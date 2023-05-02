你所不知道的越南河粉：始於紡織廠工人到風靡河內，是美食家「心頭好」也曾是「舌貨幣」
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隨著越南河粉由北向南慢慢傳播後，河粉也開始出現永無止盡的南北之爭。北方人獨鍾牛肉鮮甜的湯頭以起源地自豪，中部人則擁護豪華進階版的順化牛肉麵，南方人則喜好大量蔬菜香料的繽紛氣味，有人打趣的說「如果你要讓越南人分裂，最好的方式就是問他們哪裡的河粉最好吃」。
越南料理最出名的一道菜就是河粉（Phở），在台灣無論大城小鎮或大街小巷，常可見到路邊販賣越南河粉的小吃店，無怪乎河粉被《CNN》獲選為「亞洲最受歡迎街頭小吃」的代表之一，也是越南少數榮登全世界最為人熟知的明星級國菜，是外國人通往越南美食的最佳門戶。
越南人通常都在白天吃河粉，晚餐則多以吃飯為主，而我總是反其道而行，有時會央求手藝好的越南廚娘鶯媽煮一碗河粉給我當晚餐吃，鶯媽每次總會強調她出身胡志明市（西貢）但嫁給河內人，因此她會煮南方口味的河粉當然也會烹調北方道地的河粉，我老是選擇蔬菜香料豐富的南方河粉，她也樂得大顯身手，畢竟她在家多半是煮她先生喜歡的北方口味河粉，沒那麼多琳瑯滿目的配菜，通常比較樸實簡單，湯裡頂多就是洋蔥與青蔥的點綴而已。
源於南定紡織廠周邊的小吃
越南河粉起源於19世紀末的越南北部，北方大城河內長久以來是越南的政治中心，境內因屬紅河三角洲流域自古農業發達，早年在農閒時期不種水稻時，農人們會挑起扁擔到城鎮裡當起街頭小販，賣起吃食補貼家用，他們隨手抓起田裡的螃蟹並加入白色的扁形米條，製作出鮮美的田蟹湯粉（bánh đa cua），據說這是河粉最早的前身。
根據《BBC》作者Lili Tu的文章顯示，1898年法國殖民者在河內南邊的南定省，建造印度支那最大的南定絲綢紡織廠時，帶來了許多法國技術人員和數千名越南工人，這些遠離家鄉的法國技術人員，因為想念法式清燉牛肉湯（Pot-au-feu）或者想吃牛排，因此下令原本沒有食用牛肉習慣的越南人宰殺牛隻，並教他們如何烹調牛肉。這些法國人吃剩的牛骨或碎肉被越南工人們拿來再次利用，一開始他們在田蟹湯粉裡試著放入牛肉，並學法國人加入根莖類蔬菜還有香料燉煮，這就是越南牛肉河粉（phở bò）最早的起源。
後來這些紡織廠的越南工人又移到河內從事龍邊橋（cầu Long Biên）的營造施作，順便就把南定人喝牛肉湯吃牛肉的習慣帶進了河內，這些工人靠著可攜式的扁擔賣起河粉賺取額外的收入，於是牛肉河粉很快就在河內流行起來，成為人手一碗的路邊吃食，到了1900年左右已經成為河內街頭十分普遍的庶民食物，不時有小販挑著扁擔沿街叫賣。
1910年法國殖民地官員亨利奧格（Henri J. Oger）委託越南傳統木版畫師繪製世紀之交河內人民的百工百態，這本版畫集名為《安南人的技藝》（Technical du Peuple Annamite），畫中描繪了戴斗笠賣河粉的小販，這正是越南河粉在文獻史料中最早出現的記載，證實我們現在熟知的越南河粉，其實法越文化交融下的產物。
河粉phở這個越南字，大約在1930年正式收錄在越南語字典中，字義解釋為「以薄牛肉和扁米條結合而成的湯麵料理」。有人認為phở源自法文單字feu，這兩個詞發音相近字義也有相似之處，都是指由富含骨髓的牛軟骨加入烤洋蔥熬製的湯，因此有人推斷越南河粉這個字源自於法文。但也有另一派人認為越南河粉是受到中國南方人的牛肉粉（麵）影響，廣東話「粉」的發音也與phở類似，無論如何，越南河粉在上個世紀結合了法式料理與中式料理的精華，連同字義也受到這兩國文字的影響，進而發展出屬於自己的獨到意義。
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