中國網購App「拼多多」夾藏惡意軟體遭Google下架，海外版「Temu」的全球擴張蒙上陰影
我們想讓你知道的是
拼多多App爆出問題，可能會引起更多人關注它在國際上的姊妹應用程式Temu。Temu在美國下載排行名列前茅，並在其他西方市場迅速擴張。雖然Temu目前未受牽連，但拼多多涉嫌的行為可能會讓Temu的全球擴張蒙上陰影。
（中央社）中國廣受歡迎的「拼多多」購物App，日前被揭夾藏惡意軟體監控其他程式並可閱讀私訊、更改設定。專家表示這在主流程式中「前所未見」，在3月已遭Google商店下架。
美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，「拼多多」是中國最受歡迎的購物電商之一，每月有超過7.5億用戶用他們的App購買服裝、雜貨等幾乎所有商品。但資安人員表示，它可繞過手機安全系統，監控其他應用程式活動、查看通知、閱讀私訊，甚至更改設定，且一旦安裝就很難移除。
雖然許多App也都未經當事人同意就蒐集大量用戶數據，但專家表示，電商巨擘「拼多多」將隱私侵犯與危害資安提升到新境界。
《CNN》在收到檢舉後與來自亞洲、歐洲和美國的6個網路安全團隊乃至多名現、前任拼多多員工訪談。多位專家發現「拼多多」App中存有利用安卓（Android）作業系統漏洞的惡意軟體。拼多多內部人士稱這些漏洞用來監控用戶與競爭對手，據稱是為促進銷售成績。
芬蘭網絡安全公司WithSecure的首席研究官赫佩根（Mikko Hypponen）說：「我們還未曾看過像這樣的主流App，試圖提升自己權限，讀取它們不應接觸的內容。」
「這非常不尋常，拼多多實在非常可惡。」
拼多多被爆夾藏複雜惡意軟體的證據，正值美國以資安及國安疑慮，對TikTok等中國所研發的App加強審查之際。
部分美國國會議員正推動全美禁用流行短影音App的TikTok，TikTok執行長周受資上週出席國會聽證會，接受兩黨議員長達5小時的拷問。
拼多多App爆出問題，可能會引起更多人關注它在國際上的姊妹應用程式Temu。Temu在美國下載排行名列前茅，並在其他西方市場迅速擴張。
雖然Temu目前未受牽連，但拼多多涉嫌的行為可能會讓Temu的全球擴張蒙上陰影。
目前並無證據顯示拼多多將蒐集的數據交給中國政府。但由於中國對管轄範圍內的企業有重大影響力，美國國會議員擔心任何在中國經營的公司，都可能被迫與中國政府合作包羅萬象的安全議題。
《CNN》的調查發布前，Google 3月份已將拼多多由Play商店下架，理由是在Google商店的版本發現惡意軟體。
《彭博》（Bloomberg News）隨後也有報導稱有俄羅斯資安公司在拼多多App發現潛在惡意軟體。
不過此前，拼多多駁斥他們App是惡意軟體的指控與揣測。
姐妹應用程式「Temu」正快速席捲美國市場，在美、加穩居免費下載App首位
（中央社）拼多多旗下的跨境電商平台Temu自2022年9月上線以來，憑藉著超低價格與豐富商品，正以迅雷不及掩耳之勢席捲歐美，3月躍為美國下載次數最多的購物App，目前在美國、加拿大穩居下載第一名。
中國電商巨頭拼多多進軍海外推出Temu，正快速席捲美國市場，已引發高度關注。它主打的宣傳口號是：Shop like a Billionaire（像億萬富翁一樣購物）。
中國媒體《36氪》引述電子商務公司「市場脈搏」的數據指出，僅剛過去一個月時間，Temu就成為美國下載次數最多的購物App，超過了當地巨頭亞馬遜、沃爾瑪。
分析公司Apptopia的即時數據也顯示，Temu穩居美國、加拿大應用商店免費App下載第一名。
此外，Temu已在3月25日登陸世界第三大電商市場英國，而這也是繼美國、加拿大、紐西蘭、澳洲之後，Temu進入的又一個西方主要市場。
《BBC中文網》報導指出，Temu這家網上超市銷售從服裝到電子產品的各種商品，消費者可以繞過大型廉價商店，直接從中國製造商那裡購買。
因為價格如此之低，以至於在該公司在今年的美式足球超級盃（Super Bowl）期間打廣告後，許多美國人都在搜索「Temu是合法的嗎」。
報導引述《麻省理工評論》（MIT Review）專門研究中國技術的記者兼研究員楊澤毅（音譯）指出，中國應用程式在美國獲得成功，部分原因是中國國內市場存在激烈競爭，「中國的科技公司在國內經歷了一段如此激烈的競爭時期，這讓它們在某些方面與美國的應用程式一樣好，甚至更好。」
《華爾街日報中文網》此前報導也指出，從技術來看，一些投資者、軟體工程師和分析師指美國忽略了中國網路公司的組織效率。10億中國網路用戶優化了這些公司的AI模型，這些企業再將技術輸出到海外。
中國媒體《環球時報》1日報導，克莉絲汀是一名住在美國西海岸華盛頓州的年輕家庭主婦。近兩年她有了一個新購物習慣，就是如果需要網購，就打開Temu App搜一下，和亞馬遜比比價。
與此同時，克莉絲汀也會被Temu上五花八門的閃電促銷及購物推薦吸引，「剁手」許多家居用品，大多是一些價格在5美元以下、能夠提高家務效率的小工具，這極大提升了她「作為家庭主婦的幸福感」。
克莉絲汀接受採訪表示，與美國人傳統情形下最常用的亞馬遜相比，Temu勝在價格更低，品類豐富，而且經常會發放優惠券。出現延遲送貨，Temu還會給用戶返還補貼。因此，對於那些非急需的生活用品，她更傾向於在Temu下單。
浙江大學國際傳播研究中心執行主任方興東也提到，中國是全球第一個10億用戶同時線上的單一網路市場，覆蓋高、中、低等各個梯度市場。「國內任何一個梯度的市場規模都相當大，且競爭激烈，企業經過了魔鬼訓練，錘煉了很強的競爭力。」
Tags：
向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。