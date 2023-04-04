郭台銘訪美演講：科技掛帥拚台灣未來，稱有太陽的地方就有中華民國
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郭台銘演講強調科技與經濟的重要，主張「只要掌握科技，就能掌握未來」。他問群眾：「以科技掛帥，以經濟做為主軸，我們中華民國台灣一定有未來，對不對！」郭台銘期待，人工智慧引進醫療之後，能夠幫助人類戰勝癌症，他相信未來人類壽命將會延長，「我自己的目標就是120歲」。
（中央社）鴻海集團創辦人郭台銘今（4）日在洛杉磯和僑胞聚會，分享美國行心得，他在演講中主張以科技掛帥，以經濟做為主軸，台灣一定有未來。
郭台銘3月27日訪美，展開「科技經濟開拓之旅」，當時郭台銘辦公室公布的行程為12天，自3月27日到4月7日。在原本的行程表中，4月3日到7日表定停留洛杉磯。
郭台銘晚間與僑胞聚會時，公開表示今天晚間將搭乘華航班機回台灣，回顧這趟訪美之旅時也以「8天訪美行程」稱之。郭台銘今天提前返台，行程從原本對外公開的12天縮短為8天。
總統蔡英文正出訪中美洲友邦，明天（美西時間4日）晚間即將過境洛杉磯。
郭台銘在演講時，沒有說明提前結束行程的原因，全程不接受媒體訪問。進場時，媒體隔著人群提問是否參選2024，郭台銘沒有回答。
郭台銘演講強調科技與經濟的重要，主張「只要掌握科技，就能掌握未來」。他問群眾：「以科技掛帥，以經濟做為主軸，我們中華民國台灣一定有未來，對不對！」
他分享這趟旅程中，與OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）見面共進晚餐，暢談人工智慧（AI）與在全球掀起話題的ChatGPT技術。他當面邀請阿特曼，可望6月中之前訪問台灣。
郭台銘期待，人工智慧引進醫療之後，能夠幫助人類戰勝癌症，他相信未來人類壽命將會延長，「我自己的目標就是120歲」。
郭台銘戴著兩國國旗的帽子進場，演講一開頭，先帶領全場觀眾唱美國國歌及中華民國國歌，行舉手禮。他回憶過去曾贊助美式足球隊伍，發現美國運動比賽前都會唱國歌，因此特別在今晚的僑宴安排唱國歌。
郭台銘演講進行1個多小時，中間發生一段插曲。他演講到一半，台上響起手機鈴聲，他從西裝口袋拿出一台iPhone手機，問群眾說「我太太從台灣打來，要不要接」。
他接起電話之後說，在對洛杉磯僑領演講，接著把手機湊向麥克風，要求太太曾馨瑩報名字、向僑胞問好。
郭台銘演講淡化政治色彩，貫穿科技、經濟
《世界新聞網》指出，郭台銘的演講貫穿科技、經濟，並表明不聊政治。他表示「科技面前不分藍綠，經濟面前不分藍綠。」
郭台銘分享訪美心得指出，國家經濟至關重要，他表示：「就像公司選CEO一樣，國家也要選CEO，搞好經濟非常重要，就像美國前總統柯林頓（Bill Clinton）說的，『笨蛋，問題在經濟！』」郭台銘補充，他認為美國的自由民主法治，是其科技業強盛的根本。郭台銘也指出，在未來，美國的台灣僑胞，將會是推動美國科技創新的生力軍。
郭台銘也在演講中表達了對台灣的信心，稱政治必須為經濟服務，而經濟的背後是科技，希望台灣能夠透過推動科技發展以振興經濟。他補充：「中華民國長存，有太陽的地方就有中華民國。」
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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