蔡英文5日會見麥卡錫，中國稱將採取堅定措施維護主權，總統府：「正義足夠勇敢，邪惡就會失去力量」
我們想讓你知道的是
總統蔡英文將於美西時間4月5日，出席由美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）主辦的雙方會談，中國外交部發言人毛寧，針對總統蔡英文若與麥卡錫會晤，中方將採取哪些反制措施及是否進行軍演回應說，「中國將採取堅定措施維護主權和領土完整」。對此，林聿禪回應，台灣與民主國家間的交流，是2300萬台灣人民的權利，中國沒有置喙的餘地。
蔡英文5日加州見麥卡錫，總統府：中國沒有置喙餘地
（中央社）總統府今（4）日證實，總統蔡英文將於美西時間4月5日，出席由美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）主辦的雙方會談。總統府發言人林聿禪表示，此為2300萬台灣人民的權利，中國沒有置喙的餘地。
美國眾議院共和黨籍議長麥卡錫的辦公室今天宣布，他將於美西時間4月5日在加州擔任東道主，會晤台灣總統蔡英文；此次會面將有共和及民主兩黨人士參與，地點在加州錫米谷（Simi Valley）雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）舉行。
中國外交部發言人毛寧今天針對總統蔡英文若與麥卡錫會晤，中方將採取哪些反制措施及是否進行軍演回應說，「中國將採取堅定措施維護主權和領土完整」。
對此，林聿禪回應，台灣與民主國家間的交流，是2300萬台灣人民的權利，中國沒有置喙的餘地。
總統府今天表示，蔡總統將於美西時間4月5日，出席由麥卡錫主辦的雙方會談，總統府公共事務室將協助正在貝里斯隨同總統出訪的採訪團後續採訪事宜。
蔡英文5日見麥卡錫，總統府引雷根名言「正義足夠勇敢」批中
（中央社）總統府副秘書長張惇涵當地時間3日在貝里斯，引用前美國總統雷根名言「正義足夠勇敢，邪惡就會失去力量」強調，跟民主國家交流是台灣人民的權利，中國沒有置喙餘地；期待與議長麥卡錫及跨黨派議員，面對面交換意見。
美國眾議院共和黨籍議長麥卡錫（Kevin McCarthy）辦公室今天宣布，將於美西時間4月5日在加州錫米谷（Simi Valley）雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）會見總統蔡英文。中國外交部發言人毛寧揚言，蔡總統若與麥卡錫會晤，「中國將採取堅定措施維護主權和領土完整」。
張惇涵3日下午陪同蔡總統視察「貝羊計畫」後，回應有關會晤麥卡錫、會談時間點與內容時說，他想引用雷根名言「如果正義足夠勇敢，邪惡就會失去力量」，民主台灣要跟民主的國家進行交流，這是台灣2300萬人民的權利，中國沒有置喙的餘地。
張惇涵表示，很期待美西時間4月5日，在雷根總統圖書館跟議長麥卡錫面對面交流，並與美國跨黨派國會議員們交換意見；至於總統是否公開演講，他表示，活動相關規劃都在最後緊鑼密鼓的討論跟溝通，會進一步向外界說明。
外傳會有20多位美國會議員參加，張惇涵表示，就他了解，會有跨黨派議員與會，因為是由麥卡錫邀請，必須尊重議長；雙方對活動規劃都有密切溝通及充足默契，蠻早就決定4月5日會面。
蔡總統在結束視察「貝羊計畫」離開前，媒體喊話將準備與麥卡錫聊哪些議題？蔡總統則反問：「今天不是來看羊嗎？」
蔡英文會麥卡錫中國喊將維護主權，外交部：荒誕無稽
（中央社）總統蔡英文預計5日會晤美國眾議長麥卡錫，中國聲稱將採堅定措施維護主權領土完整。外交部上午回應，中國外交部近日針對蔡總統此次出訪及過境行程的批評益發荒誕無稽，其所謂「維護主權和領土完整」更脫離現實，不值一駁。
外交部指出，即使威權政府持續擴張並加重脅迫，台灣不會退縮，美方各界支持台灣及台美關係的友人也不會退縮，民主夥伴只會更加團結、更加頻密交流，並更積極為民主、人權、平等、自由等共享價值繼續合作，共同努力。
蔡總統將於美西時間4月5日在加州會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），中國外交部發言人毛寧昨天表示「中國將採取堅定措施維護主權和領土完整」，美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）則敦促中國不要過度反應。
外交部發布新聞稿指出，中華民國台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中華人民共和國從未統治過台灣，這是長年以來存在於台海兩岸的歷史與現狀，也是國際間清楚認知的客觀事實。
外交部指出，中國外交部近日針對蔡總統此次出訪及過境行程的批評益發荒誕無稽，其所謂「維護主權和領土完整」更脫離現實，不值一駁。
外交部重申，中華民國台灣為主權獨立國家，有權利自主選擇與世界各國交往及發展關係，不接受任何國家以任何理由干涉或打壓，更不會因為遭到恫嚇或干預就自我設限。
國防部：9架次共機越中線擾台西南ADIZ
（中央社）國防部指出，統計自昨（3）日上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機20架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域9架次；同時有共艦3艘次，持續在台海周邊活動。
根據空軍公布台海周邊空域活動示意圖，共有1架次BZK005無人機穿越台海中線，7架次殲16戰機、1架次運8反潛機侵擾西南防空識別區（ADIZ）。
國防部發布新聞稿指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
新聞來源
- 蔡總統5日加州見麥卡錫 府：中國沒有置喙餘地（中央社）
- 總統5日見麥卡錫 府引雷根名言「正義足夠勇敢」批中（中央社）
- 蔡總統會麥卡錫中國喊將維護主權 外交部：荒誕無稽（中央社）
- 國防部：9架次共機越中線擾台西南ADIZ（中央社）
延伸閱讀
- 台灣總統過境美國稱不上「外交突破」，但麥卡錫若不見蔡英文「後遺症會很大」
- 「馬這個」訪中與蔡總統訪美時間太巧合，中共可能想玩一套政治上的「彈性反應」戰略
- 《紐約時報》：蔡英文在美中之間拓展對外關係猶如走鋼絲，為台美合作開創新局
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範
Tags：
穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
- 小妞的生活旅程 ：適合親子共賞的互動式永續展覽，教育意義十足
- 艾麗絲愛旅行：台北展覽親子、師生看展新選擇！跟未來人一起成為改變歷史的關鍵
- 小胖盈的花椒人蔘：台北展覽推薦：搭乘時光機到2222年的世界吧！科幻永續主題展，互動沉浸式體驗反思生活方式
▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna