兒盟調查指出兒少課業壓力大，睡眠偏少，監委：最好的兒童節禮物，是國家重視兒童人權

兒盟調查：兒少課業壓力大，活動、睡眠偏少

（中央社）今（4）日是兒童節，兒福聯盟發布兒童福祉調查，發現兒少生活滿意度屬於「中等快樂」，但主觀生活滿意度60分以上的比例仍低於世界平均；睡不飽、活動少、課業壓力大等現象顯著。

兒福聯盟今天發布「2023年兒童福祉調查報告」。調查顯示，今（2023）年台灣兒少主觀生活滿意度平均73.5分，屬於「中等快樂」，比去（2022）年的74.0分略低；主觀生活滿意度60分以上者佔79.1%，與世界衛生組織「學齡兒童健康行為調查」（HBSC survey）平均相差8.9個百分點。

調查發現，有超過2成（26.3%）的兒少平均一週不到2天有運動60分鐘以上，運動活動量偏低；兒少平均睡眠時間也只有7.62小時，低於國際建議標準8至10小時。

另外，有15%兒少「覺得孤單」、近3成（28.4%）覺得「世界少了我也沒有關係」，除此之外非常喜歡現在生活的兒少比例（27.9%）也較去年（29.8%）少。

調查顯示，從共餐的頻率來觀察親子互動，結果顯示每天跟家人共餐的兒少有46.2%，趨近於國際HBSC調查的50%比例。

另外，在分享心事方面，覺得「把煩惱告訴媽媽容易」的有61.5%，相較去年56.6%增加4.9個百分點；「把煩惱告訴爸爸容易」的有49.5%，較2022年45.2%增加4.3個百分點，雖然仍低於國際平均的85%及73%，但令人欣慰的是疫情時代似乎促成更多家內的親子交流。

調查結果指出，超過4成台灣學童認為學校課業壓力大（44.5%），比起2022年增加2.9個百分點，相較於HBSC國際平均36%明顯高出許多；近3成（28.8%）學童不喜歡上學，非常喜歡上學的比例僅14.4%，與HBSC國際平均28.0%仍有較大的差距。

不過，兒盟提到，有超過7成台灣學童對於校園生活仍是感到安全、友善並有人協助的。

兒福聯盟執行長白麗芳表示，後疫情時代，無論是孩子或是大人世界，都面臨新的問題和挑戰，也需要大家好好思考怎樣的生活安排可以讓孩子更快樂，讓童年的幸福感更提升。

金門縣金湖鎮柏村國小，準備火鍋吃到飽活動，慶祝兒童節｜Photo Credit: 中央社

監委：最好兒童節禮物，是國家重視兒童人權

（中央社）監委蔡崇義、田秋堇今天說，學校教評會處理教師涉及兒少體罰、性平等案件，將受害學生排除在審議程序外，對受害學生表意權保障不足；呼籲「最好的兒童節禮物，是國家對兒童人權的重視」。

蔡崇義、田秋堇透過新聞稿指出，民國106年間，台中市西苑高中國中部一年級的甲生，遭陳姓導師長期帶離班級跪趴罰寫，甚至替甲生取影射生殖器的不雅綽號公開稱呼，構成性騷擾甲生；該校最終只處罰陳姓教師記一大過。

經蔡崇義、田秋堇調查後，在111年7月提出調查報告，糾正台中市西苑高中與台中市政府教育局；之後台中市教育局將此案提請台中市教師專業審查會審議後，將陳姓教師處罰改為「停聘1年」。

監委指出，現行學校教評會實務運作情形，仍存有制度性問題，包括校內委員仍占多數，當內外部意見針鋒相對，外部委員意見無法作用，也缺乏適當保留及揭露的機制。

監委表示，實務上這類案件在教評會開會時，只會通知行為教師到場陳述意見，家長及學生卻連到場旁聽的機會也沒有；教評會審議時，提供學生或其代理人陳述意見機會不足。

監委說，現行教育法制設計，讓教師與「學生或其代理人」在教評會審議前有接受調查訪談機會，但進入教評會審議階段，卻只保障教師陳述意見的機會、不保障學生及其代理人作為「相對人的權利」，的確不平等，也不符合兒童權利公約規定。

監委表示，政府應該更積極主動地處理制度面、系統性問題，不能只做學生受害後，追究違失責任的工作；並籲請教育部，應該重視教育工作者的人權知能素養。

監委說，零體罰、兒童免受暴力傷害已是教育國策，「最好的兒童節禮物，是國家對兒童人權的重視」。

預防兒虐事件 台東推「到宅式親職教育」

（中央社）台東縣政府結合民間基金會辦理「6歲以下兒童親職賦能計畫」，預防兒虐事件發生，推出「到宅式親職教育」，提升家長育兒技能，讓需要服務的家庭得到妥善照顧。

今天是兒童節，呼應兒童權利公約揭示「兒童因身心尚未成熟，因此其出生前與出生後均需獲得特別之保護及照顧。」台東縣政府呼籲民眾一同保護兒童免於不當對待，能健康快樂成長。

台東縣政府發布訊息表示，依衛生福利部統計，民國110年兒少受虐人數中，6歲以下兒童佔21.4%；縣府自去年3月申請衛生福利部強化社會安全網計畫，結合財團法人台東縣好事日常教育基金會，辦理6歲以下兒童保護親職賦能計畫，每週1至2次到宅提供親子引導服務，加深父母或照顧者親職技巧與因應，預防兒童虐待事件再發生。

台東縣長饒慶鈴表示，6歲以下兒童因本身缺乏自我保護能力，是受虐高風險族群，若未進入托嬰中心、幼兒園就托或就學，不易被發現有受虐或未獲適當照顧情事；辦理6歲以下兒童保護親職賦能計畫重點，是增加6歲以下兒保個案訪視頻率，透過引導、與家長一起討論在照顧上所遇到困境，增加家長在教養上成功經驗，內化到日常生活。

台東縣政府社會處長陳淑蘭指出，曾收到兒童保護個案的父母回饋表示，「學習在面對孩子鬧脾氣時，嘗試不聚焦在孩子的脾氣上，還滿有效的」、「看到親職老師對待我的孩子都可以很有耐心的教導，讓我開始思考如何不被暴躁的情緒牽著走」。