AI會不會有被壟斷的一天？首先，你得知道訓練ChatGPT和訓練鸚鵡有何相似之處
我們想讓你知道的是
隨著AI模型的能力越來越強大，能夠聽懂並執行的人類指令越來越多，當模型回應的好壞是由一小群人類標註者來決定的時候，可能會產生新型態的科技獨裁。然而，透過公共化授權條款，允許公民參與標註流程，避免標註資料的解釋權完全掌握在私有企業手中，可望減少企業因技術進步而產生的科技擴權效應。
文：李亞倫（清華大學資訊系統與應用研究所博士班二年級學生、清大人社AI中心文字標註系統總工程師）
最近有人問我：「那個ChatGPT、GPT4那麼厲害，聽說是因為用了RLHF技術，那是不是代表已經不需要人類標註，AI自己就可以學了呢？」我回答道：「不是，還是需要人類標註，只是這個標註跟我們傳統的資料標註不太一樣。」那麼到底是哪裡不同呢？如果還是需要人類標註，這個訓練出來的AI會不會很容易受人類標註者偏見或暗示的影響？
由於每個人都有自己的立場與偏好，由一小群標註人員所標註出來的內容，真的能代表不同的使用者群體嗎？特別是這一小群人還是專為某家公司服務。
有沒有可能，這一小群被選中的標註人員，在給AI訓練的標註資料中，放入了偏袒自己的標註訊息，以至於AI生成的內容更偏袒標註員或其所處公司的利益相關人士？而這群人將成為AI時代的權貴階級，透過密語或暗示，可以命令AI做一般人的命令無法做到的事情，例如操縱股價之類的？
另一方面，為了不讓資料標註過程被一小群人把持，是否有可能開放像OpenAI這樣的私有企業的資料標註過程給一般民眾參與，讓標註的制定過程更加透明、民主與公共化？
什麼是RLHF?
為了瞭解ChatGPT是如何把標註過程私有化，我們要先解釋一下RLHF的運作方式。RLHF的全名是Reinforcement Learning from Human Feedback，中文直譯是「從人類反饋的增強式學習」。這名稱聽起來有點繞口，什麼是從人類反饋，什麼又是增強式學習？這個新方法跟傳統的AI用標註資料訓練又有甚麼不同？
下圖是在ChatGPT官網上可以找到的RLHF訓練流程圖，我們可以看到大致分成三步驟：
- 蒐集示範資料，透過監督式學習對GPT3進行微調。
- 蒐集對比資料，訓練獎勵模型。
- 使用增強式學習，使模型的輸出內容在獎勵模型的引導下，盡可能得到最高分。
看到這裡，你可能已經開始頭大了，一下是監督式訓練，一下是獎勵模型，一下又是增強式訓練……接下來，我會用兩個與日常生活比較貼近的比喻，來解釋監督式學習與增強式學習的概念。
- 監督式學習
監督式學習很像補習班教學生，反正就給一大堆練習題，叫學生自己做，做完自己對答案，自己訂正，下次再遇到同樣題目要答對。
不過，如果只有這樣就太簡單了，學生可以把題目背起來但還是什麼都不會。因此考試不會出跟練習題一模一樣，會稍有不同，如果這樣學生還能答對，就代表他學會了。學生若能在考試中答對的越多，就表示他真的從練習題中學到了東西。
- 增強式學習
增強式學習比較像教鸚鵡說人話。怎麼樣教鸚鵡說人話呢？一開始主人只是不斷反覆給牠聽一段人類對話，牠一邊聽，一邊模仿牠聽到的發音。慢慢的，鸚鵡好像會說人話了，會莫名其妙蹦出一句「今天天氣26度」，可能主人給牠聽的是氣象報告的對話。
後來主人決心訓練牠成為氣象主播。於是主人就問牠：「今天天氣如何？」第一次鸚鵡隨便回：「你好嗎？」主人就不理牠，再問一次：「今天天氣如何？」就這樣問了100次，終於有一次鸚鵡回：「今天天氣26度！」主人就獎勵牠，給牠一頓蟲蟲大餐。
後來慢慢地，鸚鵡回應「今天天氣26度！」的機率變高了，從100次回一次，到50次回一次，到10次回一次，到每次必回。從此以後當主人說：「今天天氣如何？」只要鸚鵡回答：「今天天氣26度！」，主人就給牠一條蟲蟲吃，鸚鵡就很高興。
如此，每當鸚鵡又蹦出了一句甚麼話，主人就訓練牠聽上一句話，然後接下句話。最後看起來，鸚鵡好像真的聽得懂人話了！主人問甚麼，牠就接下句。但是鸚鵡心裡想的其實只有蟲蟲大餐。
監督式學習與增強式學習的差異
在補習班的例子中，給學生練習的題目與答案，都是老師給的。套用到監督式AI的訓練過程上，題目就是指原始資料，而答案就是人類對原始資料所做的標註。
學生通常不會自己出題目自己做，因為學生本來就什麼都不知道，既然毫無相關知識，怎麼可能自己出題給自己做呢？所以在監督式學習中的原始資料，必然不是來自於學生自己，而是從老師或其他具有相關知識的人蒐集而來。而題目的答案，當然也是由老師或具有相關知識的人所標註上去的。
然而，在訓練鸚鵡說人話的例子中，主人並不是給鸚鵡一大堆發音練習題叫鸚鵡自己做，因為很顯然，鸚鵡看不懂題目。但是鸚鵡的模仿能力很強，能夠覆誦聽到的氣象報告內容。
主人是等到牠能覆誦出一段比較完整的句子後，再訓練牠在聽到主人指令後覆誦該句子。透過以蟲蟲大餐為獎勵的方式，讓鸚鵡記住，只要當主人說：「今天天氣如何？」回答：「今天天氣26度！」就有獎勵。
套用到增強式學習訓練AI的過程上，一開始給鸚鵡聽的氣象報告內容，相當於未標註的原始資料；而鸚鵡覆誦的結果，相當於模型模仿生成的產出。主人的指令就像是輸入到ChatGPT的prompt提示詞，而主人對牠產生的回應進行評分，就是獎勵模型（Reward Model）。
為了讓這個獎勵模型能夠對齊（Aligment）人類觀眾的喜好，我們需要找人來給生成的產出做評分。這樣的過程，人類標註的對象是模型生成的產出，而不是未標註的原始資料。
所以，監督式學習與增強式學習最大的差別在於人類標註的對象不同，一個是原始資料，一個是模型生成的產出。
為何ChatGPT需要精心設計的提示詞，才能得到人們想要的回應？
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
我們想讓你知道的是
理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
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傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！