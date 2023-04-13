TNL+ 2023/04/13,
中東

司法改革演變為「蘇菲的抉擇」，深諳政壇之道的納坦雅胡最終仍將全身而退

司法改革演變為「蘇菲的抉擇」，深諳政壇之道的納坦雅胡最終仍將全身而退
Photo Credit: GettyImages

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連續三個多月的街頭抗爭，不僅讓政府內部的務實派開始動搖，社會動盪也影響了右派選民對司法改革案的看法；但仍有民調持續顯示，多數聯合黨選民認為不可輕易讓步。或許，擺在納坦雅胡面前的，是一個蘇菲抉擇：身為右派政府領袖，他不能辜負長期支持他的右派選民，同時，他也無法忽視政府與黨內務實派對民怨的回應。

今（2023）年3月27日晚間，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在演說中，宣布暫緩司法改革案，待執政與在野陣營進行協商。

對這位以國史上在位最久的總理來說，這可能是他在政壇多年以來，最適合用「四面楚歌」形容的一天。

前一天（3月26日）晚間，在他宣布開除國防部長葛朗特（Yoav Gallant）後，推特等社群媒體瞬間炸鍋；許多民眾迅速集結在特拉維夫等地進行示威；隔天早上，街頭抗議持續，知名人士、團體及商家也紛紛響應：以色列駐紐約總領事，在推特高調表示自己辭職不幹；全國總工會（Histadrut）宣布進行全國大罷工；下午，部分商店陸續關門，有些家長們也接到訊息，通知隔天將因罷工而停課。

政府內部分歧

最近的以色列，除了平民受攻擊的事件，佔據各大媒體新聞版面的，莫過於備受爭議的司法改革案；不少人憂心，這項改革將賦予政府過大的權力，削弱司法部門對行政部門的制衡。除了各界人士出面抨擊這項改革，連續13週，許多民眾在週六晚間、安息日結束後走上街頭，要求停止這項改革。

過去一個月，反對司法改革的聲浪越演越烈，甚至延燒到向來在政治紛爭上，保持中立的軍隊；一些後備軍人開始表態，在政府放棄這項改革之前，自己將不會參與演習。

很快地，軍中有高階將領表示，這樣的狀況若持續一個月，將重創以色列軍力。

在如此背景下，開始傳出國防部長葛朗特，想公開呼籲暫緩改革，但他一度被勸退；怎料，3月25日安息日結束後的週六晚間，人還在英國的納坦雅胡，就跟全以色列的民眾一樣，看到葛朗特在電視上，呼籲政府為了國家安全，暫停司法改革。

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