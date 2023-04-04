2023/04/04,
印太

日本抗中俄：新安保首波軍援菲律賓，與美韓舉行聯合軍事訓練

日本抗中俄：新安保首波軍援菲律賓，與美韓舉行聯合軍事訓練
日本首相岸田文雄｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

根據運用指針，第一波工作是正在研議提供菲律賓軍方警戒監控用的雷達。因為面臨南海的菲律賓正面對中國在南海填海造礁、建軍事據點等片面改變現狀的威脅。日本如果提供雷達給菲律賓軍方，可讓菲律賓軍方加強能力，有助提高周邊海域秩序的維持。日本提供國防裝備的對象除了菲律賓之外，正研議提供馬來西亞、孟加拉、斐濟。

（中央社）日本去（2022）年12月擬定的新版國家安全保障戰略中，記載將對理念相同國家實施軍援新框架「政府安全保障能力強化支援」（OSA）。首波軍援將對菲律賓等4國實施，旨在對抗中國、俄羅斯。

日本讀賣新聞報導，多名政府相關人士透露，載有「政府安全保障能力強化支援」（Official Security Assistance，OSA）基本方針的「運用指針」將在國家安全保障會議（NSC）上決定。

內容將以開發中國家為主，提供透過政府開發援助（Official Development Assistance，ODA）管道未能實施的軍事援助，期盼藉由協助這些國家加強安保能力，以利地區穩定。

OSA基本方針的運用指針明載，OSA是實現自由開放的印度太平洋（FOIP）的支柱之一，將針對共享法治等價值觀的理念相同國家，提供支援給軍方。

具體而言，將在日本「防衛裝備轉移3原則」的範圍內，提供國防裝備；也考慮援助這些國家軍用機場、港灣的基礎建設。

報導說，今後日本政府將把OSA和ODA視為車子的雙輪，擴充理念相同國家的網絡，以對抗加強霸權主義行徑的中國、俄羅斯。

根據運用指針，第一波工作是正在研議提供菲律賓軍方警戒監控用的雷達。因為面臨南海的菲律賓正面對中國在南海填海造礁、建軍事據點等片面改變現狀的威脅。日本如果提供雷達給菲律賓軍方，可讓菲律賓軍方加強能力，有助提高周邊海域秩序的維持。

日本提供國防裝備的對象除了菲律賓之外，正研議提供馬來西亞、孟加拉、斐濟。

日本政府在2023年度預算編列20億日圓（約新台幣4億6000萬元）做為OSA經費，待運用指針擬定後，將迅速與相關國家協商，並預定到這些國家展開實地調查。

日美韓東海聯合訓練 尼米茲號航艦等8艦艇參加

（中央社）日本海上自衛隊今（4）日宣布，日美韓已在東海舉行聯合訓練，共有美軍核動力航艦尼米茲號（USS Nimitz）等8艘艦艇參與，「強化日美同盟嚇阻力，及推動日美韓安全保障合作」。

日本放送協會（NHK）報導，海上自衛隊表示，4月3日及4日在東海舉行聯合訓練，除了日方派出一艘自衛隊護衛艦外，包括美軍核動力航艦及韓國海軍驅逐艦等，總計有8艘艦艇參與。

這次聯合訓練內容包括反潛訓練，海上自衛隊也公布以尼米茲號航艦為中心的日美韓艦艇編隊航行照片。這是繼2022年9月後，美軍再度派遣核動力航艦參加日美韓聯合訓練。

海上自衛隊表示，聯合訓練的目的在於強化日美同盟嚇阻力，及推動日美韓安全保障合作。

報導指出，研判聯合訓練著眼反覆試射彈道飛彈的北韓，及強化發展海洋的中國等情況，意圖展現出日美韓的合作關係。

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2月22日，日美韓在東海舉行聯合導彈演習｜Photo Credit: GettyImages

日本防衛大臣濱田靖一今天在記者會上說，實施訓練目的在於推動3國合作因應地區安全保障上課題，及展現強化基於規範的國際秩序承諾。

濱田說，2022年11月舉行的日美韓領袖會談上，再度確認了深化包括聯合訓練在內合作的重要性，接下來也希望繼續深化合作。

美國之音：林芳正訪中獲高規格待遇，反映中方盼緩和中日關係，分化美國力量

（中央社）日本外務大臣林芳正4月1日起訪問中國2天，一天內會見3位中國高層，美國媒體報導他獲得高規格待遇，中國當局顯然是希望藉林芳正訪問以緩和雙邊關係，分化美國力量。

林芳正4月1日下午抵達中國北京，這是日本外相時隔3年再度訪問中國。期間分別與中國外長秦剛、中國總理李強和中共政治局委員、中共外事辦主任王毅會面。

美國之音4月3日報導，林芳正一天內會見3位中國高層，獲得的超規格會見，反映出北京對林芳正這次訪問的重視程度非同一般。

報導指出，中國在台灣議題上表現出的好戰姿態推動美日強化同盟關係，加大了援助台灣防禦的力度，同時也使中國與日本和美國的關係更加緊張。中國當局顯然是希望藉林芳正這次訪華來緩和雙邊關係，分化美國力量。

李強與林芳正會面時敦促日方妥善管控分歧，並加強與中國的對話與合作，並說，歷史、台灣等重大原則問題事關兩國關係政治基礎，應該以誠相待、以信相交、妥善處之。

王毅則在會面中提到，當前中日關係保持總體穩定，但不時出現雜音和干擾，原因在於日本國內一些勢力刻意追隨美國錯誤的對中政策，配合美方在涉及中方核心利益問題上抹黑挑釁。

王毅形容此為日本戰略上的短視、外交的不明智，他希望日方以實際行動將兩國互為合作夥伴、互不構成威脅的重要共識落實。

秦剛此次也特別強調台灣問題，說台灣問題是中國核心利益的核心。日方不得以任何形式損害中國主權。林芳正則提到台灣海峽「和平與穩定的重要性」。

許多日本官員認為台灣的穩定是東京安全的關鍵，他們擔心中國有一天可能會武力奪取台灣。3月31日，中日兩國政府宣布完成軍事熱線的設置，旨在建立信任並避免軍事事件誤判。

關於近日一名日本製藥公司員工因涉間諜罪在中國被拘留，有批評認為，中國利用人質外交回應和懲罰日本關注台海局勢。

針對此案，秦剛強調中國將依法處理。林芳正則在與秦剛的會晤中呼籲北京迅速釋放此人。日本首相岸田文雄4月3日也再次表示，強烈要求北京釋放該名日本公民。

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責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範


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