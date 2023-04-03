洛楓《禁色的蝴蝶：張國榮的藝術形象》：禁色的蝴蝶，何以仍在飛舞？
我們想讓你知道的是
林夕曾撰文後悔為哥哥寫下太多悲涼，這麼多勾引聽眾眼淚；沒有關心他的心理健康，又有甚麼意義？而洛楓書中則有整個章節談媒介殺人，分析香港傳媒對張國榮的負面報導。
文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）
「由過去細節，逐日逐月，似殞落紅葉，難以去撇脫，一身鮮血，化做紅蝴蝶。」張迷學者、詩人洛楓說，這首歌彷彿預言哥哥之死，每次重聽遺作〈紅蝴蝶〉都令人心驚膽跳。
4月1日，張國榮化做紅蝴蝶從天墜落，生命看似結束，死亡如畫家的最後一筆，使他更傳奇、戲劇，美麗不隨年月消減。一瞬即逝的流星，透過藝術永留人間。
二十年過去了，喜歡哥哥的人看似愈來愈多。他留下的歌曲、電影演出已成經典，雖則談者眾多，但到底張國榮為何吸引？洛楓即指，香港幾無學術的明星研究，多為斷句殘章。
因此，她著述《禁色的蝴蝶：張國榮的藝術形象》，2008年出版，自言幾無先例可循，從零開始。格楓從精神分析到性別理論等，重新詮釋張國榮，為我們揭開他的異質存在、死亡意識等面向。
所謂「禁色的蝴蝶」，是指張的精緻、脆弱、斑斕、玲瓏、驕傲和喧囂，但卻是被禁絕、禁忌和禁棄的色彩，這色彩不流於世俗，所以為世不容，如同達明一派的歌曲唱道：要寄生在「某夢幻年代」或「染在夢魂外」，只有胸懷開闊、目光寬大的拈花者才能明白知曉。
香港看似開放自由，實質文化傳統保守。洛楓眼中，張國榮最特別在於性別多元，展現出前衛形象，乃刻意為之的嘗試，亦因此備受社會批評，承受前無古人的沉重壓力。
張國榮演藝事業可大分為前後兩階段，前者是在1989年，暫別樂壇轉戰電影，第二階段即為復出演唱，期間〈夢到內河〉因涉及同性題材，MV遭投訴禁播，前後差異巨大。
如果說前期的張是以一個「異性戀」的壞情人姿態建立自我、吸納市場、凝聚觀眾的視線，那麼後期的他卻是性別多元的現身，而且走向非常激烈開放的地步，對於這種轉變，張不是被動的，而是具有強烈的主體意識。
前期，張國榮以異性戀的壞男孩示人，而後期則呼應香港性別運動的掘起，及有市場觀眾為基礎，展演性別流動，包括性別易裝、雙性宣言、自我實踐等。
此一華美典範，鼓勵了華人的同志圈。洛楓認為這除了張國榮的才華、自我意識，也和香港西化殖民、流行文化工業興盛、沒有國族包袱等背景配合，才有奇葩誕生。
較適當的說，我是雙性戀者……我喜歡電影《亂世佳人》，而且我喜歡Leslie Howard，這個名字可以是男的或女的，非常中性，所以我喜歡它。
《時代》雜誌訪問張國榮的洋名源由，他坦誠敢言，直指自己是雙性戀者。就像他演藝事業的男體女相、混融男女，最明顯乃張揚和引人遐想的衣著風格。
例如2000年《熱情》演唱會即成性別戰場，張國榮的多元服裝打扮，觸犯社會禁忌，酷兒異色的情慾景觀引來傳媒恥笑，也埋下了日後化做紅蝴蝶的原因之一。
Depression。多謝各位朋友，多謝麥列菲菲教授，呢一年來好辛苦，不能再忍受，多謝唐先生，多謝家人，多謝肥姐，我一生冇做壞事，為何這樣？
林夕曾撰文後悔為哥哥寫下太多悲涼，這麼多勾引聽眾眼淚；沒有關心他的心理健康，又有甚麼意義？而洛楓書中則有整個章節談媒介殺人，分析香港傳媒對張國榮的負面報導。
例如查小欣在哥哥死後的電台節目言，反對自殺、同性戀，不要貪得意嘗試。傳媒不止生前批評，連死後也責難敗壞風氣，同時妖魔化抑鬱症，對精神病充斥歧視。
梅艷芳受訪時指，傳媒生前不放過他，在其死後仍然如此，希望還張國榮公道。這或許一再反映，張國榮前衛的成功，反招惹狗仔隊獵奇、偷窺、口誅筆伐傷人。
在上海的朋友毛尖寫道：張國榮的結局「似乎不能更完美了。我們會慢慢老去，變得跟《胭脂扣》裡的十二少那樣可恥又不堪，而他，則加入了天使的行列，完全地從時間中獲得赦免。其實，應該說，很多年前，他就開始免疫於時間了，除了變得越來越淒迷，越來越美麗。」
哥哥之死使生前諸種對抗，變成傳奇。洛楓認為環顧香港及海外的華人地區，他的性別越界與藝術境界，無人能及，其短暫的、一瞬即逝的，成就至美。
書末引用作家毛尖追憶哥哥如何影響你我：人活得太久，難免老而不死，歹戲拖棚，唯獨張國榮能夠從時間中獲得赦免，超脫世俗的腐蝕，二十年後更顯淒美。
文章獲授權轉載，原文可見於此。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
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對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
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