願書，呼籲基輔在烏國領土部署核武，或自行發展核武，以進行武裝。
據規定，一旦連署人數達到2萬5000人，澤倫斯基就必須公開回應。不過截至4月1日下午，該項連署僅吸引611人參加，澤倫斯基辦公室也未就此置評。
- 烏克蘭神職人員涉煽動分裂，暫遭居家監禁
烏克蘭一個教會疑與莫斯科有往來，當中一名神職人員已因涉嫌美化俄羅斯侵烏、煽動宗教分裂而遭當局調查，並在聽證會後遭處居家監禁。
《路透社》報導，基輔當局目前正在取締「烏克蘭的正教會」（Ukrainian Orthodox Church, UOC），理由是它立場親俄且與莫斯科當局合作。烏克蘭的正教會則否認指控。
- 布查鎮屠殺案1週年，烏克蘭誓言繼續為獨立而戰
俄羅斯軍隊從烏克蘭布查鎮撤退，當地發現大量平民屍體1年後，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼說，將繼續為獨立而戰。
俄羅斯總統普亭去年2月24日下令俄國軍隊全面入侵烏克蘭，到了3月31日，俄軍撤離烏克蘭首都基輔西北方的布查鎮，並留下死亡和破壞的痕跡。
- 俄軍砲擊烏東城鎮康斯坦丁諾夫卡，至少6死8傷
烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在通訊軟體Telegram發文：「俄羅斯人針對康斯坦丁諾夫卡鎮進行大規模砲擊。」
他又說，當地有16棟公寓大樓、8間民房、1所幼兒園和一棟政府建築受損。
葉爾馬克發布的照片顯示，當地遭砲擊後有建築物部分被毀，且可看到地面的彈坑。
瓦格納集團首領稱已佔領巴赫姆特，烏克蘭反駁
（中央社）俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦稱，他的部隊已掌控烏東城市巴赫姆特主要市政大樓，因此「在法律意義上」俄國已占領這座城市；然而，烏克蘭反駁說，烏軍仍握有巴赫姆特（Bakhmut）。
烏克蘭武裝部隊總參謀部（General Staff of the Ukrainian Armed Forces）在臉書（Facebook）表示：「敵軍並未停止攻擊巴赫姆特。然而，烏克蘭戰士英勇守住這座城市，擋下敵人多次進攻。」
綜合《法新社》和《路透社》報導，俄國瓦格納集團首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）之前在通訊軟體Telegram寫道：「從法律意義上來說，巴赫姆特已被（俄方）占領。敵軍目前集中在西部地區。」
這則貼文附帶的影片顯示，普里戈任手持一面俄羅斯國旗，上頭寫著俄國軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）的名字。堅定支持俄羅斯總統普亭的塔塔爾斯基2日在俄國第2大城聖彼得堡（Saint Petersburg）的咖啡館爆炸事件中喪生。
普里戈任說：「占領市政廳和整個市中心的部隊指揮官將升起這面旗幟。」
普里戈任說，瓦格納集團成員奪下了巴赫姆特，因此「從法律意義上來說，這是我們的了」。
普里戈任3月20日聲稱，這座城市有70%由瓦格納部隊把持。巴赫姆特之戰是俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，兩軍交戰時間最長的戰役。
俄烏雙方在巴赫姆特都投入了大量的人力與資源，儘管分析人士認為這座城市幾乎沒有戰略價值。
烏克蘭說，巴赫姆特是阻擋俄軍在整個烏東戰線推進的關鍵。
烏克蘭總統澤倫斯基2日表示，被俄軍圍困數月的巴赫姆特地區戰況「特別激烈」。
澤倫斯基在夜間影片演說中表示：「感謝在阿夫迪夫卡（Avdiivka）、馬林卡（Maryinka）和巴赫姆特作戰的烏克蘭士兵。尤其是巴赫姆特，那裡戰況特別激烈。」
數月來，俄軍一直試圖包圍和占領巴赫姆特；在俄國1年多侵烏之前，巴赫姆特有7萬居民。
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延伸閱讀
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- 澤倫斯基與國際原能總署署長會面，譴責「俄羅斯正在用核能安全勒索全世界」
- 烏軍稱將在巴赫姆特發動逆襲，歐盟高峰會同意1年內籌集100萬枚彈藥援烏
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- 歐盟菁英眼中的俄烏戰爭（下）：蛋糕怎麼切？烏克蘭入歐不好明說的困難點
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。