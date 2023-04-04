TNL+ 2023/04/04,
音樂

回顧坂本龍一傳奇音樂生涯：「世界的坂本」如何成為享譽國際的音樂宗師？

回顧坂本龍一傳奇音樂生涯：「世界的坂本」如何成為享譽國際的音樂宗師？
坂本龍一｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

日本音樂大師坂本龍一最終不敵病魔離世，而根據坂本龍一本人的遺志，未來將不會舉辦追思會，經紀公司也發出聲明，寫著坂本龍一生前喜愛的拉丁語：「Ars longa, vita brevis」（藝術恆久遠，而人生短暫）持續透過音樂奉獻給全世界。不過，這名大師到底留下了哪些音樂遺產給大家呢？

日本音樂大師坂本龍一（Ryuichi Sakamoto）今（2023）年3月28日在東京都內醫院因癌症離世，享壽71歲。

「我沒有體力再進行現場演奏會…大家以這個形式看我的演奏，有可能是最後一次了。」坂本龍一在2022年12月11日以預錄的方式，在全球20個多國家推出預錄的線上鋼琴獨奏音樂會《Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2022》，當時就透露因為體力因素無法進行直播，也不能一次錄完，這場演出也成為坂本龍一最後一次公開演奏會。

2014年坂本龍一發現患有咽喉癌，2020年6月又診斷出罹患直腸癌第四期，主治醫師判定他只剩下半年的壽命，加上癌細胞轉移到肝臟、淋巴及肺部，坂本龍一為了對抗癌症，在短短一年內接受了六次手術，並以公開信的形式表示：「此後的日子我將與癌共生。」但最終還是不敵病魔離世。

「因為知道一直待在家裡有多煎熬，所以我在線上演奏給大家聽。」2020年坂本龍一在線上音樂會特別將鋼琴蓋拿掉，從高處往下拍攝，觀眾可看見鋼琴內部，觀察他如何演奏即興音樂、撥弄鋼琴琴弦的畫面，與他同台演出的還有三味線音樂家本條秀慈郎。

自2014年宣布罹癌以來，坂本龍一都過著持續與音樂為伍，繼續創作活動，同時接受癌症治療，即使病痛纏身，他對音樂的熱情絲毫未減，今年1月生日還發表了新專輯《12》，也替是枝裕和導演與編劇坂元裕二合作的新片《怪物》譜曲，用音樂度過最後的日子。

今年1月，坂本龍一「YMO」黃色魔術交響樂團時期的成員高橋幸宏也離世，當時他在社群媒體發了一張無言的灰色照片，表達對昔日夥伴難過與不捨，或許也是回應自我心中的感慨。

坂本龍一曾在日本新潮雜誌發表：「夏目漱石死於胃潰瘍，終年49歲。相比之下，即使在最初發現癌症的2014年去世，我也足夠長壽了。患上新癌症，如今迎來70歲，雖不知今後人生中還能看到多少次滿月升起，但算是難得活下來了，我希望能像敬愛的巴哈（Bach）與德布西（Debussy）一樣創作音樂，直至最後一刻。」

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