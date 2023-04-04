台積電法說會20日登場聚焦全球布局，學者：晶片短缺、大廠外移，中國手機製造商苦日子要來了
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外資預期，受供應鏈持續去化庫存影響，台積電第2季營收恐將持續滑落，下半年業績可望顯著回升，全年營收可能較去年略減，表現仍將優於整體半導體產業的水準；去年經歷北京當局嚴格的清零封控後，蘋果披露有意把部分中國生產線外移至新興市場如印度與越南。學者表示，中國手機製造商的苦日子快要來了，而且在中國能夠順利自行量產先進晶片之前，至少還得苦撐20年。
台積電法說會4月20日登場，聚焦全球布局等4大議題
（中央社）科技業受高庫存影響，上半年營運動能疲軟，晶圓代工龍頭台積電線上法說會規劃4月20日登場，有望捎來下半年景氣走勢訊號，此外，台積電如何規劃資本支出、全球布局與先進製程技術進展，預料也是市場關注重點。
受疫情、俄烏戰爭、通膨及高利率等多重因素影響，消費市場需求疲弱，電視及高階筆記型電腦等市場在庫存有效去化後，陸續湧現急單，半導體廠多數預期營運可望於上半年落底，不過對未來營運展望依然審慎看待。
台積電為全球晶圓代工龍頭，市占率逾5成，營運展望及對產業的預估，為市場研判未來景氣變化的重要風向球，尤其當前大環境充斥諸多變數，市況混沌不明，台積電的看法更是受到高度關注。
市場傳出，台積電報價全面凍漲，並改以加量方式回饋客戶，相當於變相給予折讓。只是台積電對此指出，不評論價格議題。
聚芯資本管理合夥人陳慧明表示，台積電產能利用率是第1季或是第2季落底，何時能夠復甦回升，將是台積電法說會市場關注的焦點。台積電2023年營運展望以及對全球半導體產業景氣的預估，備受矚目。
陳慧明說，總體經濟面臨下滑風險，蘋果（Apple）下半年銷售可能沒有想像中好，蘋果晶片供應商台積電營運是否會受到影響，為市場關心的重點。
外資預期，受供應鏈持續去化庫存影響，台積電第2季營收恐將持續滑落，下半年業績可望顯著回升，全年營收可能較去年略減，表現仍將優於整體半導體產業的水準。
陳慧明表示，隨著產能利用率波動，投資人同時關注台積電毛利率的表現，53%的長期目標是重要關卡。此外，台積電原訂今年資本支出將約320億至360億美元，是否有所調整，也是法說會重點。
外資預期，因應高效能運算及高階智慧手機需求，台積電積極投資5奈米、4奈米及3奈米等先進製程，加上國內外擴產計畫持續推動，今（2023）年資本支出計畫應維持不變，落在320億至360億美元區間。
至於全球布局方面，陳慧明指出，近期有不少傳言，除美國廠進度可能延遲，還有新加坡與歐洲競爭，爭取台積電前往投資設廠，有待台積電高層釋疑。
台積電先前規劃美國亞利桑那州廠於2024年量產4奈米，歐洲設廠則在評估階段，根據客戶需求和政府的支持水準，評估在歐洲建立車用技術的特殊製程晶圓廠可能性。
隨著亞利桑那及日本廠即將步入量產，兩地人事異動，TSMC Arizona執行長由晶圓廠營運副總經理王英郎於原有職責外擔任，總經理由TSMC Arizona資深副總經理哈里森（Brian Harrison）接任；Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.（JASM）由晶圓廠營運副總經理廖永豪，於原有職責外擔任執行長
王英郎曾擔任台積電南科晶圓14廠廠長，廖永豪曾任中科晶圓15廠廠長，如今分別坐鎮亞利桑那及日本廠，可見台積電希望借重兩人，在半導體生產營運管理的豐富經驗，讓亞利桑那及日本廠生產得以快速步上軌道。
台積電還增設海外營運辦公室，負責監督及管理TSMC Arizona和JASM，由營運組織資深副總經理秦永沛、業務開發組織資深副總經理張曉強，以及負責亞利桑那相關業務的企業策略辦公室，資深副總經理凱西迪（Rick Cassidy），於原有職責外共同領導。
至於先進製程技術進展，台積電3奈米去年第4季量產，升級版3奈米（N3E）製程將於今年第3季量產，先前預估今年3奈米及升級版3奈米將貢獻中個位數百分比（約4%至6%）營收。
法人預期，台積電3奈米製程將於今年下半年強勁成長，蘋果是主要客戶，隨著高通（Qualcomm）、超微（AMD）及輝達（NVIDIA）等客戶陸續採用，3奈米製程可望一路成長至2025年。台積電2奈米製程將於2025年量產，先進製程仍是台積電業績成長主要動能。
學者：取得晶片難，中國手機製造商苦日子快來了
（中央社）中國因不易取得高階尖端晶片，加上大廠打算外移，以致智慧型手機製造業獨步全球的地位面臨威脅，學者坦言，中國手機製造商的苦日子快來了，在順利自行量產先進晶片前，至少得苦撐20年。
香港「南華早報」（SCMP）今天報導，今年4月3日是全球首支手機在紐約問世50週年，半世紀過去，如今中國因完整且成熟的供應鏈，躍居全球生產智慧型手機的龍頭。
但近年來全球手機市場不平靜，主因在於晶片短缺，這是中國亟欲取得以開發高階手機的關鍵，又因美中關係陷入緊張的地緣政治因素，跨國企業如蘋果打算離開中國分散市場，中國製造的零件供應商相當擔憂訂單流失。
晶片已成為美中科技戰的兵家必爭之地，因為從電動車到太空梭等都得靠晶片驅動，而美國聯手荷蘭、日本、韓國與台灣，限制晶片與生產晶片的設備出口至中國而被卡脖子。
此外，位於河南的富士康鄭州廠雖是全球最大的iPhone組裝據點，全球約50%至60%的iPhone來自於此，但去（2022）年經歷北京當局嚴格的清零封控後，蘋果披露有意把部分中國生產線外移至新興市場如印度與越南。
富士康是蘋果最主要的承包商，繼去年向印度子公司投資5億美元（約新台幣152億元）後，近期宣布將在越南闢建新廠的計畫。
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。