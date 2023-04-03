中國網購App「拼多多」夾藏惡意軟體遭Google下架，海外版「Temu」的全球擴張蒙上陰影

（中央社）中國廣受歡迎的「拼多多」購物App，日前被揭夾藏惡意軟體監控其他程式並可閱讀私訊、更改設定。專家表示這在主流程式中「前所未見」，在3月已遭Google商店下架。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，「拼多多」是中國最受歡迎的購物電商之一，每月有超過7.5億用戶用他們的App購買服裝、雜貨等幾乎所有商品。但資安人員表示，它可繞過手機安全系統，監控其他應用程式活動、查看通知、閱讀私訊，甚至更改設定，且一旦安裝就很難移除。

雖然許多App也都未經當事人同意就蒐集大量用戶數據，但專家表示，電商巨擘「拼多多」將隱私侵犯與危害資安提升到新境界。

《CNN》在收到檢舉後與來自亞洲、歐洲和美國的6個網路安全團隊乃至多名現、前任拼多多員工訪談。多位專家發現「拼多多」App中存有利用安卓（Android）作業系統漏洞的惡意軟體。拼多多內部人士稱這些漏洞用來監控用戶與競爭對手，據稱是為促進銷售成績。

芬蘭網絡安全公司WithSecure的首席研究官赫佩根（Mikko Hypponen）說：「我們還未曾看過像這樣的主流App，試圖提升自己權限，讀取它們不應接觸的內容。」

「這非常不尋常，拼多多實在非常可惡。」

拼多多被爆夾藏複雜惡意軟體的證據，正值美國以資安及國安疑慮，對TikTok等中國所研發的App加強審查之際。

部分美國國會議員正推動全美禁用流行短影音App的TikTok，TikTok執行長周受資上週出席國會聽證會，接受兩黨議員長達5小時的拷問。

拼多多App爆出問題，可能會引起更多人關注它在國際上的姊妹應用程式Temu。Temu在美國下載排行名列前茅，並在其他西方市場迅速擴張。

雖然Temu目前未受牽連，但拼多多涉嫌的行為可能會讓Temu的全球擴張蒙上陰影。

目前並無證據顯示拼多多將蒐集的數據交給中國政府。但由於中國對管轄範圍內的企業有重大影響力，美國國會議員擔心任何在中國經營的公司，都可能被迫與中國政府合作包羅萬象的安全議題。

《CNN》的調查發布前，Google 3月份已將拼多多由Play商店下架，理由是在Google商店的版本發現惡意軟體。

《彭博》（Bloomberg News）隨後也有報導稱有俄羅斯資安公司在拼多多App發現潛在惡意軟體。

不過此前，拼多多駁斥他們App是惡意軟體的指控與揣測。

姐妹應用程式「Temu」正快速席捲美國市場，在美、加穩居免費下載App首位

（中央社）拼多多旗下的跨境電商平台Temu自2022年9月上線以來，憑藉著超低價格與豐富商品，正以迅雷不及掩耳之勢席捲歐美，3月躍為美國下載次數最多的購物App，目前在美國、加拿大穩居下載第一名。

中國電商巨頭拼多多進軍海外推出Temu，正快速席捲美國市場，已引發高度關注。它主打的宣傳口號是：Shop like a Billionaire（像億萬富翁一樣購物）。

中國媒體《36氪》引述電子商務公司「市場脈搏」的數據指出，僅剛過去一個月時間，Temu就成為美國下載次數最多的購物App，超過了當地巨頭亞馬遜、沃爾瑪。

分析公司Apptopia的即時數據也顯示，Temu穩居美國、加拿大應用商店免費App下載第一名。

此外，Temu已在3月25日登陸世界第三大電商市場英國，而這也是繼美國、加拿大、紐西蘭、澳洲之後，Temu進入的又一個西方主要市場。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 中國電商巨頭拼多多進軍海外推出Temu，正快速席捲美國市場，已引發高度關注。

《BBC中文網》報導指出，Temu這家網上超市銷售從服裝到電子產品的各種商品，消費者可以繞過大型廉價商店，直接從中國製造商那裡購買。

因為價格如此之低，以至於在該公司在今年的美式足球超級盃（Super Bowl）期間打廣告後，許多美國人都在搜索「Temu是合法的嗎」。

報導引述《麻省理工評論》（MIT Review）專門研究中國技術的記者兼研究員楊澤毅（音譯）指出，中國應用程式在美國獲得成功，部分原因是中國國內市場存在激烈競爭，「中國的科技公司在國內經歷了一段如此激烈的競爭時期，這讓它們在某些方面與美國的應用程式一樣好，甚至更好。」

《華爾街日報中文網》此前報導也指出，從技術來看，一些投資者、軟體工程師和分析師指美國忽略了中國網路公司的組織效率。10億中國網路用戶優化了這些公司的AI模型，這些企業再將技術輸出到海外。

中國媒體《環球時報》1日報導，克莉絲汀是一名住在美國西海岸華盛頓州的年輕家庭主婦。近兩年她有了一個新購物習慣，就是如果需要網購，就打開Temu App搜一下，和亞馬遜比比價。

與此同時，克莉絲汀也會被Temu上五花八門的閃電促銷及購物推薦吸引，「剁手」許多家居用品，大多是一些價格在5美元以下、能夠提高家務效率的小工具，這極大提升了她「作為家庭主婦的幸福感」。

克莉絲汀接受採訪表示，與美國人傳統情形下最常用的亞馬遜相比，Temu勝在價格更低，品類豐富，而且經常會發放優惠券。出現延遲送貨，Temu還會給用戶返還補貼。因此，對於那些非急需的生活用品，她更傾向於在Temu下單。

浙江大學國際傳播研究中心執行主任方興東也提到，中國是全球第一個10億用戶同時線上的單一網路市場，覆蓋高、中、低等各個梯度市場。「國內任何一個梯度的市場規模都相當大，且競爭激烈，企業經過了魔鬼訓練，錘煉了很強的競爭力。」