從傳統義山到景觀墓園，馬來西亞華人殯葬產業是如何走向現代化的？

人的觀念總在不斷更新，將生與死串接起來的馬來西亞殯葬業，何嘗不是如此？

先分享筆者掃墓經驗。前往祭拜曾祖父母或輩分更大的先人時，是踏足較為傳統的墳地 - 華人義山；而祭拜祖父時，則前往位於雪蘭莪州士毛月鎮的富貴山莊（Nirvana Memorial Park）。

富貴山莊是富貴集團旗下的陵園，該公司是馬來西亞殯葬產業龍頭，就如台灣人提到殯葬產業，就會想到龍巖集團一樣。

相比傳統的露天華人義山，除了建築裝潢、場地景觀的現代化與整潔，富貴山莊內的墓碑井然有序地排列著，讓掃墓者輕鬆憑著墓碑號碼抵達目的地。此外，工作人員也會定期打掃墳地周圍和去除雜草，體現對逝者以及掃墓者的尊重。

事實上，包括富貴山莊在內，近三十年以來，馬來西亞已開始出現許多現代化的華人殯葬公司，這些公司一項又一項貼心的服務，是馬來西亞華人殯葬業逐步走向現代化的象徵。

馬來西亞殯葬業走向現代化

回顧馬來西亞殯葬業發展史，在整個20世紀，華人逝世後的埋葬地點，離不開華人義山，而義山的出現可追溯到19世紀中。

1860年第二次鴉片戰爭結束後，清政府被迫與西方列強簽署《中英北京條約》，准許外國商人招募華人出國提供廉價勞力。於是，英國商人在中國招募大量勞工，前往英屬殖民地馬來亞。