蔡英文5日會見麥卡錫，中國稱將採取堅定措施維護主權，總統府：「正義足夠勇敢，邪惡就會失去力量」

蔡英文5日加州見麥卡錫，總統府：中國沒有置喙餘地

（中央社）總統府今（4）日證實，總統蔡英文將於美西時間4月5日，出席由美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）主辦的雙方會談。總統府發言人林聿禪表示，此為2300萬台灣人民的權利，中國沒有置喙的餘地。

美國眾議院共和黨籍議長麥卡錫的辦公室今天宣布，他將於美西時間4月5日在加州擔任東道主，會晤台灣總統蔡英文；此次會面將有共和及民主兩黨人士參與，地點在加州錫米谷（Simi Valley）雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）舉行。

中國外交部發言人毛寧今天針對總統蔡英文若與麥卡錫會晤，中方將採取哪些反制措施及是否進行軍演回應說，「中國將採取堅定措施維護主權和領土完整」。

對此，林聿禪回應，台灣與民主國家間的交流，是2300萬台灣人民的權利，中國沒有置喙的餘地。

總統府今天表示，蔡總統將於美西時間4月5日，出席由麥卡錫主辦的雙方會談，總統府公共事務室將協助正在貝里斯隨同總統出訪的採訪團後續採訪事宜。

蔡英文5日見麥卡錫，總統府引雷根名言「正義足夠勇敢」批中

（中央社）總統府副秘書長張惇涵當地時間3日在貝里斯，引用前美國總統雷根名言「正義足夠勇敢，邪惡就會失去力量」強調，跟民主國家交流是台灣人民的權利，中國沒有置喙餘地；期待與議長麥卡錫及跨黨派議員，面對面交換意見。

美國眾議院共和黨籍議長麥卡錫（Kevin McCarthy）辦公室今天宣布，將於美西時間4月5日在加州錫米谷（Simi Valley）雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）會見總統蔡英文。中國外交部發言人毛寧揚言，蔡總統若與麥卡錫會晤，「中國將採取堅定措施維護主權和領土完整」。

美國眾議院議長麥卡錫｜Photo Credit: GettyImages

張惇涵3日下午陪同蔡總統視察「貝羊計畫」後，回應有關會晤麥卡錫、會談時間點與內容時說，他想引用雷根名言「如果正義足夠勇敢，邪惡就會失去力量」，民主台灣要跟民主的國家進行交流，這是台灣2300萬人民的權利，中國沒有置喙的餘地。

張惇涵表示，很期待美西時間4月5日，在雷根總統圖書館跟議長麥卡錫面對面交流，並與美國跨黨派國會議員們交換意見；至於總統是否公開演講，他表示，活動相關規劃都在最後緊鑼密鼓的討論跟溝通，會進一步向外界說明。

外傳會有20多位美國會議員參加，張惇涵表示，就他了解，會有跨黨派議員與會，因為是由麥卡錫邀請，必須尊重議長；雙方對活動規劃都有密切溝通及充足默契，蠻早就決定4月5日會面。

蔡總統在結束視察「貝羊計畫」離開前，媒體喊話將準備與麥卡錫聊哪些議題？蔡總統則反問：「今天不是來看羊嗎？」

蔡英文會麥卡錫中國喊將維護主權，外交部：荒誕無稽

（中央社）總統蔡英文預計5日會晤美國眾議長麥卡錫，中國聲稱將採堅定措施維護主權領土完整。外交部上午回應，中國外交部近日針對蔡總統此次出訪及過境行程的批評益發荒誕無稽，其所謂「維護主權和領土完整」更脫離現實，不值一駁。

外交部指出，即使威權政府持續擴張並加重脅迫，台灣不會退縮，美方各界支持台灣及台美關係的友人也不會退縮，民主夥伴只會更加團結、更加頻密交流，並更積極為民主、人權、平等、自由等共享價值繼續合作，共同努力。

蔡總統將於美西時間4月5日在加州會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），中國外交部發言人毛寧昨天表示「中國將採取堅定措施維護主權和領土完整」，美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）則敦促中國不要過度反應。

3月29日蔡英文抵達紐約時，其飯店外面的中方抗議者｜Photo Credit: GettyImages

外交部發布新聞稿指出，中華民國台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中華人民共和國從未統治過台灣，這是長年以來存在於台海兩岸的歷史與現狀，也是國際間清楚認知的客觀事實。

外交部指出，中國外交部近日針對蔡總統此次出訪及過境行程的批評益發荒誕無稽，其所謂「維護主權和領土完整」更脫離現實，不值一駁。

外交部重申，中華民國台灣為主權獨立國家，有權利自主選擇與世界各國交往及發展關係，不接受任何國家以任何理由干涉或打壓，更不會因為遭到恫嚇或干預就自我設限。

國防部：9架次共機越中線擾台西南ADIZ

（中央社）國防部指出，統計自昨（3）日上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機20架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域9架次；同時有共艦3艘次，持續在台海周邊活動。

根據空軍公布台海周邊空域活動示意圖，共有1架次BZK005無人機穿越台海中線，7架次殲16戰機、1架次運8反潛機侵擾西南防空識別區（ADIZ）。

國防部發布新聞稿指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：楊士範