台積電法說會20日登場聚焦全球布局，學者：晶片短缺、大廠外移，中國手機製造商苦日子要來了

台積電法說會4月20日登場，聚焦全球布局等4大議題

（中央社）科技業受高庫存影響，上半年營運動能疲軟，晶圓代工龍頭台積電線上法說會規劃4月20日登場，有望捎來下半年景氣走勢訊號，此外，台積電如何規劃資本支出、全球布局與先進製程技術進展，預料也是市場關注重點。

受疫情、俄烏戰爭、通膨及高利率等多重因素影響，消費市場需求疲弱，電視及高階筆記型電腦等市場在庫存有效去化後，陸續湧現急單，半導體廠多數預期營運可望於上半年落底，不過對未來營運展望依然審慎看待。

台積電為全球晶圓代工龍頭，市占率逾5成，營運展望及對產業的預估，為市場研判未來景氣變化的重要風向球，尤其當前大環境充斥諸多變數，市況混沌不明，台積電的看法更是受到高度關注。

市場傳出，台積電報價全面凍漲，並改以加量方式回饋客戶，相當於變相給予折讓。只是台積電對此指出，不評論價格議題。

聚芯資本管理合夥人陳慧明表示，台積電產能利用率是第1季或是第2季落底，何時能夠復甦回升，將是台積電法說會市場關注的焦點。台積電2023年營運展望以及對全球半導體產業景氣的預估，備受矚目。

陳慧明說，總體經濟面臨下滑風險，蘋果（Apple）下半年銷售可能沒有想像中好，蘋果晶片供應商台積電營運是否會受到影響，為市場關心的重點。

外資預期，受供應鏈持續去化庫存影響，台積電第2季營收恐將持續滑落，下半年業績可望顯著回升，全年營收可能較去年略減，表現仍將優於整體半導體產業的水準。

陳慧明表示，隨著產能利用率波動，投資人同時關注台積電毛利率的表現，53%的長期目標是重要關卡。此外，台積電原訂今年資本支出將約320億至360億美元，是否有所調整，也是法說會重點。

外資預期，因應高效能運算及高階智慧手機需求，台積電積極投資5奈米、4奈米及3奈米等先進製程，加上國內外擴產計畫持續推動，今（2023）年資本支出計畫應維持不變，落在320億至360億美元區間。

至於全球布局方面，陳慧明指出，近期有不少傳言，除美國廠進度可能延遲，還有新加坡與歐洲競爭，爭取台積電前往投資設廠，有待台積電高層釋疑。

台積電先前規劃美國亞利桑那州廠於2024年量產4奈米，歐洲設廠則在評估階段，根據客戶需求和政府的支持水準，評估在歐洲建立車用技術的特殊製程晶圓廠可能性。

美國亞利桑那州的台積電工廠｜Photo Credit: GettyImages

隨著亞利桑那及日本廠即將步入量產，兩地人事異動，TSMC Arizona執行長由晶圓廠營運副總經理王英郎於原有職責外擔任，總經理由TSMC Arizona資深副總經理哈里森（Brian Harrison）接任；Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.（JASM）由晶圓廠營運副總經理廖永豪，於原有職責外擔任執行長

王英郎曾擔任台積電南科晶圓14廠廠長，廖永豪曾任中科晶圓15廠廠長，如今分別坐鎮亞利桑那及日本廠，可見台積電希望借重兩人，在半導體生產營運管理的豐富經驗，讓亞利桑那及日本廠生產得以快速步上軌道。

台積電還增設海外營運辦公室，負責監督及管理TSMC Arizona和JASM，由營運組織資深副總經理秦永沛、業務開發組織資深副總經理張曉強，以及負責亞利桑那相關業務的企業策略辦公室，資深副總經理凱西迪（Rick Cassidy），於原有職責外共同領導。

至於先進製程技術進展，台積電3奈米去年第4季量產，升級版3奈米（N3E）製程將於今年第3季量產，先前預估今年3奈米及升級版3奈米將貢獻中個位數百分比（約4%至6%）營收。

法人預期，台積電3奈米製程將於今年下半年強勁成長，蘋果是主要客戶，隨著高通（Qualcomm）、超微（AMD）及輝達（NVIDIA）等客戶陸續採用，3奈米製程可望一路成長至2025年。台積電2奈米製程將於2025年量產，先進製程仍是台積電業績成長主要動能。

學者：取得晶片難，中國手機製造商苦日子快來了

（中央社）中國因不易取得高階尖端晶片，加上大廠打算外移，以致智慧型手機製造業獨步全球的地位面臨威脅，學者坦言，中國手機製造商的苦日子快來了，在順利自行量產先進晶片前，至少得苦撐20年。

香港「南華早報」（SCMP）今天報導，今年4月3日是全球首支手機在紐約問世50週年，半世紀過去，如今中國因完整且成熟的供應鏈，躍居全球生產智慧型手機的龍頭。

但近年來全球手機市場不平靜，主因在於晶片短缺，這是中國亟欲取得以開發高階手機的關鍵，又因美中關係陷入緊張的地緣政治因素，跨國企業如蘋果打算離開中國分散市場，中國製造的零件供應商相當擔憂訂單流失。

晶片已成為美中科技戰的兵家必爭之地，因為從電動車到太空梭等都得靠晶片驅動，而美國聯手荷蘭、日本、韓國與台灣，限制晶片與生產晶片的設備出口至中國而被卡脖子。

3月16日，《天下雜誌》邀請邀請台積電創辦人張忠謀與《晶片戰爭》作者Chris Miller，舉辦半導體論壇，論壇中，張忠謀表示他支持美國為減緩中國晶片進步所做的努力｜Photo Credit: GettyImages

此外，位於河南的富士康鄭州廠雖是全球最大的iPhone組裝據點，全球約50%至60%的iPhone來自於此，但去（2022）年經歷北京當局嚴格的清零封控後，蘋果披露有意把部分中國生產線外移至新興市場如印度與越南。

富士康是蘋果最主要的承包商，繼去年向印度子公司投資5億美元（約新台幣152億元）後，近期宣布將在越南闢建新廠的計畫。