儲蓄率探3年新低預示景氣回溫？主計總處：疫後消費潮可能不如預期，不宜正面解讀
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主計總處官員指出，從前幾年的情況可以看出，儲蓄規模大增是因景氣太熱絡、經常帳順差擴大所致；今年情況則相反，出口陷入衰退，約制經濟成長動能，儲蓄規模也跟著縮水。儘管邊境解封可刺激消費，主計總處官員坦言「通常我們出去玩，比人家來玩得多」，消費變多、卻沒有留在國內，導致今年儲蓄規模下降。
儲蓄率探3年新低藏玄機，疫後消費潮可能不如預期
（中央社）主計總處預測今（2023）年儲蓄率下滑至39.51%，創3年新低，外界解讀，疫後新生活展開，閒錢將挹注消費投資2支柱，不過官員認為，經濟陷入保2挑戰賽，加上消費不一定留在國內，疫後消費潮正面助益有限，憂心儲蓄率降低僅是儲蓄規模下降所致。
主計總處2月底發布的最新經濟預測，考量全球經濟放緩、需求驟減，重挫台灣出口表現，下修2023年台灣經濟成長率至2.12%；在此同時，主計總處公布的2023年儲蓄率也跌破4成、下滑至39.51%，為2021年以來最低水準。
依照國民所得定義，國民儲蓄毛額可簡單理解為國內生產毛額（GDP）減掉消費；而國民儲蓄毛額扣掉國內投資毛額的差額，便是當年度的「超額儲蓄」，可反映資金閒置狀況。
也就是說，當企業有錢不投資、家庭有錢不消費，儲蓄就會升高，換言之，儲蓄率過高對國家而言並非好事。
而隨著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的疾病嚴重程度下降，中央流行疫情指揮中心陸續鬆綁管制措施，去（2022）年10月13日邊境解封，今年3月20日輕症免隔離新制後，口罩禁令也持續放寬，均有利於消費動能回升。
外界期待疫後消費潮可成為驅動經濟成長的引擎，不過主計總處官員指出，今年儲蓄率降至3年新低，與經濟放緩、消費沒留在國內等因素有關，不宜正面解讀。
首先，儲蓄與經濟成長有直接關聯，以疫情期間為例，全球數位商機大爆發，台灣挾帶資通訊、半導體等產業優勢，出口大鳴大放，2021年經濟成長率直衝6.53%，創11年新高，當年度儲蓄率也飆破4成、達42.91%，創下歷史新高紀錄。
主計總處官員指出，從前幾年的情況可以看出，儲蓄規模大增是因景氣太熱絡、經常帳順差擴大所致；今年情況則相反，出口陷入衰退，約制經濟成長動能，儲蓄規模也跟著縮水。
儘管邊境解封可刺激消費，主計總處官員坦言「通常我們出去玩，比人家來玩得多」，消費變多、卻沒有留在國內，導致今年儲蓄規模下降。
主計總處官員說明，台灣人喜歡出國旅行，又被疫情悶了2年多，國門一開放，可以看到很多人馬上出國遊玩，只是國人在境外消費無助於台灣GDP增加；雖然不少外國觀光客入境旅遊，提振消費能量，但應該還是出去比較多。
另外，政府普發現金新台幣6000元即將入帳，從民眾登記的踴躍程度可看出，大家都很期待這「天外飛來一筆」的現金。
台經院景氣預測中心主任孫明德指出，景氣復甦過程中，一塊小石頭或許會像滾雪球一樣，愈滾愈大；在物價上漲、實質購買力受影響之際，政府普發現金6000元可以發揮一些效果，又逢防疫解封、景氣好轉的題材，6000元的小石頭丟下來，對第2季、第3季經濟表現應該會有些幫助。
然而，主計總處不敢太樂觀，官員表示，發放現金有提振消費的效果，但相較過去發放振興券等作法，現金可能被儲蓄或是替代掉，因此效果有多大，得持續觀察。
主計總處官員表示，外需疲弱之下，今年經濟成長得仰賴內需，近期有邊境解封、管制鬆綁等有利消費的題材，但民眾還是要盡量把消費留在國內、購買國貨，才能貢獻經濟成長。
掌握疫後商機 經濟部助連鎖餐飲業前進泰韓美市場
（中央社）COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情陰影淡去，疫後消費潮可期，經濟部掌握時機，協助連鎖、餐飲業者海外布局，今年預計率領業者前往泰國、韓國尋覓商機，美國市場也是未來發展方向。
經濟部商業司表示，為了協助連鎖、餐飲業者，商業司定期會帶業者至海外參展、考察，過去重點放在東南亞、新南向國家，今年經過討論，規劃約在7月、10月分別前往泰國與韓國。
商業司官員說明，以泰國為例，當地會展規模較大，屆時不會只有泰國買主，也會有其他國家的業者關注；此外，經濟部商業司會先掌握當地業者對台灣哪些品牌、餐飲種類有興趣，而後安排業者參展時一併考察，商業司也將協助拜會或媒合活動。
官員補充，除了商業司親自帶團前往，外貿協會也會定期辦展，商業司將輔導業者與貿協合作，參加海外的會展。
商業司官員提到，最近發現美國市場還不錯，後續將協助業者與美國市場連結；至於與台灣往來日益密切的中東歐國家，也不會排除任何機會。
「歐美國家對台灣餐飲興趣蠻高」，官員表示，除了手搖飲，其實國外對台灣餐飲很有興趣；之前疫情期間比較不方便，現在國境開放，對國內餐飲業者是很好的機會。
考量海外拓點成本較高，商業司官員表示，持續輔導業者開發調理包，可對接海外的超市、進口商等通路，經濟部每年10到11月也會辦理國際媒合會，希望將台灣產品界接到海外市場。
至於近期國內大型餐飲連鎖品牌相繼撤出中國市場，商業司官員表示，這些餐飲集團應有自身考量與評估。
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。