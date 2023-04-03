2023/04/03,
國際

馬克宏、馮德萊恩將訪中，歐盟官員呼籲：歐洲須停止對中國天真

馬克宏、馮德萊恩將訪中，歐盟官員呼籲：歐洲須停止對中國天真
圖為2019年法國總統馬克宏在該年11月訪問中國，與中國國家主席習近平會面的畫面。｜Photo Credit: GettyImages

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隨著馬克宏出訪，因國內退休制度改革爭議而沉寂一時的中國議題再度進入法國公眾討論。《重點週刊》（Le Point）3月30日出刊的封面故事是中國，標題為「謊言帝國」；《快訊週刊》（L'Express）本週的雜誌封面則是「TikTok：人民公敵」。

（中央社記者曾婷瑄巴黎2日專電）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與歐洲聯盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）將造訪中國、會晤習近平。歐盟官員布勒東在受訪時呼籲，歐洲須停止對中國天真；《重點週刊》則以中國為封面，稱「謊言帝國」。

馬克宏將於4月5日至8日赴中國進行國是訪問，與中國國家主席習近平會談，馮德萊恩也受邀加入行程，以對中國展現「團結一致的聲音」。

馬克宏也會帶領法國商界代表團，顯示除俄烏戰爭議題外，歐中經濟重啟與重新調整也將是雙方對話關鍵議程。

出訪在即，歐盟執行委員會負責內部市場政策的執行委員布勒東（Thierry Breton）1日接受《法國廣播電台》（Radio France）旗下電台專訪，呼籲「歐洲應停止天真」。

布勒東重申，歐洲對中國關係的原則如2019年所定，是合作夥伴，但也是體制對手，因此歐洲現在最重要的是展現出面對體制對手的言行。他強調必須停止天真，讓中國遵守規範。

他希望這次馬克宏與馮德萊恩帶去訊息，告訴中國「如今要進入歐洲內部市場，必須遵守嚴格條件，而歐洲市場對中國非常重要。」

布勒東希望歐洲對中國態度堅定，運用自己的優勢，「我們有權力關係，只需要意識到這點，以便採取有效的外交關係。」

他也表示：「倘若歐洲內部市場對中國關上大門——我當然不希望——那將使中國國內生產毛額減少4到5個百分點，帶來無法緩解的大型社會危機。」

布勒東提及中國的「一帶一路」，表示中國「做了很多宣傳，然而卻言行不一，還記得『戰狼』吧？一帶一路打了很多宣傳，但如今互相詢問，就知道大多以失敗告終。」

智庫亞洲中心（Asia Centre）主席迪蒙柳（Jean-François Di Meglio）在2日法國《國際廣播電台》的專訪中則不謀而合。他說，馬克宏與企業代表正在「重新調整」歐中關係，出訪的潛在訊息不在於想要進攻中國市場，「而是強調中國成長減緩，需要我們。」

隨著馬克宏出訪，因國內退休制度改革爭議而沉寂一時的中國議題再度進入公眾討論。《重點週刊》（Le Point）3月30日出刊的封面故事是中國，標題為「謊言帝國」；《快訊週刊》（L'Express）本週的雜誌封面則是「TikTok：人民公敵」。

《快訊週刊》從青少年成癮、資訊盜取、個人資料外洩、虛假消息方面以多篇報導討論TikTok，呼應法國方於3月24日宣達公務員禁止在公務設備內使用TikTok的命令，以及正在進行中的TikTok參議院調查案。

《重點週刊》則以〈中國：謊言與隱瞞之國〉、〈習近平：新世界秩序建造者〉、〈不透明度為中國策略資產〉三篇報導與專訪解析中國政權。

在第一篇報導中，《重點週刊》整理北京政權在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒來源上的各種謊言與隱瞞、中國使吹哨者噤聲，以及武漢實驗室病毒外洩的可能性等，「對透明度的否定是習近平中國運作的特色」。

法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）亞洲計畫主任杜懋之（Mathieu Duchâtel）在中國策略專訪中向《重點週刊》指出，習近平新任期的首要之務是「改變台海現狀」，而現階段的任務是「影響台灣明（2024）年1月的總統與國會選舉結果」。

杜懋之預期選舉後，北京會對台灣加強施壓，「軍事危機是可能的。升溫至戰爭不是最可能的發展，但也不能排除。」

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺


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