美國在台、菲增強軍事勢力的行動，與第一島鏈的戰略息息相關

翻譯：袁培均

隨著與中國的緊張關係逐漸加溫，美國即將加強印太區域的軍事介入，其中尤以菲律賓與台灣為重。

2月1日，美國宣布根據增強防衛合作協定（Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA），計劃於菲律賓設立四座新的軍事基地。菲律賓的巴特洛姆（Bartolome Vicente Bacarro）中將稱，目前正考慮在卡加延、巴拉望、三描禮士和伊莎貝拉設立基地。

目前美國在菲律賓已經有五座軍事基地，座落於巴拉望、班巴加和新埃西哈，此外還有位於未獅耶和民答那峨的幾座基地。

以國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）為首的美軍，致力於加強此區域的安保合作關係。奧斯丁在探訪菲律賓的行程中指出，對於該國軍事介入的延伸，是為了將美國和菲律賓之間的同盟關係「現代化」，並同時遏阻中國在西菲律賓海域對菲律賓駐軍的不法侵犯。

美國也用同樣的方式強化與台灣的聯結，進而威懾中國以防範侵略。美國宣稱將派駐一百到兩百人奧援台灣的軍事培訓計畫。截至2023年3月為止，美國在台灣只有30位軍官，駐紮於美軍在台協會。多數的軍人都是美國國務院的海軍陸戰隊衛兵，職責為保護美國市民、阻止美國政府秘密情資外洩，並充當所有緊急事故後的聯絡窗口。

美國武力介入將會如何影響當地軍情？

美國軍方已籌備好與台灣軍方合作的訓練計畫。五角大樓尚未透露計畫的完整細節，以免觸動中國的敏感神經。然而，已經確定的是台灣軍隊會以美國軍備系統和軍事演習方法進行訓練，加強對中國進犯的抵禦能力。

台灣國防部長邱國正證實，往後的訓練內容將會更為廣泛，並超越現行的基礎戰鬥訓練，從目前由特種部隊向台灣軍方提供的小部隊戰術訓練全面升級。即將派往台灣的軍隊成員中亦包含特種部隊和美國海軍的官兵。

除了在台軍事培訓外，一部分台灣兵士也會遠赴格雷靈營（Camp Grayling），參與密西根國民衛隊操辦的訓練計畫。美國政府表示，這些大規模的軍訓計畫在中國「間諜氣球」事件爆發的數月之前就已經開始策劃。

在菲律賓方面，美國希望繼續向菲律賓軍士提供訓練。美軍在菲律賓駐有超過一百名官兵，這些人員也持續向當地軍隊提供情資和戰略諮詢，對該國與民答那峨叛軍長達數十年的對抗中有著決定性的影響。美國在近幾個月拓展了聯合培訓計畫，包含戰備和救災課程，特別是在菲律賓西岸的基地，因為當地海巡隊經常接觸中國的海巡或私人漁船。

菲律賓和台灣也會相繼收到美國的金援，以支持各自的軍力發展。美國撥出8200萬美金以協助菲律賓軍事基地的建造，而台灣則將在美國核可出售6億1900萬美金的軍火之後，獲得全新的軍備系統升級。台灣購買的新武器包含兩百發防空用先進中程空對空飛彈，和一百發用於阻斷地對空雷達系統電信傳輸的AGM-88B飛彈。

Public Domain AGM-88飛彈

美國在台、菲增強軍事勢力的行動彼此間有什麼關係？

美國在台灣及菲律賓增強軍事勢力彼此相關，並且兩者都是抗衡中國入侵印太及防止其控制第一島鏈的戰略之一。然而，美方直到近幾個月才開始透過區域盟友簽訂雙邊安全協議加速計畫執行。

美國最高層級官員不但率領訪問團加強關注台灣及菲律賓的情況，同時也在稍後立法應付來自中國的安全挑戰。在奧斯丁於2月訪問菲律賓前，副總統賀錦麗（Kamala Harris）便已於去年11月先行到訪菲律賓，顯示美菲友好關係升溫。當時她公開發言關注菲律賓所面對的「在南海的恫嚇與脅迫」，以示支持。

去年8月，台灣接待前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）時，中國的軍力及敵意言論也成為國際焦點。

美國此舉將如何影響該區域的權力平衡？

如同統領歐洲盟國協助烏克蘭抵抗俄羅斯的侵略，美國這次在印太持續施展其軍事和外交影響力，以抗衡中國的作戰計劃。

美國與菲律賓進一步發展安全夥伴關係將會是轉捩點。只要把中國的軍力遏制在第一島鏈內，其作戰能力將大大削弱，亦將無法於戰時取得所需的石油、煤炭、原料及外國科技產品等進口物資。

美國聖母大學（University of Notre Dame）法律及全球事務教授迪賽爾托（Diane A. Desierto）指出：「（菲律賓）群島能為美國保障某種特定的打擊能力，而沖繩或泰國的基地都無法發揮相同的功能。」 而且菲律賓的地理位置有利美軍進入東南亞主要水道，讓美國有更多途徑接觸東南亞及東北亞國家。

美國目前積極發展的夥伴網絡彈性且動態，適用於現今國家安全趨勢。有別於從前美國主導的「軸輻式」（hub-and-spokes model）亞洲聯盟，盟友現在可更自由地各自部署國防戰略，同時與志同道合的夥伴互相支援。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：朱家儀