《紐約時報》：蔡英文在美中之間拓展對外關係猶如走鋼絲，為台美合作開創新局
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《紐時》報導，台灣近30年前發展為民主政體，作為台灣總統，蔡英文開創出與美國前所未有的緊密關係，取得武器承諾的同時也穩固非官方的支持。台美關係的日益深化也替台灣與日本及部分歐洲國家開拓合作關係開創更多空間。
（中央社）《紐約時報》2日報導，總統蔡英文任內在美中兩大民主和威權強國之間，拓展台灣對外關係，猶如走在鋼絲上。在中國軍事威脅升高下，致力替台美合作開啟新紀元。
蔡總統3月29日展開「民主夥伴共榮之旅」，外媒報導，蔡總統將於加州會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），中國威脅若兩人會晤將堅決回擊。
《紐約時報》2日發表評論，形容蔡總統為不多話的務實主義者，於中國越來越具侵略性之際替台美合作開創新局，在台灣喧囂的政治環境下，展現過人的領導力。
周圍的人描述蔡總統具學者和書生性格，以低調謹慎著稱，2016年她與當時美國總統當選人川普（Donald J. Trump）通話，儘管是一次歷史性通話，卻要求幕僚保持沉默。川普則是高調公開。
15年前蔡英文當選民進黨主席，被外界看作是技術官僚、非變革型政治人物。《紐約時報》提到當時一封美國外交電報曾寫道「許多政治評論員認為蔡英文是過渡時期領導者、作風不夠強硬」。
如今蔡總統任期將在明（2024）年屆滿，《紐約時報》指出，她此行是以一位國際重要領導者的身分出訪。處在美中劇烈分歧的核心位置，她引領台灣行走於兩大對台灣議題立場相互矛盾的強國之間。
《紐約時報》指出，蔡總統此次出訪預計會晤麥卡錫，在地緣政治充滿不確定性的情況下，這場會晤是為了鞏固台灣於美國領導階層心中的地位、並非取得外交突破。
「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute）中國政策項目主任葉望輝（Stephen Yates）告訴《紐約時報》，蔡總統作為一位可信賴的對話者，在美國人眼中已具有一定地位，在世界上其他地區亦是如此。葉望輝說，中國政宣操作很難將蔡總統形塑為瘋狂侵害中國事務的機器人。
《紐約時報》報導，台灣近30年前發展為民主政體，作為台灣總統，蔡英文開創出與美國前所未有的緊密關係，取得武器承諾的同時也穩固非官方的支持。台美關係的日益深化也替台灣與日本及部分歐洲國家開拓合作關係開創更多空間。
在北京武統台灣威脅升高之際，對外關係的深化也替台灣防衛帶來最大希望。同時，面對對岸的經濟軍事強權，蔡總統不挑釁但努力反擊。
據2名與蔡總統共事的人士轉述，私底下，蔡總統認為這個職務像是在走鋼絲。蔡總統一直以同樣出身學術界的德國前總理梅克爾（Angela Merkel）為榜樣，曾公開表示梅克爾的治理能力、思維、決心及決策力是當代治國者的典範，也是她之所以深具群眾魅力的原因。
《紐約時報》表示，蔡總統過境紐約時看起來平靜放鬆，流露出她通常對熟人才有的一種幽默。
美國智庫「哈德遜研究所」亞太安全計劃主任克羅寧（Patrick M. Cronin）告訴《紐約時報》，蔡總統演說中提到「我的國內政治情勢比你們的更複雜，因為有另外一個政黨（中國共產黨）想要涉入」。克羅寧說，蔡總統在任期內每一天都面臨壓力和威逼，她則以樂觀幽默態度面對。
《紐約時報》報導，蔡總統曾在2011年以民進黨總統參選人的身分訪問美國，向美國前總統歐巴馬（Barack Obama）執政團隊說明其外交政策，一名不具名的美國高層官員之後告訴《金融時報》，當時美國對她維持兩岸關係穩定的能力和意願有所質疑，時任總統馬英九後來於2012年的台灣總統大選中獲得連任。
2015年，蔡英文於選前再次造訪華府，傳遞出台灣將在不挑動激怒美中關係之下，致力鞏固台灣主權獨立的立場。這使得台美關係更加深化，美國現任總統拜登（Joe Biden）也多次表示若台海爆發衝突將協防台灣。
兩岸政策則更棘手。《紐約時報》提到，中國國家主席習近平2019年發表對台談話，提一國兩制的台灣方案。蔡總統隨後召開記者會鄭重回應，表示台灣絕對不會接受「一國兩制」，這是台灣的共識。
《紐約時報》提到，去（2022）年8月，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，成為25年來美國訪台的最高層級政治人物，中國在台海周邊大規模軍演。這種敵意，加上俄羅斯對烏克蘭的侵略，加深國際對中國可能發動攻擊的憂心。蔡總統因此把現行4個月義務兵役制度恢復為1年期。
蔡總統即將卸任，前美國在台協會主席薄瑞光（Raymond Burghardt）向《紐約時報》表示，「我想美國會想念她」，但問題是中國的想法是否也是如此，或者會因下任執政者而行事變得不夠謹慎，是未來的一個問號。
新聞來源
延伸閱讀
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- 瑞士媒體選出5位影響全球局勢女性，蔡英文獲選被稱為「敢於對抗北京的總統」
- 法新社選出2023年10大新聞風雲人物，蔡英文、哈利王子入列
- 《點滴在心》：蔡英文的「最後一哩」，能否建立適合中華文化與華人社會的民主制度？
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。