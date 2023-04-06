中國新總理李強上任23天的「三個信號」和「三道難題」

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3月30日，在中國海南省舉行的博鰲亞洲論壇上，履新還不到三周的中國總理李強發表講話，這也是他上任後在國際場合的「首秀」，外界也可以借此機會一窺這位新總理的執政風格。

中國新總理演講的內容大體上四平八穩，並沒有衝上媒體頭條的金句。但還是有不少詞匯體現出李強的個人特點，超出了中國政治語境的習慣，比如，他說「亞洲絕對不能生亂生戰」等。

李強演講是台下坐著不少外籍人士，在每次鼓掌時稍顯猶疑，一個原因可能是翻譯帶來的延遲，另一個原因可能是，他們希望在字裡行間更深了解這位執掌中國的二把手。

上任23天，李強言行透露了什麼？

通過中國政府網的記錄，李強上任以來的23天（截至4月2日），參加了15場與經濟有關聯的公開活動，細究他講話的字裏行間，不難發現一些能夠透露其執政思路的蛛絲馬跡。

第一個信號，作為新總理，李強在不少政策上延續了前任李克強的軌跡。比如，他在3月24日主持召開國務院常務會議，李克強在任時推出的一系列減稅降費的臨時性政策，在這次會議上確認會延續，包括減半徵收物流企業大宗商品倉儲用地城鎮土地使用稅政策、減徵殘疾人就業保障金政策、減徵小微企業和個體工商戶年應納稅所得額不超過100萬元部分所得稅政策、降低失業和工傷保險費率政策，等等。

在3月30日的博鰲論壇上，李強稱，「我們將有效防範化解重大風險，特別是保持我國金融運行整體穩健，牢牢守住不發生系統性風險的底線。」他的前任李克強在金融海嘯後上任，對「防風險」很敏感，「李克強經濟學」中的「不出台刺激措施」、「去槓桿」都意在於此。目前看來，李強還沒有改變這些方向的打算。

Photo Credit: Reuters / BBC News 博鰲論壇被認為是李強就任中國總理後在國際場合的首秀。

第二個信號，李強在多次外交會談中，提及在數位經濟、綠色經濟等新領域的合作。比如，3月29日會見象牙海岸總理阿希，3月31日會見西班牙首相桑切斯，4月1日會見馬來西亞總理安瓦爾，4月2日會見日本外相林芳正，無一例外提及有意將上述領域作為雙方合作的新引擎。

特別是在4月1日與新加坡總理李顯龍的會談中，更詳細地稱，兩國要挖掘數位經濟、人工智慧、電子商務等領域合作新潛能，構建人才培養交流、科技企業孵化、聯合研發、產業落地的「全鏈條」合作模式。

過去23天，李強去了湖南、海南兩個省調研。在湖南，他調研的主題是先進製造業，訪問了中車株洲電力機車、長沙比亞迪汽車、藍思科技等企業。

調研過程中，李強稱，「實體經濟特別是製造業是我國經濟的根基所在，隨著國內外形勢發生複雜深刻變化，我國製造業發展面臨一個重要關口，我們堅守製造業的決心不能動搖，做強製造業的力度必須加大。」這似乎與他所處的時機有關——他上任之際，中國和西方在晶片等高端製造領域的「脫鉤」趨勢越來越明顯，而國內則繼續轉型發展更高質量的經濟，以走出「中等收入陷阱」。

第三個特點，對外商喊話將進一步開放。15場活動中，5場外國政要會見，4場外國企業家或機構代表會見，一個國際論壇講話（博鰲），還有在海南調研自貿港建設，佔據他公開活動的絕大多數。這些場合，他基本上圍繞兩個主題在對外資喊話：中國的發展為不確定的世界經濟注入很大確定性；中國將優化營商環境，進一步放開市場准入。

李強的三大緊迫任務

僅靠23天的公開活動，還難以全面觀察李強的施政思路，但外界普遍認為他當下急需面對以下幾個問題。

第一是重建民企信心。過去幾年，中國的民營企業經歷了罕見的打擊——教育培訓行業被「一刀切」；網路巨頭們約談、退市、罰款、拆分；房地產企業們腳踩「三道紅線」後，債務違約，瀕臨破產，留下一地「爛尾樓」。這幾天，馬雲回國的消息佔據諸多媒體頭條，因為市場太需要這樣一次標誌性的露面營造「拼經濟」的氛圍，當然，側面也反映出，民企的信心有多不足。

而李強恰恰被認為具有「民企基因」，比如他在總理記者會上說「社會上有一些不正確的議論，使一些民營企業家內心感到憂慮」，指的就是民營企業家對「國進民退」的擔憂；他還說，「我長期在民營經濟比較發達的地方工作」，就是指他曾在浙江主政，他出生的溫州市更被譽為中國的「民營企業之鄉」。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 63歲的李強是習近平團隊的核心幕僚之一，2000年代初， 習近平主政浙江時李強擔任其秘書長。他後來主政江蘇和上海

第二個緊迫問題則是吸引外資。過去20多年中國一直是外資眼中的淘金之地，無論是作為生產基地，還是消費市場，但疫情下中國嚴格的「清零」政策讓外資望而卻步。一周前，中國美國商會（AmCham China）總裁何邁可（Michael Hart）表示，美國企業對在中國開展業務的態度「比過去很長一段時間都更加消極」。但他給出的理由是，中美之間的緊張關係繼續加劇，「使商業變得非常具有挑戰性」。

中國美國商會對其900多家會員企業最新年度調查中顯示，55%的多數企業不再將中國視為前三大投資重點之一，這是有此調查後首次出現該狀況。去年，認為「雙邊關係的不確定性」是其在中國面臨的主要挑戰的企業上升了10%，達到66%。與此同時，認為中國對外國公司的歡迎程度降低的企業也增加到49%。

經濟學人智庫（EIU）首席中國經濟學家蘇月表示，李強試圖向私企和外國投資者保證，中國政府將堅持發展民企並歡迎外資。但是，「即使李強作為一個親商的總理出現，並且在浙江和上海的任期內有良好的記錄，但缺乏制度化的措施意味著信心不會立即恢復。」