日本抗中俄：新安保首波軍援菲律賓，與美韓舉行聯合軍事訓練
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根據運用指針，第一波工作是正在研議提供菲律賓軍方警戒監控用的雷達。因為面臨南海的菲律賓正面對中國在南海填海造礁、建軍事據點等片面改變現狀的威脅。日本如果提供雷達給菲律賓軍方，可讓菲律賓軍方加強能力，有助提高周邊海域秩序的維持。日本提供國防裝備的對象除了菲律賓之外，正研議提供馬來西亞、孟加拉、斐濟。
（中央社）日本去（2022）年12月擬定的新版國家安全保障戰略中，記載將對理念相同國家實施軍援新框架「政府安全保障能力強化支援」（OSA）。首波軍援將對菲律賓等4國實施，旨在對抗中國、俄羅斯。
日本讀賣新聞報導，多名政府相關人士透露，載有「政府安全保障能力強化支援」（Official Security Assistance，OSA）基本方針的「運用指針」將在國家安全保障會議（NSC）上決定。
內容將以開發中國家為主，提供透過政府開發援助（Official Development Assistance，ODA）管道未能實施的軍事援助，期盼藉由協助這些國家加強安保能力，以利地區穩定。
OSA基本方針的運用指針明載，OSA是實現自由開放的印度太平洋（FOIP）的支柱之一，將針對共享法治等價值觀的理念相同國家，提供支援給軍方。
具體而言，將在日本「防衛裝備轉移3原則」的範圍內，提供國防裝備；也考慮援助這些國家軍用機場、港灣的基礎建設。
報導說，今後日本政府將把OSA和ODA視為車子的雙輪，擴充理念相同國家的網絡，以對抗加強霸權主義行徑的中國、俄羅斯。
根據運用指針，第一波工作是正在研議提供菲律賓軍方警戒監控用的雷達。因為面臨南海的菲律賓正面對中國在南海填海造礁、建軍事據點等片面改變現狀的威脅。日本如果提供雷達給菲律賓軍方，可讓菲律賓軍方加強能力，有助提高周邊海域秩序的維持。
日本提供國防裝備的對象除了菲律賓之外，正研議提供馬來西亞、孟加拉、斐濟。
日本政府在2023年度預算編列20億日圓（約新台幣4億6000萬元）做為OSA經費，待運用指針擬定後，將迅速與相關國家協商，並預定到這些國家展開實地調查。
日美韓東海聯合訓練 尼米茲號航艦等8艦艇參加
（中央社）日本海上自衛隊今（4）日宣布，日美韓已在東海舉行聯合訓練，共有美軍核動力航艦尼米茲號（USS Nimitz）等8艘艦艇參與，「強化日美同盟嚇阻力，及推動日美韓安全保障合作」。
日本放送協會（NHK）報導，海上自衛隊表示，4月3日及4日在東海舉行聯合訓練，除了日方派出一艘自衛隊護衛艦外，包括美軍核動力航艦及韓國海軍驅逐艦等，總計有8艘艦艇參與。
這次聯合訓練內容包括反潛訓練，海上自衛隊也公布以尼米茲號航艦為中心的日美韓艦艇編隊航行照片。這是繼2022年9月後，美軍再度派遣核動力航艦參加日美韓聯合訓練。
海上自衛隊表示，聯合訓練的目的在於強化日美同盟嚇阻力，及推動日美韓安全保障合作。
報導指出，研判聯合訓練著眼反覆試射彈道飛彈的北韓，及強化發展海洋的中國等情況，意圖展現出日美韓的合作關係。
日本防衛大臣濱田靖一今天在記者會上說，實施訓練目的在於推動3國合作因應地區安全保障上課題，及展現強化基於規範的國際秩序承諾。
濱田說，2022年11月舉行的日美韓領袖會談上，再度確認了深化包括聯合訓練在內合作的重要性，接下來也希望繼續深化合作。
美國之音：林芳正訪中獲高規格待遇，反映中方盼緩和中日關係，分化美國力量
（中央社）日本外務大臣林芳正4月1日起訪問中國2天，一天內會見3位中國高層，美國媒體報導他獲得高規格待遇，中國當局顯然是希望藉林芳正訪問以緩和雙邊關係，分化美國力量。
林芳正4月1日下午抵達中國北京，這是日本外相時隔3年再度訪問中國。期間分別與中國外長秦剛、中國總理李強和中共政治局委員、中共外事辦主任王毅會面。
美國之音4月3日報導，林芳正一天內會見3位中國高層，獲得的超規格會見，反映出北京對林芳正這次訪問的重視程度非同一般。
報導指出，中國在台灣議題上表現出的好戰姿態推動美日強化同盟關係，加大了援助台灣防禦的力度，同時也使中國與日本和美國的關係更加緊張。中國當局顯然是希望藉林芳正這次訪華來緩和雙邊關係，分化美國力量。
李強與林芳正會面時敦促日方妥善管控分歧，並加強與中國的對話與合作，並說，歷史、台灣等重大原則問題事關兩國關係政治基礎，應該以誠相待、以信相交、妥善處之。
王毅則在會面中提到，當前中日關係保持總體穩定，但不時出現雜音和干擾，原因在於日本國內一些勢力刻意追隨美國錯誤的對中政策，配合美方在涉及中方核心利益問題上抹黑挑釁。
王毅形容此為日本戰略上的短視、外交的不明智，他希望日方以實際行動將兩國互為合作夥伴、互不構成威脅的重要共識落實。
秦剛此次也特別強調台灣問題，說台灣問題是中國核心利益的核心。日方不得以任何形式損害中國主權。林芳正則提到台灣海峽「和平與穩定的重要性」。
許多日本官員認為台灣的穩定是東京安全的關鍵，他們擔心中國有一天可能會武力奪取台灣。3月31日，中日兩國政府宣布完成軍事熱線的設置，旨在建立信任並避免軍事事件誤判。
關於近日一名日本製藥公司員工因涉間諜罪在中國被拘留，有批評認為，中國利用人質外交回應和懲罰日本關注台海局勢。
針對此案，秦剛強調中國將依法處理。林芳正則在與秦剛的會晤中呼籲北京迅速釋放此人。日本首相岸田文雄4月3日也再次表示，強烈要求北京釋放該名日本公民。
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
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文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。