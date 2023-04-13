司法改革演變為「蘇菲的抉擇」，深諳政壇之道的納坦雅胡最終仍將全身而退
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連續三個多月的街頭抗爭，不僅讓政府內部的務實派開始動搖，社會動盪也影響了右派選民對司法改革案的看法；但仍有民調持續顯示，多數聯合黨選民認為不可輕易讓步。或許，擺在納坦雅胡面前的，是一個蘇菲抉擇：身為右派政府領袖，他不能辜負長期支持他的右派選民，同時，他也無法忽視政府與黨內務實派對民怨的回應。
今（2023）年3月27日晚間，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在演說中，宣布暫緩司法改革案，待執政與在野陣營進行協商。
對這位以國史上在位最久的總理來說，這可能是他在政壇多年以來，最適合用「四面楚歌」形容的一天。
前一天（3月26日）晚間，在他宣布開除國防部長葛朗特（Yoav Gallant）後，推特等社群媒體瞬間炸鍋；許多民眾迅速集結在特拉維夫等地進行示威；隔天早上，街頭抗議持續，知名人士、團體及商家也紛紛響應：以色列駐紐約總領事，在推特高調表示自己辭職不幹；全國總工會（Histadrut）宣布進行全國大罷工；下午，部分商店陸續關門，有些家長們也接到訊息，通知隔天將因罷工而停課。
政府內部分歧
最近的以色列，除了平民受攻擊的事件，佔據各大媒體新聞版面的，莫過於備受爭議的司法改革案；不少人憂心，這項改革將賦予政府過大的權力，削弱司法部門對行政部門的制衡。除了各界人士出面抨擊這項改革，連續13週，許多民眾在週六晚間、安息日結束後走上街頭，要求停止這項改革。
過去一個月，反對司法改革的聲浪越演越烈，甚至延燒到向來在政治紛爭上，保持中立的軍隊；一些後備軍人開始表態，在政府放棄這項改革之前，自己將不會參與演習。
很快地，軍中有高階將領表示，這樣的狀況若持續一個月，將重創以色列軍力。
在如此背景下，開始傳出國防部長葛朗特，想公開呼籲暫緩改革，但他一度被勸退；怎料，3月25日安息日結束後的週六晚間，人還在英國的納坦雅胡，就跟全以色列的民眾一樣，看到葛朗特在電視上，呼籲政府為了國家安全，暫停司法改革。
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飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發iXCharger，首款1TB儲存空間搭載65W GaN氮化鎵充電器
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飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發首款搭載65W GaN氮化鎵充電器的1TB儲存空間「iXCharger」。儲存與快充技術二合一，還可適用於不同作業系統的儲存技術，讓它不僅可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，還可當作外接式硬碟使用。
同時使用筆電、平板、手機等多種行動裝置，已是人人的日常習慣。雖然使用者幾乎每天為各種裝置充飽電力，但不一定有時間每天為裝置中的檔案做備份，可想而知日積月累下來，散落在各種裝置的資料無法同步備份，也漸漸成為使用者的困擾。若想以簡單便利的方式，同步進行檔案備份與快充，使用二合一功能的iXCharger便是最好的選擇。
飛宏科技與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，針對使用者的痛點與需求，共同開發首款同時搭載1TB儲存空間與65W快充技術的二合一充電器「iXCharger 」！
首款跨裝置的1TB大容量存取空間
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搭載65W GaN氮化鎵快充技術
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更值得注意的是，iXCharger不僅有擁有摺疊插頭90度彈片設計，還可更換多國插頭，外出旅行攜帶更加便利。並採用USB Type-C規格，提升傳輸效率，符合不久的將來，電子產品全面使用Type-C為統一充電介面的歐盟規定，達到減少電子垃圾的目標，是環保永續的綠色產品。
iXCharger 為使用者同時提供快充與資料備份的解決方案，成功以最小的體積延伸最大的效益，證明了綠色科技能為生活帶來更多便利。飛宏科技智慧電能事業群兼生產製造中心 林冠宏副總表示：「飛宏科技投入電源供應器生產研發已經有五十多年的經驗，這次與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，我們不僅僅為使用者解決產品使用上的痛點，更致力綠色科技的導入，落實節能、永續、環保的核心理念」。
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。