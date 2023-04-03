2023/04/03,
健康

坂本龍一生前被診斷出中咽頭癌及直腸癌，台大醫師建議男性腸癌篩檢年齡應下修至45歲

坂本龍一生前被診斷出中咽頭癌及直腸癌，台大醫師建議男性腸癌篩檢年齡應下修至45歲
圖為曾罹患直腸癌的日本已故音樂家坂本龍一。｜Photo Credit: GettyImages

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依台灣腸癌篩檢實證，每2年一次糞便潛血篩檢可降低35％大腸癌死亡率。邱瀚模說，國健署補助50至74歲民眾公費篩檢，但以性別、年齡發生率分析，建議男性腸癌篩檢年齡應下修至45歲，女性因有荷爾蒙提供保護效果，公費篩檢年齡可維持現狀。

（中央社）日本音樂家坂本龍一3月28日在東京癌逝，享壽71歲，他生前曾被醫師診斷中咽頭癌、直腸癌等。台灣腸癌公費篩檢對象為50歲以上民眾，但醫師建議，男性應提前到45歲起定期篩檢。

日本體育報《Sponichi Annex》報導，與癌症奮鬥多年的音樂大師坂本龍一於3月28日在東京都內一家醫院病逝，享壽71歲。他於2014年被醫師診斷罹患中咽頭癌，2020年6月被醫師診斷為罹患直腸癌，移轉到雙肺等，已是第4期。

依據《常春月刊》的說明，大腸直腸癌是台灣發生率第一名的癌症。大腸一般分為四個部分，由盲腸、結腸（可分升、橫、降、乙狀結腸）、直腸、肛門所組成。大腸（盲腸及結腸）發生的癌症統稱大腸癌或結腸癌。

直腸則是乙狀結腸以下、肛門以上的一小段腸道，長度約12-15公分，腫瘤若長在肛門往上15公分內的距離，就稱為直腸癌。大腸癌發生位置及機率大約為40％發生於近端結腸；60％發生在遠端結腸及直腸。

據衛福部國健署資料顯示，大腸癌是台灣發生人數最多癌症，持續有快速增加趨勢，每年約有1萬多人被診斷，有超過5000人因此失去寶貴性命。台大醫院健康管理中心主任邱瀚模今（3）日接受媒體聯訪時表示，有研究統計，50歲以上的民眾，終其一生若不做篩檢，15人中會有1人罹患大腸癌。

邱瀚模說，抽菸更是大腸癌高風險因子，一定要進行篩檢，才能提早在0期或1期發現、早期治療，一般來說，出現症狀才檢查，診斷結果都是2至3期。據統計，腸癌第2期患者5年存活率80％，3期大腸癌個案5年存活率降至60％，4期患者存活率只剩10％左右。

大腸癌是可以早期發現、早期治療，治癒率很高的癌症，根據統計，早期大腸癌如果妥善治療，存活率高達90％以上。邱瀚模說，第0期腫瘤只需要內視鏡切除，1期則是透過內視鏡加腹腔鏡切除，無須化療或放療，2期仍不用化療，但需外科手術切除。

邱瀚模表示，一旦到第3期就需要手術及化療雙管齊下，第4期患者不論有多好醫療技術，末期都有治療極限，再加上開刀已無太大效果，所以只會給予標靶治療或化療。因為大腸癌防治，5成是歸功於篩檢，大把鈔票放在先進癌症治療，如免疫療法等不符合實際效應，因此較難有相關新進展。

依台灣腸癌篩檢實證，每2年一次糞便潛血篩檢可降低35％大腸癌死亡率。邱瀚模說，國健署補助50至74歲民眾公費篩檢，但以性別、年齡發生率分析，建議男性腸癌篩檢年齡應下修至45歲，女性因有荷爾蒙提供保護效果，公費篩檢年齡可維持現狀。

坂本龍一先後被診斷出中咽頭癌及直腸癌，邱瀚模研判，應該並非轉移，直腸癌很少是從咽喉癌或上腹轉移，兩者之間沒有直接反應關聯，據悉，坂本龍一似乎會抽菸，推論共同連結是抽菸。抽菸者不論男女也應更早做篩檢，癌症篩檢同樣建議下修至45歲。

《NOWnews》報導，台大醫院腫瘤內科主治醫師梁逸歆受訪指出，釀成直腸癌的主因，大致分為先天和後天兩種，先天就是家族病史，平時應定期做篩檢預防；後天大多是飲食和生活習慣，若平時喜愛吃高油脂、攝取過多紅肉，食物中欠缺纖維素，或沒有定期運動的習慣，罹患直腸癌的機率就會提高。

台灣癌症基金會執行長賴基銘醫師補充，由於大腸直腸癌大部分都是由息肉慢慢演變而來，初期幾乎沒有症狀，有家族病史的民眾，應該提早到30多歲就要定期進行糞便潛血檢查，若出現潛血陽性，應立即安排大腸鏡近一步確認，有息肉就要快點處理。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺


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