淺談馮內果小說《Harrison Bergeron》的政治哲學：你值得擁有你的天生秉賦嗎？
我們想讓你知道的是
擁有高顏值、好身材、聰明的頭腦在故事中成為了一種原罪。但Harrison他沒有透過非法或不道德的手段獲得以上的條件，照理說應該可以合理的保有這些優勢。如果你也是這樣想，那麼你已經接受了諾齊克所主張的「justice in initial acquisition」。
文：雷昆山
想像一下，在西元2081年的美國，由於第211、212與213條憲法修正案，以及美國殘疾總署（the United States Handicapper General）夙夜匪懈的探員們，一個人人平等的社會終於出現了。這是一個不存在形容詞比較級的社會，所有人不只是在神、在法律面前平等，而是在任何一個方面都平等。沒有人比誰更聰明、長得更好看、跑得更快、身體更強壯。
這是馮內果（Kurt Vonnegut）在1961出版的短篇科幻小說《Harrison Bergeron》中描繪的未來世界。文學有無限多種解讀的角度，本文的焦點則是：運氣是否屬於我們自己？我們該如何處理好運帶來的優勢？
George Bergeron是主角Harrison的父親，在殘疾總署的規定下，他必須在脖子上掛著裝著47磅鉛球的帆布袋，目的是為了抵銷他的高於平均的體能，他要戴著定時發出各種噪音的耳機，目的是要打亂他的思緒，因為他較高的腦力是一項不公平的優勢。主角的母親Hazel在各種方面都是個普通人，有一般的智力，甚至有點不靈光，因此不需要戴耳機或掛鉛塊。
他們的兒子Harrison Bergeron是天生的超人，身高7呎，相貌英俊、天生神力、智力超群。想像一下雷神索爾的形象，Harrison甚至還要更壯碩、更俊美。在濕冷的四月，殘疾總署以顛覆國家罪名逮捕了才14歲的他，強迫他戴上小丑的滑稽紅鼻子、削掉眉毛、把牙齒弄得又黑又醜、身上掛一堆金屬負重、戴著一副會模糊視力、讓人頭暈目眩的厚重眼鏡，他戴的耳機是George的好幾倍大，一切都是因為他的超凡的力量、外表和智力。Harrison背負的重量是300磅，看起來就像一個行走的垃圾堆。舞技好的芭蕾舞者身上也得掛上裝著鉛塊的袋子，長得漂亮的人要戴上醜陋的面具。
George和Hazel原本在看播放芭蕾舞者表演，一個有語言障礙的播報員突然進入攝影棚開始新聞快報，可是支支吾吾地說不出完整的句子。一位舞者接替他播報，她的聲音溫柔動聽，但是卻故意用像八哥鳥的聲音唸出新聞內容。新聞內容是Harrison逃獄了！這時Harrison破門而入、像是撕衛生紙一樣把身上的枷鎖拆了，猛力一踏就讓攝影棚搖晃得跟地震一樣。
他大吼「我就是皇帝！我說什麼你們就得做什麼！」並且選了剛才那位舞者作皇后，摘下她的面具之後，發現舞者的美貌驚為天人。Harrison要樂師演奏音樂，然後摟著他的皇后，一躍飛上了空中！兩人飛舞、轉圈、迴旋，飛到三十尺高的天花板，就這樣違反物理定律地定在空中，然後長吻。殘疾總署的人終於趕到，拿著雙管散彈槍把他們從空中轟下來，雙雙死亡。
合理的不平等
且讓我簡略地談一下諾齊克（Robert Nozick）與羅爾斯（John Rawls），看看兩位政治哲學家的論點能否幫助我們回答作者提出的問題。
擁有高顏值、好身材、聰明的頭腦在故事中成為了一種原罪。但Harrison他沒有透過非法或不道德的手段獲得以上的條件，照理說應該可以合理的保有這些優勢。如果你也是這樣想，那麼你已經接受了諾齊克所主張的「justice in initial acquisition」。不論是美貌或錢財，或是權力地位、天生稟賦等抽象概念，只要沒有經非正當手段獲取，個人有權絕對的佔有。富人可以享受更好的教育和醫療資源，可以炒房買股，子女們也可以無後顧之憂的探索自身興趣。天才運動員可以縱橫賽場，壓制那些較缺乏天分、勤奮練習仍無法與之匹敵的對手。
所以沒有人可以要求Harrison犧牲小我，儘管是為了達成平等社會的大我，因為他的天賦只能屬於他一個人。Nozick是放任自由主義（libertarianism）的代表哲學家之一，放任自由主義主張個人自由無可侵犯。只要Harrison沒有同意，任何人，就算是國家權威都無權要求他用天生優勢幫助他人，或是限制他的天賦，這麼做等於侵犯個人自由。Harrison突破枷鎖、飛入空中的行動不只打破物理定律，也打破了社會規範，這即是個人自由至上的體現，象徵個人權利無法被任何外在因素限制。
不過，Harrison的優勢從何而來呢？顯然不是因為自身努力。在天份、家庭背景或是種族出身上更優越的人，在人生的起跑線就是比他人還要前面。如果起跑線是由出生運氣決定的，這樣公平嗎？這麼想的人也許會接受羅爾斯的正義觀點。
出身富裕、坐領高薪、天賦異稟的人雖然沒有以不正當的方式獲得，但這並不代表他們值得擁有這些條件，因為道德任意性（moral arbitrariness）佔了很重要的角色。簡單來說，就是偶然的機運，不是個人選擇或努力而來。有些人之所以是優勢種族、性別、家庭，能在人生路上遇到較少的阻礙，有更高的成功機會，不過是因為出生的運氣。封建時代的貴族、現代社會的富二代、超人一般的Harrison，都沒有比任何平凡人還要值得這麼好的優勢。
有些事情看似努力的成果，其實也有很大的運氣因素。舉例來說，饒舌歌手能在當下的社會功成名就，除了練唱付出的努力外，社會還得剛好喜歡饒舌音樂，如果生在一個喜歡古典樂的社會，他大概不會成功。
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。