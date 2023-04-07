美國在台、菲增強軍事勢力的行動，與第一島鏈的戰略息息相關
我們想讓你知道的是
美國在台灣及菲律賓增強軍事勢力彼此相關，並且兩者都是抗衡中國入侵印太及防止其控制第一島鏈的戰略之一。然而，美方直到近幾個月才開始透過區域盟友簽訂雙邊安全協議加速計畫執行。
翻譯：袁培均
隨著與中國的緊張關係逐漸加溫，美國即將加強印太區域的軍事介入，其中尤以菲律賓與台灣為重。
2月1日，美國宣布根據增強防衛合作協定（Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA），計劃於菲律賓設立四座新的軍事基地。菲律賓的巴特洛姆（Bartolome Vicente Bacarro）中將稱，目前正考慮在卡加延、巴拉望、三描禮士和伊莎貝拉設立基地。
目前美國在菲律賓已經有五座軍事基地，座落於巴拉望、班巴加和新埃西哈，此外還有位於未獅耶和民答那峨的幾座基地。
以國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）為首的美軍，致力於加強此區域的安保合作關係。奧斯丁在探訪菲律賓的行程中指出，對於該國軍事介入的延伸，是為了將美國和菲律賓之間的同盟關係「現代化」，並同時遏阻中國在西菲律賓海域對菲律賓駐軍的不法侵犯。
美國也用同樣的方式強化與台灣的聯結，進而威懾中國以防範侵略。美國宣稱將派駐一百到兩百人奧援台灣的軍事培訓計畫。截至2023年3月為止，美國在台灣只有30位軍官，駐紮於美軍在台協會。多數的軍人都是美國國務院的海軍陸戰隊衛兵，職責為保護美國市民、阻止美國政府秘密情資外洩，並充當所有緊急事故後的聯絡窗口。
美國武力介入將會如何影響當地軍情？
美國軍方已籌備好與台灣軍方合作的訓練計畫。五角大樓尚未透露計畫的完整細節，以免觸動中國的敏感神經。然而，已經確定的是台灣軍隊會以美國軍備系統和軍事演習方法進行訓練，加強對中國進犯的抵禦能力。
台灣國防部長邱國正證實，往後的訓練內容將會更為廣泛，並超越現行的基礎戰鬥訓練，從目前由特種部隊向台灣軍方提供的小部隊戰術訓練全面升級。即將派往台灣的軍隊成員中亦包含特種部隊和美國海軍的官兵。
除了在台軍事培訓外，一部分台灣兵士也會遠赴格雷靈營（Camp Grayling），參與密西根國民衛隊操辦的訓練計畫。美國政府表示，這些大規模的軍訓計畫在中國「間諜氣球」事件爆發的數月之前就已經開始策劃。
在菲律賓方面，美國希望繼續向菲律賓軍士提供訓練。美軍在菲律賓駐有超過一百名官兵，這些人員也持續向當地軍隊提供情資和戰略諮詢，對該國與民答那峨叛軍長達數十年的對抗中有著決定性的影響。美國在近幾個月拓展了聯合培訓計畫，包含戰備和救災課程，特別是在菲律賓西岸的基地，因為當地海巡隊經常接觸中國的海巡或私人漁船。
菲律賓和台灣也會相繼收到美國的金援，以支持各自的軍力發展。美國撥出8200萬美金以協助菲律賓軍事基地的建造，而台灣則將在美國核可出售6億1900萬美金的軍火之後，獲得全新的軍備系統升級。台灣購買的新武器包含兩百發防空用先進中程空對空飛彈，和一百發用於阻斷地對空雷達系統電信傳輸的AGM-88B飛彈。
美國在台、菲增強軍事勢力的行動彼此間有什麼關係？
美國在台灣及菲律賓增強軍事勢力彼此相關，並且兩者都是抗衡中國入侵印太及防止其控制第一島鏈的戰略之一。然而，美方直到近幾個月才開始透過區域盟友簽訂雙邊安全協議加速計畫執行。
美國最高層級官員不但率領訪問團加強關注台灣及菲律賓的情況，同時也在稍後立法應付來自中國的安全挑戰。在奧斯丁於2月訪問菲律賓前，副總統賀錦麗（Kamala Harris）便已於去年11月先行到訪菲律賓，顯示美菲友好關係升溫。當時她公開發言關注菲律賓所面對的「在南海的恫嚇與脅迫」，以示支持。
去年8月，台灣接待前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）時，中國的軍力及敵意言論也成為國際焦點。
美國此舉將如何影響該區域的權力平衡？
如同統領歐洲盟國協助烏克蘭抵抗俄羅斯的侵略，美國這次在印太持續施展其軍事和外交影響力，以抗衡中國的作戰計劃。
美國與菲律賓進一步發展安全夥伴關係將會是轉捩點。只要把中國的軍力遏制在第一島鏈內，其作戰能力將大大削弱，亦將無法於戰時取得所需的石油、煤炭、原料及外國科技產品等進口物資。
美國聖母大學（University of Notre Dame）法律及全球事務教授迪賽爾托（Diane A. Desierto）指出：「（菲律賓）群島能為美國保障某種特定的打擊能力，而沖繩或泰國的基地都無法發揮相同的功能。」 而且菲律賓的地理位置有利美軍進入東南亞主要水道，讓美國有更多途徑接觸東南亞及東北亞國家。
美國目前積極發展的夥伴網絡彈性且動態，適用於現今國家安全趨勢。有別於從前美國主導的「軸輻式」（hub-and-spokes model）亞洲聯盟，盟友現在可更自由地各自部署國防戰略，同時與志同道合的夥伴互相支援。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
我們想讓你知道的是
理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
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傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！