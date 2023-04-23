《李偉文的退休進行式3》：循環經濟有很多概念與做法要取法老祖先，畢竟一百多年前沒有垃圾的概念
我們想讓你知道的是
不用太高深的數學或知識，只要想到地球上有那麼多人口，每天使用那麼多工廠大量製造出來的商品，地球經過幾十億年才形成的各種礦產，很快就會在我們有生之年用完，在來得及的時候，轉型成循環型永續社會是當務之急。
文：李偉文
讓循環再利用成為生活習慣
古時候有個民間習俗，嬰兒出生時，父母會挨家挨戶向鄰居祈求一塊舊布，然後用收集來的數百塊舊布縫製成嬰兒的衣服，稱為百衲衣。據說能保佑嬰兒平安成長、長命百歲。
這個傳說很令我感動。碎布縫製的衣服應該沒有什麼特別的魔力，特別的是衣服聚集了眾人的祝福，穿在小孩身上，他們也能體會到自己領受了多少人的善意，豈會不善自珍重？
二十多年前，雙胞胎女兒ＡＢ寶出生，我和太太就決定不幫她們買衣服，除了貼身的內衣褲之外，其他衣服都是我們廣發英雄帖，向親朋好友們募集來的二手衣，直到她們上大學之前，沒有買過任何一件新衣服。
她們後來也發現，別人送的衣服品質、款式都非常好，每個人都把衣服清洗、整理得很好之後，才會送給我們，而且非常開心這些衣服有人能接收。很有趣的是，那些衣服原主人的大哥哥、大姊姊看到ＡＢ寶穿他們小時候穿過的衣服，都會對ＡＢ寶有份額外的親切感，也會特別照顧她們。
孩子成長的速度非常快，衣服穿一季沒多少次，隔年就穿不下了，購買時很貴，但擺在家裡用不到又太占空間，直接扔掉似乎又捨不得，難怪朋友把衣服送給我們時那麼感謝，因為幫他們解決了一個大難題啊！
現代的衣服要穿破是很不容易的，ＡＢ寶接收的二手衣穿不下時，老婆大人清洗整理後，又再傳送出去，沒有說明，也不看出這些是三手衣呢！
每個家裡一定都有用不到的衣物、電器，找時間整理一下送給需要的人，是皆大歡喜的事，也是個人生活中就可以做得到循環經濟的行動。
五年前台灣有個調查發現，平均每個民眾的衣櫃裡擁有七十五件衣服，其中有二成衣服，也就是十五件是幾乎沒有在穿的。
這兩年避疫在家期間，許多人有時間進行斷捨離的清理工作，首先遭殃的就是這些多餘的衣服，以往很多人會把舊衣服丟到街頭巷尾的舊衣回收箱，但大家有沒有發現，這些回收箱十之八九不是被移除就是封起來了，因為這些年國外的舊衣需求不如以往，而且全球壟罩在疫情之下，貨運缺船、缺櫃，原本的回收單位已沒有地方可以消化滿倉庫的舊衣，只好停止接受回收。
舊衣服之所以會這麼多，全世界的快時尚品牌是罪魁禍首之一，這些服裝公司超量製造、超量傾銷取得最低成本，以非常便宜的價格吸引消費者，再加上網購的便利，不知不覺隨手一滑就買了一件又一件不見得會穿的衣服，又自以為不要的衣服是捐給需要的窮困人家，做善事又環保，所以心安理得地不斷買、不斷丟。
以前這些舊衣服的確會出口到非洲或經濟困難的國家，但這些價廉物美的二手衣卻傷害了當地的服裝產業，除了導致大量失業人口之外，也無法以基礎的民生工業發展國家的自主能力，假如一個國家連最簡單的半手工業都無法自行發展，如何循序漸進地升級到較複雜的工業，無法創造出完整的產業體系，人民與國家就永遠處於窮困、必須受人濟助的處境。
二○一六年由六個國家組成的東非共同體宣布，二○一九年起禁止國外的二手衣輸入。很可惜的，在浪費成性的美國施壓下，只有盧安達政府堅持該項禁令，其他五個國家都妥協了。
快時尚造成的資源浪費與環境汙染，近年來已引起廣泛關注，法國政府開出第一槍，二○二○年二月通過「反浪費與循環經濟法」規範了服裝、食物、藥材、建材、電子產品等物品的回收規定，強制要求製造商或通路必須對產品的最終處理負起責任，同時不能隨意丟棄或銷毀未售出的全新產品。
對於個人來說，不會再穿，或者變胖、變高而無法再穿的舊衣服，除了偷偷扔掉外，還有哪些處理方法？近年開始出現的網路二手衣交換或銷售平台，也許是個方式，當然，如果有時間，親手轉送給親朋好友也很好，然而最好的方式還是從減少購買的源頭做起。
現在有紡織業者發展出回收技術，透過化學處理，抽取舊衣服的聚酯纖維再度利用。也有廠商開發出將舊衣製成固體再生燃料的技術，那麼將來就不再只是將舊衣服送到焚化爐和一般不可回收的垃圾一起燒毀，浪費這些可以利用的資源。
我們生活中使用的任何東西，在生產製造、運送乃至用完後離開我們的視線變成垃圾，每個環節都會消耗能源，而且這幾十年因化學工業的進步，從工廠創造出地球上原本不存在的東西後，大部分很難在使用後回歸成大自然得以循環的天然元素。
不用太高深的數學或知識，只要想到地球上有那麼多人口，每天使用那麼多工廠大量製造出來的商品，地球經過幾十億年才形成的各種礦產，很快就會在我們有生之年用完，在來得及的時候，轉型成循環型永續社會是當務之急。這些年世界各國的確開始投入資源研發，也將循環經濟列為施政重點。
最近看到一篇來自韓國的另類循環經濟的有趣報導。
韓國蔚山科學技術院的環境工程教授趙在元，發明了一個獨特的廁所，人們大便之後，便便被馬桶真空汞吸到地下室的「糞塔」，裡頭的微生物將便便分解為甲烷，然後燃燒發電，供應給這間廁所在內的整棟建築。
一般人每天排便量約五百公克，轉換成甲烷後，能夠產生○．五度的電力，或者供應汽車開一公里多。其實用便便發電不是新科技，而是很早以前就有利用的沼氣，屬於生質能的來源之一。
的確，循環經濟裡有很多概念與做法要向老祖先取法，畢竟一百多年前沒有垃圾的概念，我們使用的任何東西都可以回歸大自然，在地球這個大封閉系統裡循環再利用。
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PS 我愛你：一張電子卡片，啟動蔡阿嘎的母親節感謝計畫
我們想讓你知道的是
每年母親節，蔡阿嘎都會為二伯製作一張卡片，他今年特別與團隊嘗試用Photoshop製作電子賀卡，用特別的方式表達一路與二伯成為父母以來，對她的感謝。
一個生命的誕生，必然少不了母親，但母親的意義，可能不僅限於字面上的角色。他代表的，是那個為你付出、為你著想、聆聽你、擁抱你，在漫長的彷彿永遠沒有盡頭的黑夜中，為你點亮一盞燈，陪你一起迎接天光的那個人。雖然母親所有的用心，往往不求回報，但你的一點心意，一定能讓他打從心底感到溫暖與驕傲。
在母親節即將到來的前夕，你還在苦惱要怎麼表達你的祝福之意嗎？或許是一通電話，也可能是一顆親手烤的蛋糕，又或者是一樣適合他的配飾、擺飾。如果你還沒有做好決定，不妨來參考一下蔡阿嘎今年的計畫。他能做得到，你一定也可以！
「無論生活或工作，她都是我最想感謝的人」
蔡阿嘎和二伯，可以說是YTR界的神仙眷侶，最初兩人再加上大頭佛一起經營頻道，形成一個黃金鐵三角，不管是頻道內容、呈現的方式、和廠商的合作等等，都是三人一起討論出來的結果。「通常我們是少數服從多數，但是也會尊重少數，例如有些內容我跟大頭佛覺得很好笑，可以玩，但是二伯覺得不妥，那我們也會放掉。通常都是討論到三個人意見一致，然後再朝著我們一起訂好的目標去執行。」在蔡阿嘎眼中，二伯從一開始害羞躲在幕後，到可以出現在鏡頭前講話，是非常感人的。「因為她所努力的一切，都是為了支持我做出更好的創作。」蔡阿嘎說：「我真的很感謝這條路上有她。」
不只是工作上的支持，在生活上，二伯和蔡阿嘎也成為彼此的重要支柱。在愛情長跑多年之後，蔡阿嘎和二伯有情人終成眷屬，先後有了可愛的蔡桃貴和蔡波能。「我以前對女人成為一個母親會有多辛苦，老實說是比較沒有概念。後來我跟二伯有了我們的孩子，我看著她在懷孕的時候，全身上下各種不舒服，一路吐到生。孩子出生之後，前三個月幾乎都沒有辦法好好睡一覺，還要擠奶餵奶，真的很辛苦。我身為另一半，一些體力活、雜事我可以處理，但是她身體上的不舒服、賀爾蒙造成的緊張或者不愉快，我都只能想辦法幫她舒緩，沒有辦法完全解決，還是要靠她自己撐過去。成為一個母親，我覺得應該是全世界最偉大的犧牲和努力。」透過二伯，蔡阿嘎感受到了母親的韌性和包容力，因此每一年的母親節，蔡阿嘎都會準備禮物，獻給對他來說最特別、最意義重大的二伯。
「每一年我送給二伯的禮物，主題都是她，母親節她最大啊！然後再加上我們一起經歷的事情、有代表性的回憶來穿插。今年母親節，都2023年了，想要數位化一下，所以決定試試看製作電子卡片，感覺起來就很潮有沒有。」雖然想嘗試電子卡片，但蔡阿嘎考慮到自己技術已經很久沒更新，所以趕緊請來Hahababy的超強美編倢妤幫忙。利用Photoshop，一張精緻又充滿意義的電子卡片，三兩下就完成了，蔡阿嘎也趁機精進了一下自己的Photoshop技術，畢竟網路常青樹也是要活到老學到老！
必學PS小技巧，幫你輕鬆實現所有靈感
「以前頻道只有我自己的時候，我會用Adobe Photoshop來製作素材，比方把產品照裡面的產品挖出來，就能夠變成一個小圖示放在我的影片裡面。那時候我弄一個小圖示大概要兩三個小時，才能修到乾淨完美，做完都有一種『好了我今天工作量夠大了』的感覺，很累。」有過往經驗的蔡阿嘎，覺得Photoshop很好用，隨著工作室規模變大，後製工作就由團隊來處理。有些時間沒有接觸Photoshop，日新月異的神速功能讓阿嘎嚇了一跳「這次我跟著倢妤一起做電子卡片，真的嚇到，PS變得好智慧化，按個鍵就可以直接換掉整片天空，然後去背、修瑕疵都是點一下就好了，太強了。」
Adobe從未慢下優化軟體功能、強化使用者體驗的初衷。現在的 Photoshop，保留了一直以來強大的圖像處理能力，但工具的使用方式則變得更加簡單。美編倢妤就分享道：「我剛接觸Photoshop是在高中的時候，因為我是念設計的，所以Photoshop絕對必用。我從CS6開始使用到今天，覺得最大的差異就是越來越直覺化操作方式，還有工具和步驟也都化繁為簡，處理一張圖像的速度越來越快。」能夠這樣快速的處理圖像，要歸功於智慧化的AI偵測能力，以及豐富的雲端資料庫。透過AI偵測，Photoshop就有辦法感測到圖像中的天空或是背景的範圍，搭配資料庫裡面各式各樣的素材，讓使用者只要一個按鍵，就能把天空、背景完全替換。
除此之外，倢妤也非常享受可以在不同裝置上使用Photoshop的便利性。「我可以在電腦上、平板上，甚至手機上都可以使用Photoshop。比方我可以將在平板上處理好的素材，同步至 Creative Cloud，然後再用電腦做圖，這樣我就可以不用另外接手繪板，很輕鬆。」不只裝置同步，在Adobe家族中的軟體之間，也可以使用彼此產出的成果。例如蔡阿嘎之前提到，在Photoshop中將產品去背之後，放進Premiere中成為影片的小圖示；倢妤也會先利用Photoshop畫圖、處理圖像，再將素材丟進Illustrator中完成設計。「真的是超級便利，Adobe不只軟體好用，軟體之間的整合也很厲害，用過就回不去了。」倢妤感動指數一百分推薦。
身為美編的倢妤，還要大力推薦一個在她的工作中不可或缺的小幫手——Blend modes混合模式。「我在協助老闆做母親節卡片時就有用到這個功能，可以把不同的圖層融合得很自然。平時我在工作上也常常用到它，比方設計商品，我要把logo合在一個杯子或一件衣服上，這個功能就可以根據我想要合成的物件的形狀，自動去貼合，看起來就會很像成品的狀態。以前當然也可以做到這一點，但是要花我很多時間，現在就變得很快。」
有你，才有每一個精彩的創意
從2008年開始經營頻道至今，從個人的單打獨鬥，到和一整個團隊努力合作，蔡阿嘎始終相信，創意的誕生，是來自於生活中的每一件小事，而創意的完成，則要靠團隊的力量和優秀的工具。「從以前我一個人在做就是用Adobe，所以現在我在招募夥伴的時候，就要求一定要會Adobe的軟體，不用全部都會，但基本的Photoshop、Illustrator、Premiere⋯⋯這些，總要有一兩個是比較強的，畢竟這些都是我們經營社群、頻道沒有辦法缺少的工具。」蔡阿嘎說：「比方我們要放社群的照片、圖片，不可能不修就原圖丟上去，因為很多時候這些照片可能是在一個條件比較不好的狀態下拍出來的，我自己看了都不喜歡，更不可能分享給我們的網友看啊！」二伯也補充道：「而且現在Adobe就是業界中最好用、最主流的工具，像是我自己也因為經營品牌，開始回來使用Photoshop，不論是跟我們團隊還是跟別人合作，懂Adobe的話，就擁有共通的語言，在溝通想法上真的會快很多。」
在越來越多人使用社群交流的今天，要將手中的照片、影片調整得更精彩生動、細緻無暇，甚至異想天開，善用工具的能力就變得非常重要。Adobe Photoshop陪著所有對重視影像細節的使用者們一起成長，透過一次又一次的更新與優化，帶來更有力、簡易、直覺化的使用者體驗。從為企業產出代表品牌形象的主視覺設計，到為心愛的人做一張卡片，你都能感受到Adobe永遠多想一步的前瞻性格，陪你一起實踐所有創意。
心動了嗎？為母親製作一張別具意義的電子卡片，就是這麼簡單又心意滿滿。為了鼓勵大家表達自己的心意Adobe還加碼推出好禮徵件，只要使用Photoshop製作母親節卡片，再分享你與母親的故事，就有機會免費獲得相印機和母親節禮物組喔！
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