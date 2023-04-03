菲美史上最大規模「肩並肩」軍演下週舉行，學者：台海局勢是關鍵考量

（中央社）菲律賓和美國將舉行「肩並肩」聯合軍演，為史上最大規模，還將動用海馬士多管火箭系統。專家指出，美方抗中盟友陣線延伸至南海，強化第一島鏈海空戰備；學者表示，菲美在南海軍演，實為美方劍指中共，加強顧及台海周邊海域，圍堵共軍的力道。

南海緊張持續之際，菲美「肩並肩」（Balikatan）年度聯合軍演將於4月11日到28日在菲律賓多地進行，不僅是史上最大規模的菲美聯合演習，還將動用海馬士多管火箭系統（HIMARS），首度實彈演練在南海擊沉目標船隻。

菲美日前商定，同意美軍進駐4個新的菲律賓軍事基地，部分選址鄰近台灣和南海。台灣國際戰略學會理事長王崑義接受中央社記者訪問表示，此舉主要目標包含應對台海緊急情況。

王崑義指出，種種跡象可看出「美方已經走向戰略東移，目標從歐洲轉移至太平洋地區，選擇菲律賓也代表南海局勢具有一定程度的緊張態勢，而台海其實是關鍵考量。」

「若台海有事，南海勢必受到波及，反之亦然」，王崑義表示，菲律賓和美國強化軍事合作，包括顧及台海周邊海域的安全與利益。

過去「肩並肩」演習出動近9000人，今年兩國更將出動約1萬6000名軍力，是史上最大規模的菲美聯合軍演。菲國軍方指出，演習區域將涵蓋位於巴士海峽的富加島（Fuga）、卡拉顏島（Calayan）及巴丹群島（Batanes）。其中，巴丹群島距離台灣僅100多公里。

Photo Credit: 中央社 2022年菲美「肩並肩」聯合演習3月31日在菲律賓北端卡加延省克拉維里亞鎮（Claveria）進行兩棲作戰演習。 （菲律賓軍方提供）

王崑義認為，中共解放軍將南海部分島嶼軍事化後，具備一定程度的軍事實力，美方盼藉由「重返菲律賓」等策略，強化美軍戰鬥力，「若遇戰時將可不單倚賴航母，而是在呂宋島以北等軍事基地圍堵共軍」，阻撓其透過台海或南海海域進出太平洋。

前空軍副司令張延廷指出，為了加強菲律賓對抗中共的海權勢力擴張，美國近年多次提供海岸警備隊的退役船艦，「但這種以白船（海警）替代灰船（軍艦）的策略也被對岸效法，在菲律賓附近海域示威」。

不過，從菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上月決定擴大美軍進入菲律賓軍事基地權限，儼然增加中共對該區域的掌控難度，加上美國日前首度派駐F-22戰機前往菲律賓，張延廷表示，美軍要展現敏捷作戰部署能力，以及彰顯對其所謂印太盟友的安全承諾。

張延廷指出，美方在印太地區部署先進戰機，透露美方有意將原本在東北亞，即南韓、日本等抗中盟友陣線延伸至南海一帶，並強化第一島鏈的海空戰備。

張延廷表示，此次演習值得注意的地方，包括雙方是否提升部署規格，運用海馬士以上戰略等級的軍備，例如薩德防空系統或派遣搭載新型神盾雷達的驅逐艦參與海空聯演。

美方將菲美同盟更緊密融入區域安全架構，張延廷認為，台灣可嘗試爭取派員前往觀摩，亦應提升屬於台灣主權且實際管理的南沙太平島戰略價值，藉此增加各國討論南海議題時的話語權。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：羅元祺