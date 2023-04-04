小馬可仕二月份擴大美國准入權，本週一公佈美軍進駐的四個基地位置

菲律賓週一（4月3日）確定了美國將進駐的另外四個軍事基地，基地數目幾乎是國防協議中包含的數量的兩倍。該協議旨在推進美菲之間長達數十年的聯盟。

《加強防務合作協定》（EDCA）的擴大突顯了菲律賓對其前殖民統治者美國的戰略重要性，而與此同時，中國在南中國海的行為以及台灣海峽的緊張局勢正日益受到關注。

《加強防務合作協定》是2014年在時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）的領導下簽署的，該協定允許美國進入菲律賓基地進行聯合訓練、預先部署設備以及建造跑道、燃料儲存和軍事住房等設施，但這不是永久性的存在。

週一明確的地點是位於卡加延省聖安娜的卡米洛·奧西亞斯（Camilo Osias）海軍基地和拉爾洛機場（Lal-lo Airport），以及伊莎貝拉省加穆的梅爾卻德拉克魯茲軍營（Camp Melchor Dela Cruz）和巴拉望島附近的巴拉巴克島（Balabac Island）。

這些地點很重要，伊莎貝拉和卡加延兩省朝北面向台灣，而巴拉望島靠近南中國海有爭議的斯普拉特利島（中國稱南沙群島），中國在那裡建造了配備跑道和導彈系統的人工島嶼。

Photo Credit： Milenioscuro CC BY SA 4.0 卡加延省位於菲律賓的位置

菲律賓國防部長加維斯（Carlito Galvez）稱這些地點「非常具有戰略意義」，並強調菲律賓在南中國海地區對國際社會負有責任。

「那是一條貿易路線...每年大約有3萬億美元的貿易通過那裡，」他說。 「我們共同確保這貿易路線通暢的責任是巨大的。」

對衝突的擔心

菲律賓小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）總統擴大美國准入權的決定是在二月份做出的，但由於一些地方政府領導人的反對，這些地點的宣布被推遲了，這些地方領導人擔心會捲入美國和中國之間的未來衝突。

中國駐馬尼拉大使館沒有立即回應週一這項宣布的置評請求。中國指責美國的軍事部署加劇了緊張局勢。

小馬可仕的辦公室週一表示，這四個地點應該「加強災難響應」並有助於人道主義和救援行動，並補充說保衛東海岸也被考慮在內。

Photo Credit: GettyImages 3月22日，菲律賓總統小馬可仕在的菲律賓軍隊建軍126 週年紀念日上鼓掌。

「這些基地的位置處於需要它們的地區，」菲律賓大學（University of the Philippines）南中國海問題專家傑伊·巴通巴卡爾（Jay Batongbacal）說。

「它們不僅覆蓋了西菲律賓海（即南中國海）的範圍，而且還覆蓋了太平洋一側，」他補充說。

美國已承諾在現有的五個地點：巴拉望島的安東尼奧·包蒂斯塔空軍基地、邦板牙的巴薩空軍基地、新埃西哈的麥格塞塞堡、宿霧的貝尼托·埃布恩空軍基地和棉蘭老島的倫比亞空軍基地，提供價值8000多萬美元的基礎設施。

1992年，在民族主義者的強烈反對下，美國軍隊被驅逐出蘇比克（Subic）和克拉克（Clark），這是美軍在菲律賓的最後一個也是最大的永久基地。2000年後兩國重建了軍事關係，每年進行多次聯合演習。

本文經美國之音授權刊登，原文見：菲律賓公佈美軍可以使用的四個新戰略地點

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒