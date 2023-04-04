郭台銘訪美演講：科技掛帥拚台灣未來，稱有太陽的地方就有中華民國

（中央社）鴻海集團創辦人郭台銘今（4）日在洛杉磯和僑胞聚會，分享美國行心得，他在演講中主張以科技掛帥，以經濟做為主軸，台灣一定有未來。

郭台銘3月27日訪美，展開「科技經濟開拓之旅」，當時郭台銘辦公室公布的行程為12天，自3月27日到4月7日。在原本的行程表中，4月3日到7日表定停留洛杉磯。

郭台銘晚間與僑胞聚會時，公開表示今天晚間將搭乘華航班機回台灣，回顧這趟訪美之旅時也以「8天訪美行程」稱之。郭台銘今天提前返台，行程從原本對外公開的12天縮短為8天。

總統蔡英文正出訪中美洲友邦，明天（美西時間4日）晚間即將過境洛杉磯。

郭台銘在演講時，沒有說明提前結束行程的原因，全程不接受媒體訪問。進場時，媒體隔著人群提問是否參選2024，郭台銘沒有回答。

郭台銘演講強調科技與經濟的重要，主張「只要掌握科技，就能掌握未來」。他問群眾：「以科技掛帥，以經濟做為主軸，我們中華民國台灣一定有未來，對不對！」

他分享這趟旅程中，與OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）見面共進晚餐，暢談人工智慧（AI）與在全球掀起話題的ChatGPT技術。他當面邀請阿特曼，可望6月中之前訪問台灣。

郭台銘期待，人工智慧引進醫療之後，能夠幫助人類戰勝癌症，他相信未來人類壽命將會延長，「我自己的目標就是120歲」。

郭台銘戴著兩國國旗的帽子進場，演講一開頭，先帶領全場觀眾唱美國國歌及中華民國國歌，行舉手禮。他回憶過去曾贊助美式足球隊伍，發現美國運動比賽前都會唱國歌，因此特別在今晚的僑宴安排唱國歌。

鴻海集團創辦人郭台銘美西時間3日晚上在洛杉磯演講，演講一開頭他邀請全場唱美國國歌及中華民國國歌，他也向國旗行舉手禮｜Photo Credit: 中央社

郭台銘演講進行1個多小時，中間發生一段插曲。他演講到一半，台上響起手機鈴聲，他從西裝口袋拿出一台iPhone手機，問群眾說「我太太從台灣打來，要不要接」。

他接起電話之後說，在對洛杉磯僑領演講，接著把手機湊向麥克風，要求太太曾馨瑩報名字、向僑胞問好。

演講過程中，郭台銘手機響起，他看了手機問群眾「我太太從台灣打來，要不要接」他接電話後，把手機接上麥克風，要太太曾馨瑩向僑胞問好｜Photo Credit: 中央社

郭台銘演講淡化政治色彩，貫穿科技、經濟

《世界新聞網》指出，郭台銘的演講貫穿科技、經濟，並表明不聊政治。他表示「科技面前不分藍綠，經濟面前不分藍綠。」

郭台銘分享訪美心得指出，國家經濟至關重要，他表示：「就像公司選CEO一樣，國家也要選CEO，搞好經濟非常重要，就像美國前總統柯林頓（Bill Clinton）說的，『笨蛋，問題在經濟！』」郭台銘補充，他認為美國的自由民主法治，是其科技業強盛的根本。郭台銘也指出，在未來，美國的台灣僑胞，將會是推動美國科技創新的生力軍。

郭台銘也在演講中表達了對台灣的信心，稱政治必須為經濟服務，而經濟的背後是科技，希望台灣能夠透過推動科技發展以振興經濟。他補充：「中華民國長存，有太陽的地方就有中華民國。」

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：楊士範