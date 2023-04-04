淺談馮內果小說《Harrison Bergeron》的政治哲學：你值得擁有你的天生秉賦嗎？

文：雷昆山

想像一下，在西元2081年的美國，由於第211、212與213條憲法修正案，以及美國殘疾總署（the United States Handicapper General）夙夜匪懈的探員們，一個人人平等的社會終於出現了。這是一個不存在形容詞比較級的社會，所有人不只是在神、在法律面前平等，而是在任何一個方面都平等。沒有人比誰更聰明、長得更好看、跑得更快、身體更強壯。

這是馮內果（Kurt Vonnegut）在1961出版的短篇科幻小說《Harrison Bergeron》中描繪的未來世界。文學有無限多種解讀的角度，本文的焦點則是：運氣是否屬於我們自己？我們該如何處理好運帶來的優勢？

George Bergeron是主角Harrison的父親，在殘疾總署的規定下，他必須在脖子上掛著裝著47磅鉛球的帆布袋，目的是為了抵銷他的高於平均的體能，他要戴著定時發出各種噪音的耳機，目的是要打亂他的思緒，因為他較高的腦力是一項不公平的優勢。主角的母親Hazel在各種方面都是個普通人，有一般的智力，甚至有點不靈光，因此不需要戴耳機或掛鉛塊。

他們的兒子Harrison Bergeron是天生的超人，身高7呎，相貌英俊、天生神力、智力超群。想像一下雷神索爾的形象，Harrison甚至還要更壯碩、更俊美。在濕冷的四月，殘疾總署以顛覆國家罪名逮捕了才14歲的他，強迫他戴上小丑的滑稽紅鼻子、削掉眉毛、把牙齒弄得又黑又醜、身上掛一堆金屬負重、戴著一副會模糊視力、讓人頭暈目眩的厚重眼鏡，他戴的耳機是George的好幾倍大，一切都是因為他的超凡的力量、外表和智力。Harrison背負的重量是300磅，看起來就像一個行走的垃圾堆。舞技好的芭蕾舞者身上也得掛上裝著鉛塊的袋子，長得漂亮的人要戴上醜陋的面具。

George和Hazel原本在看播放芭蕾舞者表演，一個有語言障礙的播報員突然進入攝影棚開始新聞快報，可是支支吾吾地說不出完整的句子。一位舞者接替他播報，她的聲音溫柔動聽，但是卻故意用像八哥鳥的聲音唸出新聞內容。新聞內容是Harrison逃獄了！這時Harrison破門而入、像是撕衛生紙一樣把身上的枷鎖拆了，猛力一踏就讓攝影棚搖晃得跟地震一樣。

他大吼「我就是皇帝！我說什麼你們就得做什麼！」並且選了剛才那位舞者作皇后，摘下她的面具之後，發現舞者的美貌驚為天人。Harrison要樂師演奏音樂，然後摟著他的皇后，一躍飛上了空中！兩人飛舞、轉圈、迴旋，飛到三十尺高的天花板，就這樣違反物理定律地定在空中，然後長吻。殘疾總署的人終於趕到，拿著雙管散彈槍把他們從空中轟下來，雙雙死亡。

合理的不平等

且讓我簡略地談一下諾齊克（Robert Nozick）與羅爾斯（John Rawls），看看兩位政治哲學家的論點能否幫助我們回答作者提出的問題。

擁有高顏值、好身材、聰明的頭腦在故事中成為了一種原罪。但Harrison他沒有透過非法或不道德的手段獲得以上的條件，照理說應該可以合理的保有這些優勢。如果你也是這樣想，那麼你已經接受了諾齊克所主張的「justice in initial acquisition」。不論是美貌或錢財，或是權力地位、天生稟賦等抽象概念，只要沒有經非正當手段獲取，個人有權絕對的佔有。富人可以享受更好的教育和醫療資源，可以炒房買股，子女們也可以無後顧之憂的探索自身興趣。天才運動員可以縱橫賽場，壓制那些較缺乏天分、勤奮練習仍無法與之匹敵的對手。

所以沒有人可以要求Harrison犧牲小我，儘管是為了達成平等社會的大我，因為他的天賦只能屬於他一個人。Nozick是放任自由主義（libertarianism）的代表哲學家之一，放任自由主義主張個人自由無可侵犯。只要Harrison沒有同意，任何人，就算是國家權威都無權要求他用天生優勢幫助他人，或是限制他的天賦，這麼做等於侵犯個人自由。Harrison突破枷鎖、飛入空中的行動不只打破物理定律，也打破了社會規範，這即是個人自由至上的體現，象徵個人權利無法被任何外在因素限制。

不過，Harrison的優勢從何而來呢？顯然不是因為自身努力。在天份、家庭背景或是種族出身上更優越的人，在人生的起跑線就是比他人還要前面。如果起跑線是由出生運氣決定的，這樣公平嗎？這麼想的人也許會接受羅爾斯的正義觀點。

出身富裕、坐領高薪、天賦異稟的人雖然沒有以不正當的方式獲得，但這並不代表他們值得擁有這些條件，因為道德任意性（moral arbitrariness）佔了很重要的角色。簡單來說，就是偶然的機運，不是個人選擇或努力而來。有些人之所以是優勢種族、性別、家庭，能在人生路上遇到較少的阻礙，有更高的成功機會，不過是因為出生的運氣。封建時代的貴族、現代社會的富二代、超人一般的Harrison，都沒有比任何平凡人還要值得這麼好的優勢。

有些事情看似努力的成果，其實也有很大的運氣因素。舉例來說，饒舌歌手能在當下的社會功成名就，除了練唱付出的努力外，社會還得剛好喜歡饒舌音樂，如果生在一個喜歡古典樂的社會，他大概不會成功。