芬蘭大選變天：右派在野黨勝出，現任總理馬林執政期間國債驟增而飽受批評

（中央社）芬蘭中間偏右在野黨國家聯合黨（National Coalition Party）領導人歐爾波（Petteri Orpo）2日宣布在競爭激烈國會大選中勝出。極右翼芬蘭人黨（Finns Party）、總理馬林（Sanna Marin）的社會民主黨（Social Democrats）分居2、3。

《路透社》報導，保守的國家聯合黨領導人歐爾波在對支持者的演說中宣布：「我們得到了最大授權。」

司法部的選舉統計顯示，93.4％選票已完成計票，國家聯合黨可望以20.5％得票率，拿下200席國會的48席，居各政黨之冠。

53歲的歐爾波告訴支持者：「這是場偉大勝利，根據選舉結果，我們將就組成芬蘭政府展開協商。」

傳統上，國會最大黨先有機會組建政府。自從1990年代以來，總理都是出身國會最大黨。

芬蘭人黨主席普拉（Riikka Purra）為該黨取得「歷來最佳選舉結果」向支持者致謝。

《法新社》報導，在已經完成開票的96％選票中，國家聯合黨、芬蘭人黨分別囊括48、46席，馬林的社會民主黨得到43席。

歐爾波此次選戰鎖定經濟，指責馬林執政期間製造太多債務

（中央社）就在芬蘭即將正式成為北約（NATO）成員前夕，總理馬林的執政黨在2日的國會大選落敗。這次選戰多圍繞在俄羅斯入侵烏克蘭後發酵的經濟與安全議題，尤其國債驟增。

《華爾街日報》報導，中間偏右的國家聯合黨在接近所有選票開完後取得20.8％的得票成為第一大黨，黨魁歐爾波宣布勝選。

右翼民粹政黨芬蘭人黨以20％的得票躍居第2大黨；現任總理馬林的社會民主黨得票19.9％掉到第3，但相較前次大選，社民黨的得票仍見成長。

有鑑無一主要政黨得票過半，芬蘭將由歐爾波的國家聯合黨主導組閣。他對與馬林的社民黨或普拉領導的芬蘭人黨組閣都抱持開放態度；芬蘭人黨選戰期間主打反移民。

大選結果不影響芬蘭成為北大西洋公約組織第31個成員國的進程。芬蘭在俄國去（2022）年2月入侵烏克蘭後轉變長年的不結盟政策，申請加入北約。

馬林在2019年大選勝出時以34歲之齡成為全球最年輕總理。她雖受外國推崇，在芬蘭國內歡迎度不低卻評價兩極，許多民眾肯定她帶領芬蘭度過COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情危機和對抗俄國侵烏的立場，但批評者卻不滿她執政期間讓芬蘭的國債迅速攀升。

馬林任內還以社交活躍出名，疫情期間與確診的外長會面後又跑去夜店並忘記帶公務手機，讓她曾為此道歉。後來又有一段外流並在世界瘋傳的影片顯示，當時36歲的馬林在夜店與友人喝酒、熱舞，招致不少責難。

芬蘭總理馬林｜Photo Credit: GettyImages

曾任財長的歐爾波這次選戰鎖定經濟，指責馬林執政期間製造太多債務，他希望對國家舉債設置嚴格上限，而馬林的社民黨卻希望刺激投資抵銷債務。

馬林主政期間芬蘭的公共債務增加430億美元來到2120億美元的水平，債務到2022年第4季結束時在國內生產毛額（GDP）占比達73％，相較之下鄰國丹麥、瑞典的占比僅30％出頭。

芬蘭在俄國侵烏後也宣示將增加國防預算，讓軍費在GDP占比達2.25％，超越北約對成員國設定的2％門檻。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺