2023/04/03,
文學

慢賞文字，有些文字是快讀不得的

慢賞文字，有些文字是快讀不得的
Photo Credit: Blackstone Pub; Unabridged edition (February 16, 2016)

我們想讓你知道的是

我從來未讀過George Eliot的作品，她最有名的Middlemarch是皇皇巨著，見到那七八百頁之數，我哪會隨便決定開始讀？這個四十多頁的短篇，當然是另一回事了，應該一個下午便看完。誰知我卻讀得奇慢，每天看兩三頁，到現在還未看完。

早兩天在兒子的書架上看到James Hogg的The Private Memoirs and Confessions of a Justified Sinner，此書我多年前買了個硬皮精裝本，主要是被書名吸引，卻一直沒讀（想看的書太多了）；好奇之下，發了個短訊問仍在東岸的兒子是否看了這本書。他立即回覆，說幾年前看了，是在大學本科時修的一課的指定讀物。我問他：「值得看嗎？」他這樣回答：「那要視乎你有興趣的是甚麼，以我的興趣來說是值得的。」我說希望在這本書看到一些心理洞見或深刻的心理描寫，他斬釘截鐵回應：「那麼這本書肯定不會令你失望。」然後附上一句：「你可能對Geroge Eliot的The Lifted Veil也感興趣，我的書架上有一本，你可以拿來看看。」

我在他的書架找出了The Lifted Veil，才發覺原來是個只有四十多頁的短篇（同書收錄了Eliot另一短篇Brother Jacob），於是決定先讀這篇，遲些才看Hogg那本。我從來未讀過George Eliot的作品，她最有名的Middlemarch是皇皇巨著，見到那七八百頁之數，我哪會隨便決定開始讀？這個四十多頁的短篇，當然是另一回事了，應該一個下午便看完。誰知我卻讀得奇慢，每天看兩三頁，到現在還未看完。

那不是因為Eliot的文字難懂，也不是因為小說的內容沉悶。相反，我讀得慢，是由於一下子被Eliot的文字風格攫住了，不由自主地慢慢細讀；故事過了十頁還沒有甚麼特別的事情發生，我不但不覺得悶，還讀得津津有味，因為文字本身已給我足夠的美感愉悅。例如以下這一段，我便反覆慢慢地讀了幾遍：

George_Eliot_passage
圖片由作者提供
這算不上是華麗的詞藻，透發一種平淡的深刻，我也不知道該怎樣仔細形容它的好，總之是讀出了味道來，尤其覺得最後那句「when they love us」是神來之筆；讀過這一段後，立即想再看一遍，以回味。

這經驗，令我驚覺近年閱讀文學作品往往有種「趕快」的心態，可能是緣於感到自己老了，想看的書還有很多，不由得盡力看快一點，以便可以多看些。然而，有些文字是快讀不得的，否則欣賞不到其最精彩之處。讀小說，讀散文，有時也要像讀詩一樣，細讀慢賞，反覆回味，那才對得起那些文字的質素和作者的用心。

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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