從傳統義山到景觀墓園，馬來西亞華人殯葬產業是如何走向現代化的？
我們想讓你知道的是
華人下南洋的歷史悠久，因此在馬來西亞可以看見許多上百年歷史的華人義山。然而，隨著世代觀念的演變，華人已不再堅持「入土為安」，在可接受火葬的趨勢下，90年代開始陸續出現了一批現代化、規模化的殯葬公司。
人的觀念總在不斷更新，將生與死串接起來的馬來西亞殯葬業，何嘗不是如此？
先分享筆者掃墓經驗。前往祭拜曾祖父母或輩分更大的先人時，是踏足較為傳統的墳地 - 華人義山；而祭拜祖父時，則前往位於雪蘭莪州士毛月鎮的富貴山莊（Nirvana Memorial Park）。
富貴山莊是富貴集團旗下的陵園，該公司是馬來西亞殯葬產業龍頭，就如台灣人提到殯葬產業，就會想到龍巖集團一樣。
相比傳統的露天華人義山，除了建築裝潢、場地景觀的現代化與整潔，富貴山莊內的墓碑井然有序地排列著，讓掃墓者輕鬆憑著墓碑號碼抵達目的地。此外，工作人員也會定期打掃墳地周圍和去除雜草，體現對逝者以及掃墓者的尊重。
事實上，包括富貴山莊在內，近三十年以來，馬來西亞已開始出現許多現代化的華人殯葬公司，這些公司一項又一項貼心的服務，是馬來西亞華人殯葬業逐步走向現代化的象徵。
馬來西亞殯葬業走向現代化
回顧馬來西亞殯葬業發展史，在整個20世紀，華人逝世後的埋葬地點，離不開華人義山，而義山的出現可追溯到19世紀中。
1860年第二次鴉片戰爭結束後，清政府被迫與西方列強簽署《中英北京條約》，准許外國商人招募華人出國提供廉價勞力。於是，英國商人在中國招募大量勞工，前往英屬殖民地馬來亞。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna