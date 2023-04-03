2023/04/03,
印太

菲美史上最大規模「肩並肩」軍演下週舉行，學者：台海局勢是關鍵考量

菲美史上最大規模「肩並肩」軍演下週舉行，學者：台海局勢是關鍵考量
菲國陸軍和美國太平洋陸軍3月中旬於菲律賓最大的 軍營麥格塞塞堡展開「堅盾」（Salaknib）聯合演 習。圖為3月31日兩國陸軍為海馬士多管火箭系統裝 填砲彈。（菲律賓陸軍提供）Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

南海緊張持續之際，菲美「肩並肩」（Balikatan）年度聯合軍演將於4月11日到28日在菲律賓多地進行，學者認為這演習實為美方劍指中共，加強顧及台海周邊海域，圍堵共軍的力道。

（中央社）菲律賓和美國將舉行「肩並肩」聯合軍演，為史上最大規模，還將動用海馬士多管火箭系統。專家指出，美方抗中盟友陣線延伸至南海，強化第一島鏈海空戰備；學者表示，菲美在南海軍演，實為美方劍指中共，加強顧及台海周邊海域，圍堵共軍的力道。

南海緊張持續之際，菲美「肩並肩」（Balikatan）年度聯合軍演將於4月11日到28日在菲律賓多地進行，不僅是史上最大規模的菲美聯合演習，還將動用海馬士多管火箭系統（HIMARS），首度實彈演練在南海擊沉目標船隻。

菲美日前商定，同意美軍進駐4個新的菲律賓軍事基地，部分選址鄰近台灣和南海。台灣國際戰略學會理事長王崑義接受中央社記者訪問表示，此舉主要目標包含應對台海緊急情況。

王崑義指出，種種跡象可看出「美方已經走向戰略東移，目標從歐洲轉移至太平洋地區，選擇菲律賓也代表南海局勢具有一定程度的緊張態勢，而台海其實是關鍵考量。」

「若台海有事，南海勢必受到波及，反之亦然」，王崑義表示，菲律賓和美國強化軍事合作，包括顧及台海周邊海域的安全與利益。

過去「肩並肩」演習出動近9000人，今年兩國更將出動約1萬6000名軍力，是史上最大規模的菲美聯合軍演。菲國軍方指出，演習區域將涵蓋位於巴士海峽的富加島（Fuga）、卡拉顏島（Calayan）及巴丹群島（Batanes）。其中，巴丹群島距離台灣僅100多公里。

菲美肩並肩兩棲作戰演習
Photo Credit: 中央社
2022年菲美「肩並肩」聯合演習3月31日在菲律賓北端卡加延省克拉維里亞鎮（Claveria）進行兩棲作戰演習。 （菲律賓軍方提供）

王崑義認為，中共解放軍將南海部分島嶼軍事化後，具備一定程度的軍事實力，美方盼藉由「重返菲律賓」等策略，強化美軍戰鬥力，「若遇戰時將可不單倚賴航母，而是在呂宋島以北等軍事基地圍堵共軍」，阻撓其透過台海或南海海域進出太平洋。

前空軍副司令張延廷指出，為了加強菲律賓對抗中共的海權勢力擴張，美國近年多次提供海岸警備隊的退役船艦，「但這種以白船（海警）替代灰船（軍艦）的策略也被對岸效法，在菲律賓附近海域示威」。

不過，從菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上月決定擴大美軍進入菲律賓軍事基地權限，儼然增加中共對該區域的掌控難度，加上美國日前首度派駐F-22戰機前往菲律賓，張延廷表示，美軍要展現敏捷作戰部署能力，以及彰顯對其所謂印太盟友的安全承諾。

張延廷指出，美方在印太地區部署先進戰機，透露美方有意將原本在東北亞，即南韓、日本等抗中盟友陣線延伸至南海一帶，並強化第一島鏈的海空戰備。

張延廷表示，此次演習值得注意的地方，包括雙方是否提升部署規格，運用海馬士以上戰略等級的軍備，例如薩德防空系統或派遣搭載新型神盾雷達的驅逐艦參與海空聯演。

美方將菲美同盟更緊密融入區域安全架構，張延廷認為，台灣可嘗試爭取派員前往觀摩，亦應提升屬於台灣主權且實際管理的南沙太平島戰略價值，藉此增加各國討論南海議題時的話語權。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。