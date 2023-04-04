2023/04/04,
社會

香港2022年失9.4萬勞動人口，達37年來最大跌幅

香港2022年失9.4萬勞動人口，達37年來最大跌幅
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統計處4月3日公布有關勞動人口的數據顯示，2022年香港勞動人口約377.6萬人，較2021年約387萬人減少約9.4萬人。

香港統計處公布2022年香港勞動人口約377.6萬人，較2021年減少約9.4萬人，是自1985年有紀錄以來跌幅最大。學者分析，香港移民潮加上很多於60年代出生的人達到退休年齡，令勞動人口下降。

香港統計處3日公布有關勞動人口的數據顯示，2022年香港勞動人口約377.6萬人，較2021年約387萬人減少約9.4萬人。

根據統計處官網，自1985年有紀錄開始，香港勞動人口持續上升，直至1989年中國大陸發生「六四」事件，在1989年及1990年勞動人口分別減少0.4%及0.2%。

之後勞動人口主要呈上升趨勢，直至2019年香港爆發「反送中」運動，2019年勞動人口下降0.2%至約398.7萬人。由2019年至2022年勞動人口持續下跌，4年間減少約21萬人。

《南華早報》今天報導，香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝表示，香港的移民潮加上很多於二戰後60年代出生的人達到退休年齡，令勞動人口下降。

他表示，離港的人主要是專業人士及中產，他預期最少未來1至2年香港勞動人口會繼續下降，但這仍取決於政府能否在疫情後恢復經濟。

《明報》今天也報導，香港稅務局昨天表示，將於5月2日發出240萬張2022至2023年度個別人士報稅表，是過去9年來最少。由2019至2020年度起，3年間發出的個別人士報稅表累減約37萬張。

個別人士報稅表主要給納稅人填報薪俸收入、物業租金收入和獨資業務利潤等個人入息，其中薪俸稅是香港政府五大主要收入之一。

報導引述中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，發出的個別人士報稅表減少主要反映移民潮的影響，本港人口仍持續流失。

他表示，估計隨着移民潮放緩及部分人或回流香港，加上政府推出吸引人才政策，跌勢明年或後年會告終。

新聞來源：香港2022年流失9.4萬勞動人口 跌幅37年來最大

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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