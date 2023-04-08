人工智能：我們該怕的是什麽？
我們想讓你知道的是
有人說AI將會取代我們的工作，又有人說AI會令我們的思想行爲被控制。筆者認爲，我們該怕的，是後者。
自美國的OpenAI於2022年11月推出一個人工智能（AI）聊天器ChatGPT後，不到半年時間，AI已經成爲全球熱話，不但各家不甘於落後的科技公司陸續推出類似的自家AI產品，例如Google的Bard及百度的文心一言等，避免自己於科技洪流中被淘汰，而對人工智能的批評聲音亦此起彼落。
當人面對破天荒的新科技時，內心出現恐懼和不安是理所當然。然而，筆者和大部分讀者一樣，既非軟件工程師亦不是什麽科技達人， 一方面希望知道AI將會對自己生活帶來什麽衝擊，另一方面又擔心自己技術知識有限而無法理解。正因如此，筆者希望避開複雜的技術細節及抽象的概念，以日常生活角度，與讀者一起分享下AI對我們的影響。
筆者論點主要有二：（1）取代我們的工作及（2）我們的思想行爲被控制。筆者認爲，我們該怕的，是後者。
AI將取代我們大部分的工作
早前看到一篇Yahoo財經的一篇文章，引述著名投資銀行高盛的研究報告指，AI將令全球約18%（香港則是約30%）的工作會被AI取代。筆者認爲，這個「工作將會被取代」的「壞處」（筆者先姑且稱它為壞處），其實不用專家也可以輕易想象得到。然而筆者覺得這個壞處，是無需要擔心。
我請讀者反思一下，你們現在的職業（筆者認爲用職業代替工作更方便論證），是否在兩千年前已經出現？如果是，那相信你們是幸運的少數，身處於古老的傳統行業（如軍人、商販、哲學家、農夫等）。但我相信更多讀者的職業，例如軟件工程師、心理醫生、網絡推廣員等，都是這一百年内因應技術進步（嚴格來說是綜合意義的社會進步）而所產生的。相反，古時的轎夫、欽天監、巫師等，就算這些職業在現今社會仍然存在，但相信也絕非主流。
原來，職業更替一直在歷史上反復出現。過去西方發明蒸汽機及電力等，其實同樣對人類帶來破天荒的衝擊。我相信，當時亦會有同樣的人提出，蒸汽機或電力將會導致「多少人的工作將會被取代」的類似觀點。然而，只要各位讀者環顧四周，現在不就是舒舒服服地坐在電腦或手機面前在閲讀筆者文章嗎？幾百年前工業革命時有人所提出的「工作將會被取代」觀點，對你有影響嗎？
有，其實是有影響。筆者認爲，影響是「正面」的，所以剛才筆者才說姑且先用「壞處」來稱呼它。其實對於「工作將會被取代」這個問題，如果你堅決讓自己不接受新技術（其實不只是技術，社會如經濟政治等領域也不停改變），堅持一成不變，那的確，對你來講，這個是「壞處」多於「好處」。
筆者認爲，新技術的出現，是可以分擔我們一些過往相對上比較重複性的工作，讓我們人類釋放空間，去發展一些新的研究或技術。變相來說，就是AI迫着我們轉換到更有價值的跑到上，這其實就是一直以來人類文明進步的模式。
我們的思想行爲被AI控制
相對於工作被取代，筆者認爲我們的思想行爲可能被AI控制才是最值得警惕。
筆者常用的AI聊天器有OpenAI的ChatGPT4及Google的Bard。對其問一些問題時，常常會出現與實際情況不符的答案，科技界稱之為「幻覺」。筆者認爲，這或許是AI語言模型暫時仍有未完善的地方，相信該些幻覺也只是隨機性或技術性產生答案時的瑕疵，而不是有預謀的，而AI聊天器也標明答案不一定準確，提示使用者注意。
然而，當人人仍在興高采烈地向身邊朋友贊嘆AI多麽的神奇，到底有多少人有認真看待「答案不一定準確」這個警告？筆者嘗試過在ChatGPT問過一些問題，例如在香港如何從屯門乘坐巴士到荃灣，某某哲學觀點是否曾被某些哲學家討論過等等。結果，ChatGPT回覆了一些看上來是非常真實而且合理的答案，但再三查證下其實是絕對地錯。
這就是最大的問題：我們向AI聊天器問X，它回覆我們Y，我們就相信Y，那不就是我們被它們控制了思想行爲嗎？如果，AI變得有預謀，在一些特定的議題上，刻意給出有誤導成分的答案，而大部分人看完後又不假思索（或者就算有獨立思考但已經某程度上被引導而產生偏見），那就不單只是我們個人層面的思想行爲被控制，而是社會層面的思想行爲也同樣被控制。
舉一個例子，比如總統大選，有候選人A及B，如果AI有偏見，可能是控制AI背後的人有意圖影響選舉結果或者是AI產生了自己的意圖（例如B是反對AI的候選人），而當用家請AI評論兩位候選人A 及B時，AI就可以在回覆中滲入大量不利候選人B的資料（可以是真，也可以是虛構）。到時，選民就自然會被引導選擇候選人A，無論候選人B怎樣解釋也是徒勞（例如，AI可以虛構候選人B是一位經常講大話博取同情的卑鄙小人）。
其實，上述這種「人格謀殺」的手段，也不只是AI出現才能做到。歷史上很多的政治鬥爭，往往也可以見到人格謀殺的影子。例如過去幾千年的歷史朝代的更替，永遠都是末代君主多麽的喪盡天良，而初代君主又是多麽的勤政愛民。部分原因，其實是因爲「成王敗寇」的道理。那就是「事件論述」的威力。問題是，AI聊天器的事件論述威力比任何國家的宣傳機器更利害更有效，因爲它直接走到每個人的日常生活當中。所以，要對人或社會做成傷害，（AI）從來不需要物理性的身體，只要能控制其他個體（人類）的意識，就可以驅使他們（人類）為你效勞。
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。