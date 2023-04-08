自美國的OpenAI於2022年11月推出一個人工智能（AI）聊天器ChatGPT後，不到半年時間，AI已經成爲全球熱話，不但各家不甘於落後的科技公司陸續推出類似的自家AI產品，例如Google的Bard及百度的文心一言等，避免自己於科技洪流中被淘汰，而對人工智能的批評聲音亦此起彼落。

當人面對破天荒的新科技時，內心出現恐懼和不安是理所當然。然而，筆者和大部分讀者一樣，既非軟件工程師亦不是什麽科技達人， 一方面希望知道AI將會對自己生活帶來什麽衝擊，另一方面又擔心自己技術知識有限而無法理解。正因如此，筆者希望避開複雜的技術細節及抽象的概念，以日常生活角度，與讀者一起分享下AI對我們的影響。

筆者論點主要有二：（1）取代我們的工作及（2）我們的思想行爲被控制。筆者認爲，我們該怕的，是後者。

AI將取代我們大部分的工作

早前看到一篇Yahoo財經的一篇文章，引述著名投資銀行高盛的研究報告指，AI將令全球約18%（香港則是約30%）的工作會被AI取代。筆者認爲，這個「工作將會被取代」的「壞處」（筆者先姑且稱它為壞處），其實不用專家也可以輕易想象得到。然而筆者覺得這個壞處，是無需要擔心。

我請讀者反思一下，你們現在的職業（筆者認爲用職業代替工作更方便論證），是否在兩千年前已經出現？如果是，那相信你們是幸運的少數，身處於古老的傳統行業（如軍人、商販、哲學家、農夫等）。但我相信更多讀者的職業，例如軟件工程師、心理醫生、網絡推廣員等，都是這一百年内因應技術進步（嚴格來說是綜合意義的社會進步）而所產生的。相反，古時的轎夫、欽天監、巫師等，就算這些職業在現今社會仍然存在，但相信也絕非主流。

原來，職業更替一直在歷史上反復出現。過去西方發明蒸汽機及電力等，其實同樣對人類帶來破天荒的衝擊。我相信，當時亦會有同樣的人提出，蒸汽機或電力將會導致「多少人的工作將會被取代」的類似觀點。然而，只要各位讀者環顧四周，現在不就是舒舒服服地坐在電腦或手機面前在閲讀筆者文章嗎？幾百年前工業革命時有人所提出的「工作將會被取代」觀點，對你有影響嗎？

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有，其實是有影響。筆者認爲，影響是「正面」的，所以剛才筆者才說姑且先用「壞處」來稱呼它。其實對於「工作將會被取代」這個問題，如果你堅決讓自己不接受新技術（其實不只是技術，社會如經濟政治等領域也不停改變），堅持一成不變，那的確，對你來講，這個是「壞處」多於「好處」。

筆者認爲，新技術的出現，是可以分擔我們一些過往相對上比較重複性的工作，讓我們人類釋放空間，去發展一些新的研究或技術。變相來說，就是AI迫着我們轉換到更有價值的跑到上，這其實就是一直以來人類文明進步的模式。

我們的思想行爲被AI控制

相對於工作被取代，筆者認爲我們的思想行爲可能被AI控制才是最值得警惕。

筆者常用的AI聊天器有OpenAI的ChatGPT4及Google的Bard。對其問一些問題時，常常會出現與實際情況不符的答案，科技界稱之為「幻覺」。筆者認爲，這或許是AI語言模型暫時仍有未完善的地方，相信該些幻覺也只是隨機性或技術性產生答案時的瑕疵，而不是有預謀的，而AI聊天器也標明答案不一定準確，提示使用者注意。

然而，當人人仍在興高采烈地向身邊朋友贊嘆AI多麽的神奇，到底有多少人有認真看待「答案不一定準確」這個警告？筆者嘗試過在ChatGPT問過一些問題，例如在香港如何從屯門乘坐巴士到荃灣，某某哲學觀點是否曾被某些哲學家討論過等等。結果，ChatGPT回覆了一些看上來是非常真實而且合理的答案，但再三查證下其實是絕對地錯。

這就是最大的問題：我們向AI聊天器問X，它回覆我們Y，我們就相信Y，那不就是我們被它們控制了思想行爲嗎？如果，AI變得有預謀，在一些特定的議題上，刻意給出有誤導成分的答案，而大部分人看完後又不假思索（或者就算有獨立思考但已經某程度上被引導而產生偏見），那就不單只是我們個人層面的思想行爲被控制，而是社會層面的思想行爲也同樣被控制。

舉一個例子，比如總統大選，有候選人A及B，如果AI有偏見，可能是控制AI背後的人有意圖影響選舉結果或者是AI產生了自己的意圖（例如B是反對AI的候選人），而當用家請AI評論兩位候選人A 及B時，AI就可以在回覆中滲入大量不利候選人B的資料（可以是真，也可以是虛構）。到時，選民就自然會被引導選擇候選人A，無論候選人B怎樣解釋也是徒勞（例如，AI可以虛構候選人B是一位經常講大話博取同情的卑鄙小人）。

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其實，上述這種「人格謀殺」的手段，也不只是AI出現才能做到。歷史上很多的政治鬥爭，往往也可以見到人格謀殺的影子。例如過去幾千年的歷史朝代的更替，永遠都是末代君主多麽的喪盡天良，而初代君主又是多麽的勤政愛民。部分原因，其實是因爲「成王敗寇」的道理。那就是「事件論述」的威力。問題是，AI聊天器的事件論述威力比任何國家的宣傳機器更利害更有效，因爲它直接走到每個人的日常生活當中。所以，要對人或社會做成傷害，（AI）從來不需要物理性的身體，只要能控制其他個體（人類）的意識，就可以驅使他們（人類）為你效勞。