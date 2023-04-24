《致你》導讀：「坐禪一無是處」——澤木興道禪師的禪法
我們想讓你知道的是
較為不幸的是，處於時代的洪流之中，興道禪師隨後經歷了六年的從軍生涯，中斷了僧人的身分，待戰爭結束，才又再度回歸佛門。在興道禪師後期的談話當中，包含本書所收錄之語錄，每每提及戰爭之處，他總是對於人們互相征伐的行為嘲諷不已，想必是經歷戰爭後的興道禪師發自內心深深的感慨。
文：林佩瑩（本書譯者，國立政治大學宗教研究所助理教授）
【導讀】「坐禪一無是處」——澤木興道禪師的禪法
澤木興道禪師（一八八○∼一九六五）是一位非常特別的佛教人物，自一九二○年代開始活躍於日本昭和時期（一九二六∼一九八九），對於日本禪宗的現代發展，扮演了重要的角色，而他之所以如此獨樹一幟，原因很可能與他特殊的人生經歷有很大關聯。關於他的生平傳記，更詳細的敘述可參閱本書所收錄之內山興正禪師所作的序文，此處僅補充幾件特別值得思維之事。
首先，興道禪師幼年坎坷，七歲失去雙親後，因領養他的父母之緣故而與特種行業共居，在這種複雜的環境下生活，看盡了社會的黑暗面，因此青年時期便決意出家。十六歲時逃家，最終走到日本福井縣的永平寺。此寺院正是日本曹洞宗的總本山，由道元禪師（一二○○∼一二五三）創建於寬元二年（一二四四年），從此他也就和道元禪師的禪法結下深刻的法緣，即便後來興道禪師遊歷各方道場，和不同宗門的高僧學習佛法，最令他傾心者始終為其不變初衷，即道元禪師之「只管打坐」的禪法。二十歲剃度為僧，隨即便遇見笛岡凌雲（一八四五∼一九二三）禪師。
興道禪師見到凌雲禪師，就彷彿親眼見到道元禪師重現，因而更加深化他對於曹洞宗門的信心，而這段時間的學習也奠定了興道禪師日後禪坐所需的典籍知識。較為不幸的是，處於時代的洪流之中，興道禪師隨後經歷了六年的從軍生涯，中斷了僧人的身分，待戰爭結束，才又再度回歸佛門。在興道禪師後期的談話當中，包含本書所收錄之語錄，每每提及戰爭之處，他總是對於人們互相征伐的行為嘲諷不已，想必是經歷戰爭後的興道禪師發自內心深深的感慨。
興道禪師對於禪修的篤行深厚，因此他說自己是一個「將一生浪費在坐禪的人」，他經常表述自己「僅僅是坐禪」、「坐禪一無是處」。而這樣的禪法便是承襲自其宗祖， 即道元禪師所教導的「只管打坐」， 也作「祇管打坐」。永平道元禪師於宋朝時代到中國求法， 在天童寺如淨禪師（一一六三∼一二二八）座下學禪，承繼曹洞宗法脈。道元禪師回到日本後，在福井縣創立永平寺，成為日本曹洞宗的總本山。此時，道元禪師既將曹洞宗「默照禪」傳到日本，又開創「只管打坐」的獨特門風，因此後者成為日本曹洞宗的特色。
道元禪師所教導的「只管打坐」， 意指一心專意坐禪， 不管任何其它事物，也不管坐禪有何意義，從「無所得、無所悟」之基礎上坐禪。這樣的立場，確實是根據先前的禪宗祖師大德所傳授，這樣的思想在禪宗文集中可找得到，例如《禪關策進》所言︰「不管得力不得力，昏散不昏散，只管提撕去。」（此亦收錄在道元《正法眼藏》）；又如道元在《正法眼藏》中所道：「先師古佛云：參禪者，身心脫落也。只管打坐始得，不要燒香、禮拜、念佛、修懺、看經。」
如上述這段引文的意思是，坐禪並不需要使用公案、念佛、經典、觀想、真言來作為打坐的輔具，就僅僅只是坐禪。這樣的主張有別於「公案禪」或其他宗派的禪修方法。同時，道元禪師還有一個重要主張是，修禪者不可為自己的名利而學道，亦不為成佛而坐禪；道元主張，應該僅僅為此身、此心而專注坐禪，一心一意的坐禪，如此才能實踐「無所得、無所悟」的立場。
願意將生命全部花費在坐禪上的興道禪師，必定是一位深處禪悅的禪師，但他並沒有耽於禪悅而避居山林，相反地，興道禪師是一位獨具魅力的講法者。由於他很年輕便開始在曹洞宗的寺院中指導僧眾打坐，並且也教授道元禪師的重要著作典籍，如《正法眼藏》、《普勸坐禪儀》、《學道用心集》等等。於五十六歲時，他又被東京的駒澤大學聘請為教授，在大學中教課。也許由於很早便開始練習佈道，又因熟稔禪宗之經教典籍，他的談話內容很有深度，不時引經據典；另一方面，更為難得的是，他又能極度幽默地以日常生活觀察得到的例子應用至佛法的教學之中。這使得他的言語既銳利又親和，既讓人莞爾一笑又發人深省。
這位充滿行動力，頻頻受邀而遊歷四處、講法傳道的禪師，被稱為「無家的興道」。而他對於訓練弟子的熱忱以及遠見，使得他培育了非常重要的弟子們，甚至將佛法傳播至歐洲大陸以及英美等國。留在日本為他繼續弘揚佛法， 並整理興道禪師的語錄和傳記者， 有酒井得元（一九一二∼ 一九九六）、內山興正（一九一二∼一九九八）等弟子。而於興道禪師逝世前，承接法嗣，並遵奉興道禪師臨終之囑咐，將曹洞禪法傳播至歐洲的是弟子丸泰仙（一九一四∼一九八二）。
丸泰仙於一九六六年抵達法國後，先在巴黎一個倉庫裡落腳，為間歇來訪的訪客說法，其餘時間則坐禪，漸漸吸引了定期來學習禪修的學生，在巴黎成立第一座道場，並且於一九六七年接任日本海外布教之重要職責「歐洲開教總監」。其在歐洲弘法的十五年間，培育了重要的學生們，包含法國弟子菲利普． 庫沛（Phillippe Coupey）， 以及美國弟子羅伯特． 利維頓（Robert Livingston），他們各自以法語、英語教導與翻譯丸泰仙所教的禪修方法。
丸泰仙所創立之位於法國羅亞爾河谷的國際禪寺（Zen Temple La Gendronnière, the Loire valley）是座美麗的禪修中心，至今仍生氣蓬勃地運作著，定期舉辦禪修營。可以說，丸泰仙禪師門下的弟子，不僅使興道禪師教導的「只管打坐」法門開花結果，對於今日歐美的曹洞宗坐禪者也具有深刻影響，使曹洞宗的法脈延續至歐美。
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慢飛天使的羽翼，輕柔地鼓勵了我：晧晧和我的早療成長之路
我們想讓你知道的是
根據WHO（World Health Organization）統計，發展遲緩兒的發生率約為6%至8%。早期療育是提供0到6歲發展遲緩的幼兒及其家庭所提供的整合性服務，透過專業的支持和特殊的教育方法，幫助他們發展最大潛力。
2019年，由學者Lancioni, G. E.等人發表在《發展和身體殘障期刊》（Journal of Developmental and Physical Disabilities）的一篇論文中，提到使用技術輔助的方式，來支持發展遲緩兒童早期生活技能的效果，發現越早開始進行這樣的輔助教育，越能有效促進遲緩兒童在語言、社交和認知技能的發展；換句話說，只要把握0到6歲的早療黃金期 ，及早接受早期療育的輔助，孩子是有機會克服發展障礙，順利邁向成長路。
例如住在宜蘭的晧晧，他的爸爸、媽媽也曾經因為晧晧有發展遲緩的問題，感到不知所措。但現在，他們以無與倫比的勇氣，陪著晧晧跨過每一道成長關卡，期待著每一次突然迸現的發展進步。
即使突如其來，也絕不認輸的挑戰
今年一歲的晧晧在滿月施打例行預防針的時候，醫生發現他呼吸的聲音不太對勁，建議晧晧的爸爸媽媽帶他去檢查。「因為醫生有這個警覺性，我們才發現晧晧有喉頭軟化症的問題，因為宜蘭沒有地方可以做治療，所以還要特地到台北去檢查、動手術。」晧晧媽媽回想起當時的過程，仍然覺得是不幸中的大幸：「在給晧晧治療喉頭軟化症的時候，因為護理師要幫晧晧做一些例行的檢查，又發現他的發展跟同齡的小朋友比起來比較慢。雖然已經五、六個月大了，但他的頭還是抬不起來，也不太能轉，所以醫生又安排了檢測，確認他有發展遲緩的現象。」
晧晧的爸爸和媽媽，在得知孩子的狀況當下，感到十分自責、不解，甚至傷心憤怒，但是很快地，兩人就建立起共識——要盡全力幫助晧晧成為一個可以獨立生活的人。「要說我們不緊張、沒有懷疑過『為什麼是我們的兒子』是騙人的啦，但是難過緊張又能怎麼樣？生了就是要養、要負責。晧晧是我們的兒子，我們希望他能擁有健康快樂的人生。」晧晧爸爸堅強地說。就這樣，兩人先是帶著孩子參加了醫院中的早療課程，陪著他接受訓練、復健，然後在晧晧大約八個月大的時候，經過轉介，開啟了伊甸安排的到宅療育服務。
為慢飛天使量身打造一幅成長藍圖
在伊甸早療社工的評估下，每周一天，物理治療師及教保老師到家中幫晧晧上早療課。晧晧因為肌肉高張，脖子較緊無法轉動，而且身體軀幹的肌耐力不佳，常常都只能躺著。不只如此，晧晧對刺激也沒有反應，幾乎沒有明顯的喜好，甚至不太會發出聲音來試著表達自己等。不過透過教保老師跟社工、物理治療師，以及晧晧的爸爸媽媽，一起評估孩子的需求，來找出他與其他同齡的孩子在發展上的差距，然後根據這些差距，為晧晧安排課程。
「晧晧目前早療需求主要著重在肢體發展上，所以我們安排了物理治療師，幫助他把肌肉訓練起來，包括對於刺激的回應、表達自己的能力等。」教保老師說：「這些課程都是因人而異的，有些孩子可能主要是語言的發展遲緩，那我們就會安排語言治療師進行相關評估及居家相關療育建議。」
「我剛接觸晧晧的時候，他基本上就是躺著不動，我常常笑他怎麼這麼懶惰。」雖然嘴上開著玩笑，但物理治療師在幫晧晧復健的時候，可是相當一絲不苟，每一個動作、每一次引導都有目的和意義，而且全程緊盯著晧晧，抓住他在動作變化上的每一個小細節，方便調整接下來的訓練，以及交代孩子的爸爸媽媽，該如何在平日持續練習。「我現在最主要的目的是訓練他的肌肉控制，比方說讓他自己坐著、翻身、抓取物品、轉動頭部等。透過聲光玩具的刺激，或者食物的引誘，讓他可以自己練習用力，去做到這些指定的動作。」不過，在開始這種訓練之前，其實還有更重要的前置工作要完成，就是找到吸引晧晧的「誘因」。
「這真的是最難突破的部份，因為要有誘因，才能啟動孩子願意參與訓練的開關，所以我們其實花了很多的時間在找這個點。」教保老師分享，在接觸晧晧將近半年的時間裡，他和物理治療師、晧晧的爸媽，嘗試了各種方法，直到最近才開始願意主動伸手取物，並且對一些外在刺激有反應，當大家看到晧晧願意試著伸出手去抓米餅來吃，這個小小的動作，讓所有人都感到士氣大振。
逆境中，依然相信有微光照亮前方
在大家聯手努力下，晧晧現在已經進步到可以自己坐一陣子，頸部肌肉也柔軟許多，能夠看向吸引他的玩具、零食，甚至在練習到累的時候，會轉頭發出聲音向媽媽求救。這是以前大家都在期待的進步，現在眼看著它真的發生，晧晧媽媽的感觸特別深：「一開始我很自責、很痛苦，還要承受別人的責備，覺得是我生出這樣的孩子。」而在參與了伊甸的早療課程後，不只晧晧有進步，媽媽也跟著進步。「看到晧晧的努力，我覺得我也被鼓勵到了，所以我調適自己，孩子是這樣了，如果我不幫他，他只會更壞，但如果我幫他，他就有可能會變好。」這也是晧晧媽媽想對所有有相同遭遇的家庭，做出的信心喊話。
因為晧晧的媽媽最清楚，早療的過程對參與其中的人有多辛苦。孩子在每一次練習使用肌肉時，所感受到的疼痛感或疲憊感，是他辛苦的地方，他常常累得放聲大哭，聽得媽媽的心都揪在一起。而在晧晧身旁守護的每一個人，從社工、老師、治療師們到晧晧的爸爸媽媽，心裡上的辛苦更是難以言喻。物理治療師分享：「像這種你不知道孩子什麼時候才會有反饋的等待，其實很容易讓家長感到挫折，有一些人甚至會直接質疑到底療育有沒有用？還有孩子在練習過程中會抗拒、會哭，這也是很多家長的罩門，捨不得孩子這麼辛苦，捨不得他哭，於是就放棄了。」
「晧晧的爸爸、媽媽真的是家長界的模範生，不只不怕孩子哭，還非常配合練習。因為我們的課程是一週一次，但是療育要有進步，必須要每天持續、反覆地練，這都需要家長幫忙。我們跟孩子接觸的時間很短暫，但他的變化可能在任何時候發生，如果家長願意協助紀錄，告訴我們孩子每天的表現，其實對我們來說，都是在調整、安排課程上最重要的依據。」教保老師補充。
慢飛天使，也能飛得又穩又遠
其實，晧晧的爸爸媽媽並不是鐵石心腸，他們當然也捨不得孩子哭。「不過，我知道我們一定要達到的目標，就是他將來能夠獨立生活、照顧自己，不然我們兩個如果走了，他怎麼辦？這個世界上，不可能還會有人跟我們一樣為孩子著想了。我現在不讓他哭，他以後哭也沒人理了。」
伊甸長年深根偏鄉的早療服務，多是以據點及到宅服務為主。在過去資訊不足的時候，伊甸社工花了很多心力走訪偏鄉，努力讓當地民眾接受伊甸的存在和服務，進一步願意吸收關於早療的知識。「老一輩所謂『大雞晚啼』的觀念，是耽誤許多遲緩兒接受療育的原因之一。還有就是隔代教養家庭中，爺爺奶奶的心有餘力不足，難以給予幼兒適當的刺激；或者家庭中的雙親都是工作忙碌，疏於給予幼兒完善的照顧等等，都可能會影響孩子的發展。」
教保老師分享自己的經驗：「現在，早療的觀念算是慢慢受到重視，越來越多人願意相信這是一個問題，但是能不能像晧晧的爸媽這樣，願意投入時間跟心力配合，就還需要持續努力。如果能夠有更多家庭願意站出來分享，讓大家看到改變，我相信這會是一個力量——只要遲緩兒能夠越早接受幫助，他趕上發展、順利長大的機會就會越高。」
目前在台灣，早期療育受到越來越多的關注和重視。政府早已開始推動相關政策和措施，並在許多單位積極提供專業培訓、設施和人員，包括醫院、幼兒園或特殊教育學校。而伊甸長年投入孩童早期療育工作，依孩子不同的需求及成長進度，提供多元的療育服務，協助孩子解鎖成長任務，順利長大。同時，伊甸早療服務也為家長提供照顧技巧及陪伴支持，帶領他們了解孩子的遲緩狀況及需求，並將療育融入日常生活，為孩子增加學習刺激。伊甸投入早期療育服務即將屆滿30年，這30年間，早療服務的方法和觀念不斷進步，而伊甸付出的用心則始終如一——用愛陪伴一個孩子，守護一整個家。