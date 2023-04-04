蔡英文到訪貝里斯，見證台貝簽署技術框架，稱台貝友誼非建構在空洞承諾

（中央社）總統蔡英文今（4）日與貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）共同見證，由外交部長吳釗燮及貝里斯外交部長柯特尼（Eamon Courtenay）共同簽署兩國政府技術合作框架協定；蔡總統感謝貝國眾議院日前通過友台決議，期待未來有更多合作計畫，並自豪地稱貝里斯是和台灣一樣堅信自由民主的盟友。

蔡英文「民主夥伴共榮之旅」第2站訪問友邦貝里斯，當地時間4月3日上午抵達貝國外交部，見證台貝兩國外長簽署雙邊技術合作協定暨筆電贈交儀式。

蔡英文以英文致詞表示，很高興再次見到大家，台貝兩國即將簽署一項強化雙邊合作的協定。台貝建交34年來密切合作，在許多領域共同努力，這次訪問更將見證在教育、農業、婦女賦權和醫療保健方面取得的進展。

她提及，台貝兩國將舉辦合建聖佩卓（San Pedro）綜合醫院的捐贈儀式，這所醫院建成後，將為貝里斯著名觀光景點的居民和旅客，提供更好醫療服務。

蔡英文指出，除了醫療合作，教育是雙邊合作最具長遠影響的領域之一，過去幾年來，不斷有貝里斯青年申請獎學金來台就學，學習熱忱令人深受感動，並進而了解教育對個人未來的重要性。

蔡英文與布里仙紐共同見證5000台筆記型電腦的贈交儀式，希望這批筆電有助於滿足貝國青年對知識的追求，並實現他們對學習的渴望。

蔡英文說，布里仙紐去（2022）年訪台時，兩人曾就此計畫進行充分討論，看到這些計畫在貝里斯逐漸成形，令人振奮。此外，技術合作計畫對於改善人民生活非常重要，很高興見證兩國外長，簽署這項統合並加強雙邊技術合作的協定，亦期待未來有更多合作計畫。

蔡英文指出，她很自豪地稱貝里斯是和台灣一樣堅信自由民主的盟友，就在幾天前，貝里斯眾議院通過一項決議，重申貝里斯對台灣的支持和友誼；她代表中華民國（台灣）政府及人民，感謝貝里斯對台灣民主和國際參與的堅定支持。

蔡英文表示，不論是正在進行中的計畫、或是未來的承諾，都是雙邊關係美好前景的象徵；期盼與貝里斯緊密合作實現共同目標，願合作關係如同過去34年般，繼續蓬勃發展。

外交部指出，台貝雙方目前正在進行的合作計畫主題包括：醫療影像系統強化、羊隻品種改良、貝里斯河（Belize River）流域水災預警能力提升、數位包容、後疫情時期協助貝里斯婦女經濟復甦暨婦女賦權、中美洲區域香蕉黃葉病防治、華語文教學及獎學金等計畫。

聖佩卓位於貝里斯著名觀光島嶼，但島上居民與觀光客卻因當地缺乏大型醫療院所，往往需要長途跋涉前往貝里斯本島就醫；美國知名藝人瑪丹娜（Madonna）名曲「美麗之島」（La Isla Bonita），即是描述該島上的聖佩卓鎮（San Pedro）。

至於台貝兩國外長共同簽署的政府技術合作框架協定，內容包括技術合作領域的界定、兩國政府責任分工、技術團員眷在計畫執行期間享有之待遇、保密規範、爭端解決機制，以及協定之生效、修正及終止，並取代台貝間目前仍屬有效的過往協定等。

總統蔡英文（左）4月4日與貝里斯總理布里仙紐（右）共同見證，台貝兩國外長簽署雙邊技術合作協定暨筆電贈交儀式｜Photo Credit: 中央社

貝里斯國會演說 蔡總統：台貝友誼非建構在空洞承諾

（中央社）總統蔡英文今天在友邦貝里斯國會發表演說，強調台灣和貝里斯的友誼，不是建構在空洞的承諾、或領導人一時政治想法，有些國家試圖破壞兩國友誼，但基於共同價值和更繁榮和平的未來願景，台貝仍緊密相連；兩國亦將持續一起努力證明，民主國家能夠互相幫助實現目標。

蔡英文訪問貝里斯第2天行程，今天上午前往外交部總部大樓與貝里斯總理布里仙紐舉行雙邊會談後，赴貝里斯國會發表演說，並接受貝國參眾兩院呈遞友台動議。

蔡英文抵達後，由布里仙紐及反對黨領袖巴洛（Shyne Barrow）議員親迎，隨後在眾議院議長伍姿（Valerie Woods）及參議院議長特倫琪（Carolyn Trench-Sandiford）陪同下，進入國會議場發表國會演說。

蔡英文演說時提到，她一直期盼能早點回到貝里斯，但受困於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情。在努力邁向後疫情時代之際，更多的挑戰正等著，諸如氣候變遷、經濟衰退、通貨膨脹，而最具挑戰性者，莫過於來自威權政權擴張主義的威脅。

蔡英文表示，台灣人民不斷面臨來自海峽對岸的威脅。近年來，台灣與全世界民主國家的關係日益堅實緊密，卻仍被排除參與國際組織，無法成為貢獻國際社會的一員。

她細數從聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）到聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等相關會議和論壇上，貝里斯都為2300萬台灣人民發聲；貝里斯一直是台灣在國際參與上，最強且有力的倡議者。

蔡英文說，去年5月就在這個國會殿堂裡，在座議員不但一致通過「2022年支持台灣參與國際組織決議」，更在幾天前，再一次通過「支持民主台灣決議」；她藉此感謝貝里斯政府和所有國會議員，此堅定的友誼和支持，對台灣意義重大。

她提到，台灣是貝里斯第10大貿易夥伴，希望能拓展更多合作。「台貝經濟合作協定」生效以來，2022年貝里斯對台出口額成長幅度為2021年的317%，即324萬美元。在台灣很受歡迎，她個人也很喜愛的Marie Sharp辣椒醬就是最好例子。