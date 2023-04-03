馬克宏、馮德萊恩將訪中，歐盟官員呼籲：歐洲須停止對中國天真

（中央社記者曾婷瑄巴黎2日專電）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與歐洲聯盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）將造訪中國、會晤習近平。歐盟官員布勒東在受訪時呼籲，歐洲須停止對中國天真；《重點週刊》則以中國為封面，稱「謊言帝國」。

馬克宏將於4月5日至8日赴中國進行國是訪問，與中國國家主席習近平會談，馮德萊恩也受邀加入行程，以對中國展現「團結一致的聲音」。

馬克宏也會帶領法國商界代表團，顯示除俄烏戰爭議題外，歐中經濟重啟與重新調整也將是雙方對話關鍵議程。

出訪在即，歐盟執行委員會負責內部市場政策的執行委員布勒東（Thierry Breton）1日接受《法國廣播電台》（Radio France）旗下電台專訪，呼籲「歐洲應停止天真」。

布勒東重申，歐洲對中國關係的原則如2019年所定，是合作夥伴，但也是體制對手，因此歐洲現在最重要的是展現出面對體制對手的言行。他強調必須停止天真，讓中國遵守規範。

他希望這次馬克宏與馮德萊恩帶去訊息，告訴中國「如今要進入歐洲內部市場，必須遵守嚴格條件，而歐洲市場對中國非常重要。」

布勒東希望歐洲對中國態度堅定，運用自己的優勢，「我們有權力關係，只需要意識到這點，以便採取有效的外交關係。」

他也表示：「倘若歐洲內部市場對中國關上大門——我當然不希望——那將使中國國內生產毛額減少4到5個百分點，帶來無法緩解的大型社會危機。」

布勒東提及中國的「一帶一路」，表示中國「做了很多宣傳，然而卻言行不一，還記得『戰狼』吧？一帶一路打了很多宣傳，但如今互相詢問，就知道大多以失敗告終。」

智庫亞洲中心（Asia Centre）主席迪蒙柳（Jean-François Di Meglio）在2日法國《國際廣播電台》的專訪中則不謀而合。他說，馬克宏與企業代表正在「重新調整」歐中關係，出訪的潛在訊息不在於想要進攻中國市場，「而是強調中國成長減緩，需要我們。」

隨著馬克宏出訪，因國內退休制度改革爭議而沉寂一時的中國議題再度進入公眾討論。《重點週刊》（Le Point）3月30日出刊的封面故事是中國，標題為「謊言帝國」；《快訊週刊》（L'Express）本週的雜誌封面則是「TikTok：人民公敵」。

《快訊週刊》從青少年成癮、資訊盜取、個人資料外洩、虛假消息方面以多篇報導討論TikTok，呼應法國方於3月24日宣達公務員禁止在公務設備內使用TikTok的命令，以及正在進行中的TikTok參議院調查案。

《重點週刊》則以〈中國：謊言與隱瞞之國〉、〈習近平：新世界秩序建造者〉、〈不透明度為中國策略資產〉三篇報導與專訪解析中國政權。

在第一篇報導中，《重點週刊》整理北京政權在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒來源上的各種謊言與隱瞞、中國使吹哨者噤聲，以及武漢實驗室病毒外洩的可能性等，「對透明度的否定是習近平中國運作的特色」。

法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）亞洲計畫主任杜懋之（Mathieu Duchâtel）在中國策略專訪中向《重點週刊》指出，習近平新任期的首要之務是「改變台海現狀」，而現階段的任務是「影響台灣明（2024）年1月的總統與國會選舉結果」。

杜懋之預期選舉後，北京會對台灣加強施壓，「軍事危機是可能的。升溫至戰爭不是最可能的發展，但也不能排除。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺