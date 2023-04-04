北部持續缺蛋，農委會4月將進口3000萬顆；中國蛋價創新高，官方否認缺貨

（中央社）農委會今（4）日表示，3月迄今已進口550萬顆雞蛋上市，但在國產雞蛋日產量仍偏低下，最大消費地北部超市仍出現清空狀態，且無法確定進貨時間。農委會表示，持續進口增加供應。

針對春節過後缺蛋問題，農委會規劃進口雞蛋因應，4、5月每月將進口3000萬顆以上，輿論一度討論是否進口太多，但近日北部主力通路架上依舊出現週末過後賣光、清空狀態。

雖然居住中、南部民眾表示沒有感覺缺蛋，但清明連假期間，今天已過了週末、進入週二，仍可見北市的家樂福社區超市架上生鮮雞蛋出現售罄情況，只剩加工的品牌皮蛋，單價比較高的福利雞蛋也賣光。門市員工表示，不確定何時有雞蛋可以補貨，廠商有貨就會送來，預訂也沒用。

不過全聯超市表示，生鮮雞蛋今天上午剛售罄，明天就可補貨，而架上最平價的雞蛋每盒10顆新台幣68元，為進口雞蛋。

農委會畜牧處副處長江文全，今天接受中央社記者訪問時表示，3月迄今已進口550萬顆雞蛋，都已上市，期望藉此補充消費者所需購買量，一直都是北部比較缺蛋，會持續進口補充供應。

除了進口雞蛋持續執行，國產雞蛋產能方面，在天氣有回暖趨勢下，卻還一度下跌。農委會官網公布資訊顯示，3月第4週每天產蛋雞隻有3116萬隻，日產11萬1500箱（每箱200顆）、2230萬顆雞蛋。對比日需求量12萬箱、2400萬顆，還差170萬顆。

江文全指出，產量略跌，跟之前氣溫有一波降低有關，待彙整數據出爐，即可知產量有沒有回升。

江文全表示，就整體產銷現況來說，依舊是預計5、6月時，國產雞蛋的日產量才能回到接近日需求量12萬箱水準，所以農委會規劃4、5月每月將進口3000萬顆以上。

中國第1季蛋價創同期新高 官方稱反映成本非缺蛋

（中央社）今（2023）年第1季，中國雞蛋批發價與零售價均創下同期歷史新高，4月3日的批發價為每公斤人民幣10.66元（約新台幣47元），較3月初上漲5.44%。官方強調價格上漲是反映飼料成本而非缺蛋。

全球蛋價價格上漲，根據中國農業農村部發布的農產品批發價格200指數顯示，4月3日，全中國農產品批發市場雞蛋均價為每公斤人民幣10.66元，比3月1日每公斤10.11元，上漲了5.44%。

中國官媒經濟日報報導提到，與往年相比，今年第1季及各月份全國雞蛋出場價、批發價以及集貿市場價均創同期歷史新高，然而蛋價上升並不是因為蛋雞不足和雛雞價格升高。

中國農業科學院農業經濟與發展研究所副研究員朱寧，在報導中指出，當前蛋價高漲，並非蛋雞不足。今年第1季，全中國的蛋雞存量先降後增，養殖戶在春節前淘汰蛋雞，並在春節後引進新的蛋雞，月均存量在10.85億隻左右，年成長約8%，10億隻至11.5億隻的蛋雞數量屬正常合理範圍，市場供應充足。

朱寧說，近期蛋價上升是飼料成本過高，「目前蛋雞養殖場每生產1公斤雞蛋的飼料成本超過了7.5元，是歷史同期新高。」而在春節後進入傳統消費淡季，雞蛋市場供應較為寬鬆，直到3月中旬以後，雞蛋消費增加，市場整體需求回暖，市場供應趨於偏緊。

雖然學者強調蛋雞數量屬正常合理範圍，然而據華夏日報報導，卓創資訊分析師劉梅分析，目前雞蛋供應量仍較近五年平均值低2.39%。

劉梅指出，雖然目前蛋價已經上漲至階段性高點，短期內持續上漲的空間有限，蛋價可能小幅下降，然而接續受到清明節、勞動節等節日支撐，市場需求有望繼續好轉，4月的蛋價可能繼續走高。

報導也引述，湖北佳優美蛋業總經理閆鐵山觀察，目前雞蛋的零售價高一些，產銷價格相較便宜一點，現在一些大貿易商手中仍然有囤貨，並能夠以此進行抬價，「現在的價格也還是在歷史高位，比去年同期的價格要高，降低價格銷售是為了去庫存，希望帶動後續價格上漲。」

他也認為，4月和5月的雞蛋價格將「能夠被繼續看好」。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：楊士範