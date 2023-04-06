中國新總理李強上任23天的「三個信號」和「三道難題」
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梳理完李強面臨的三大任務，背後的悖論也浮現出來——一方面，他與習近平歷史極深，但另一方面，過去幾年中國對教育、網路、房地產等領域的強力監管，讓民企戰戰兢兢，對外強硬，使外資憂心忡忡。他對外資和民企的喊話甚至承諾，能在多大程度上落實？
3月30日，在中國海南省舉行的博鰲亞洲論壇上，履新還不到三周的中國總理李強發表講話，這也是他上任後在國際場合的「首秀」，外界也可以借此機會一窺這位新總理的執政風格。
中國新總理演講的內容大體上四平八穩，並沒有衝上媒體頭條的金句。但還是有不少詞匯體現出李強的個人特點，超出了中國政治語境的習慣，比如，他說「亞洲絕對不能生亂生戰」等。
李強演講是台下坐著不少外籍人士，在每次鼓掌時稍顯猶疑，一個原因可能是翻譯帶來的延遲，另一個原因可能是，他們希望在字裡行間更深了解這位執掌中國的二把手。
上任23天，李強言行透露了什麼？
通過中國政府網的記錄，李強上任以來的23天（截至4月2日），參加了15場與經濟有關聯的公開活動，細究他講話的字裏行間，不難發現一些能夠透露其執政思路的蛛絲馬跡。
第一個信號，作為新總理，李強在不少政策上延續了前任李克強的軌跡。比如，他在3月24日主持召開國務院常務會議，李克強在任時推出的一系列減稅降費的臨時性政策，在這次會議上確認會延續，包括減半徵收物流企業大宗商品倉儲用地城鎮土地使用稅政策、減徵殘疾人就業保障金政策、減徵小微企業和個體工商戶年應納稅所得額不超過100萬元部分所得稅政策、降低失業和工傷保險費率政策，等等。
在3月30日的博鰲論壇上，李強稱，「我們將有效防範化解重大風險，特別是保持我國金融運行整體穩健，牢牢守住不發生系統性風險的底線。」他的前任李克強在金融海嘯後上任，對「防風險」很敏感，「李克強經濟學」中的「不出台刺激措施」、「去槓桿」都意在於此。目前看來，李強還沒有改變這些方向的打算。
第二個信號，李強在多次外交會談中，提及在數位經濟、綠色經濟等新領域的合作。比如，3月29日會見象牙海岸總理阿希，3月31日會見西班牙首相桑切斯，4月1日會見馬來西亞總理安瓦爾，4月2日會見日本外相林芳正，無一例外提及有意將上述領域作為雙方合作的新引擎。
特別是在4月1日與新加坡總理李顯龍的會談中，更詳細地稱，兩國要挖掘數位經濟、人工智慧、電子商務等領域合作新潛能，構建人才培養交流、科技企業孵化、聯合研發、產業落地的「全鏈條」合作模式。
過去23天，李強去了湖南、海南兩個省調研。在湖南，他調研的主題是先進製造業，訪問了中車株洲電力機車、長沙比亞迪汽車、藍思科技等企業。
調研過程中，李強稱，「實體經濟特別是製造業是我國經濟的根基所在，隨著國內外形勢發生複雜深刻變化，我國製造業發展面臨一個重要關口，我們堅守製造業的決心不能動搖，做強製造業的力度必須加大。」這似乎與他所處的時機有關——他上任之際，中國和西方在晶片等高端製造領域的「脫鉤」趨勢越來越明顯，而國內則繼續轉型發展更高質量的經濟，以走出「中等收入陷阱」。
第三個特點，對外商喊話將進一步開放。15場活動中，5場外國政要會見，4場外國企業家或機構代表會見，一個國際論壇講話（博鰲），還有在海南調研自貿港建設，佔據他公開活動的絕大多數。這些場合，他基本上圍繞兩個主題在對外資喊話：中國的發展為不確定的世界經濟注入很大確定性；中國將優化營商環境，進一步放開市場准入。
李強的三大緊迫任務
僅靠23天的公開活動，還難以全面觀察李強的施政思路，但外界普遍認為他當下急需面對以下幾個問題。
第一是重建民企信心。過去幾年，中國的民營企業經歷了罕見的打擊——教育培訓行業被「一刀切」；網路巨頭們約談、退市、罰款、拆分；房地產企業們腳踩「三道紅線」後，債務違約，瀕臨破產，留下一地「爛尾樓」。這幾天，馬雲回國的消息佔據諸多媒體頭條，因為市場太需要這樣一次標誌性的露面營造「拼經濟」的氛圍，當然，側面也反映出，民企的信心有多不足。
而李強恰恰被認為具有「民企基因」，比如他在總理記者會上說「社會上有一些不正確的議論，使一些民營企業家內心感到憂慮」，指的就是民營企業家對「國進民退」的擔憂；他還說，「我長期在民營經濟比較發達的地方工作」，就是指他曾在浙江主政，他出生的溫州市更被譽為中國的「民營企業之鄉」。
第二個緊迫問題則是吸引外資。過去20多年中國一直是外資眼中的淘金之地，無論是作為生產基地，還是消費市場，但疫情下中國嚴格的「清零」政策讓外資望而卻步。一周前，中國美國商會（AmCham China）總裁何邁可（Michael Hart）表示，美國企業對在中國開展業務的態度「比過去很長一段時間都更加消極」。但他給出的理由是，中美之間的緊張關係繼續加劇，「使商業變得非常具有挑戰性」。
中國美國商會對其900多家會員企業最新年度調查中顯示，55%的多數企業不再將中國視為前三大投資重點之一，這是有此調查後首次出現該狀況。去年，認為「雙邊關係的不確定性」是其在中國面臨的主要挑戰的企業上升了10%，達到66%。與此同時，認為中國對外國公司的歡迎程度降低的企業也增加到49%。
經濟學人智庫（EIU）首席中國經濟學家蘇月表示，李強試圖向私企和外國投資者保證，中國政府將堅持發展民企並歡迎外資。但是，「即使李強作為一個親商的總理出現，並且在浙江和上海的任期內有良好的記錄，但缺乏制度化的措施意味著信心不會立即恢復。」
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
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文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。