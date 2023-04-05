捷克大動作挺台，中東歐成歐洲對抗集權擴張領頭羊

文：林育立（《中央社》駐柏林特派員）

捷克眾議院議長艾達莫娃日前大陣仗訪台，為台捷關係寫下里程碑。德國、法國等傳統歐洲大國與台灣接觸向來小心翼翼，為何捷克等中東歐國家獨排眾議，成為歐洲挺台先鋒？

走在布拉格街頭，各大公共建築上方烏克蘭旗幟飄揚，彷彿對自己衝在最前線挺烏感到自豪。到去（2022）年底為止，捷克已發出近50萬張簽證給烏克蘭難民，相較於1100萬的總人口，收容難民的比例領先全歐，民間協助難民的熱情至今不減。

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）訪台前接受《中央社》訪問時，即對捷克人義無反顧力挺烏克蘭感到驕傲，她說，「捷克將支持烏克蘭到最後一刻」，「我們唯一能接受的結果就是烏克蘭的勝利」。

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）日前接受德國媒體訪問時也說，東歐軍援烏克蘭的動作比西歐更快、更大膽，且發現自己能做出貢獻，變得更有自信。

另一方面，捷克最近的大動作也反映了俄烏戰爭以來中東歐國家的新自信。隨著戰事進行，歐洲的重心逐漸東移，對歐洲未來的影響不可小覷。

俄羅斯入侵烏克蘭根本上改變歐洲的地緣政治，歐洲的防衛線全面東移，中東歐的波蘭、斯洛伐克、立陶宛成了北約最前線，駐紮軍隊的質量大幅提升。

戰爭開打來，美國總統拜登（Joe Biden）已兩度訪問波蘭首都華沙並公開演講，最近一次還同時會晤了捷克、匈牙利、羅馬尼亞、波羅的海三國等國元首。美國在歐洲的軍隊過去主要駐紮在德國境內的美軍基地，如今也開始在波蘭常駐，凸顯中東歐已成為北約抵禦俄羅斯野心的最前線。

多年來，波蘭、立陶宛等國極力反對德國興建海底天然氣管線，警告對俄羅斯能源過度依賴和俄國出兵的風險。俄國總統普亭（Vladimir Putin）悍然出兵，中東歐國家的預言成真，讓德國、法國等傳統上主張與俄國交好的國家顏面掃地，失去領導的正當性。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）去年9月在歐洲議會的演講即是證明，她罕見對歐洲過去沒有聽中東歐的警告表示懺悔。

她說：「我們應該聽比較了解普亭的人說的話才對。」

尤其波蘭、立陶宛以身作則，率先軍援烏克蘭，還自信滿滿催促德國等武器生產大國跟進，中東歐頓時成了歐洲的領頭羊，影響力前所未見。

走進捷克國家博物館回顧20世紀歷史的常設展，1968年蘇聯坦克開進布拉格和1989年劇作家哈維爾（Václav Havel）領導民主運動、推翻共產統治，凸顯反抗壓迫、爭取自由是捷克人珍惜的歷史記憶。

其實，捷克結束共產統治以來，原本就有支持台灣的傳統，國會議長這次訪台嚴格來說只是延續中斷的傳統。

哈維爾擔任總統的1990年代，捷克是歐洲最挺台灣的國家。2020年8月，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）率有史以來層級最高代表團訪台；今年3月，艾達莫娃率台捷關係史上規模最大的代表團訪台。

Photo Credit: 中央社 圖為捷克參議院議長維特齊（左）2020年9月1日上午前往立法院參訪，立法院長游錫堃（右）代表致贈立法院國會外交榮譽獎章一等獎章及證書給維特齊，兩人合影留念。

維特齊和艾達莫娃都號稱延續哈維爾的傳統，這才讓人發現這位30多年前中東歐民主運動最具代表性的人物原來不曾離開過。

俄烏戰爭爆發以來，歐洲經常將烏克蘭和台灣放在同樣受獨裁國家威脅的脈絡來談，對台灣的關注勝過以往，中俄同盟更讓歐洲覺醒，增加挺台誘因。

在捷克政壇，台灣已成為追求自由和反抗壓迫的象徵，挺烏和挺台合流成為主流，訪台能為政治人物加分，這也是為何艾達莫娃搭政府專機風光訪台，聯合執政的5個政黨和最大反對黨都派人參加。

不論俄烏戰爭的結果如何，可以確定歐洲的平衡向東部傾斜是必然趨勢。除了原本的阿爾巴尼亞和蒙特內哥羅，受到戰爭刺激，烏克蘭、摩爾多瓦、波士尼亞與赫塞哥維納也都成了歐盟候選國。

這是大膽的地緣政治決定，抵制俄羅斯在後院擴大影響力成了當務之急，歐洲再也不能忽視中東歐的聲音。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航