馬克宏、馮德萊恩將訪中，歐盟官員呼籲：歐洲須停止對中國天真
我們想讓你知道的是
隨著馬克宏出訪，因國內退休制度改革爭議而沉寂一時的中國議題再度進入法國公眾討論。《重點週刊》（Le Point）3月30日出刊的封面故事是中國，標題為「謊言帝國」；《快訊週刊》（L'Express）本週的雜誌封面則是「TikTok：人民公敵」。
（中央社記者曾婷瑄巴黎2日專電）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與歐洲聯盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）將造訪中國、會晤習近平。歐盟官員布勒東在受訪時呼籲，歐洲須停止對中國天真；《重點週刊》則以中國為封面，稱「謊言帝國」。
馬克宏將於4月5日至8日赴中國進行國是訪問，與中國國家主席習近平會談，馮德萊恩也受邀加入行程，以對中國展現「團結一致的聲音」。
馬克宏也會帶領法國商界代表團，顯示除俄烏戰爭議題外，歐中經濟重啟與重新調整也將是雙方對話關鍵議程。
出訪在即，歐盟執行委員會負責內部市場政策的執行委員布勒東（Thierry Breton）1日接受《法國廣播電台》（Radio France）旗下電台專訪，呼籲「歐洲應停止天真」。
布勒東重申，歐洲對中國關係的原則如2019年所定，是合作夥伴，但也是體制對手，因此歐洲現在最重要的是展現出面對體制對手的言行。他強調必須停止天真，讓中國遵守規範。
他希望這次馬克宏與馮德萊恩帶去訊息，告訴中國「如今要進入歐洲內部市場，必須遵守嚴格條件，而歐洲市場對中國非常重要。」
布勒東希望歐洲對中國態度堅定，運用自己的優勢，「我們有權力關係，只需要意識到這點，以便採取有效的外交關係。」
他也表示：「倘若歐洲內部市場對中國關上大門——我當然不希望——那將使中國國內生產毛額減少4到5個百分點，帶來無法緩解的大型社會危機。」
布勒東提及中國的「一帶一路」，表示中國「做了很多宣傳，然而卻言行不一，還記得『戰狼』吧？一帶一路打了很多宣傳，但如今互相詢問，就知道大多以失敗告終。」
智庫亞洲中心（Asia Centre）主席迪蒙柳（Jean-François Di Meglio）在2日法國《國際廣播電台》的專訪中則不謀而合。他說，馬克宏與企業代表正在「重新調整」歐中關係，出訪的潛在訊息不在於想要進攻中國市場，「而是強調中國成長減緩，需要我們。」
隨著馬克宏出訪，因國內退休制度改革爭議而沉寂一時的中國議題再度進入公眾討論。《重點週刊》（Le Point）3月30日出刊的封面故事是中國，標題為「謊言帝國」；《快訊週刊》（L'Express）本週的雜誌封面則是「TikTok：人民公敵」。
《快訊週刊》從青少年成癮、資訊盜取、個人資料外洩、虛假消息方面以多篇報導討論TikTok，呼應法國方於3月24日宣達公務員禁止在公務設備內使用TikTok的命令，以及正在進行中的TikTok參議院調查案。
《重點週刊》則以〈中國：謊言與隱瞞之國〉、〈習近平：新世界秩序建造者〉、〈不透明度為中國策略資產〉三篇報導與專訪解析中國政權。
在第一篇報導中，《重點週刊》整理北京政權在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒來源上的各種謊言與隱瞞、中國使吹哨者噤聲，以及武漢實驗室病毒外洩的可能性等，「對透明度的否定是習近平中國運作的特色」。
法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）亞洲計畫主任杜懋之（Mathieu Duchâtel）在中國策略專訪中向《重點週刊》指出，習近平新任期的首要之務是「改變台海現狀」，而現階段的任務是「影響台灣明（2024）年1月的總統與國會選舉結果」。
杜懋之預期選舉後，北京會對台灣加強施壓，「軍事危機是可能的。升溫至戰爭不是最可能的發展，但也不能排除。」
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。