重現齋戒月疫情前盛況，印尼清真寺湧入上千人共同開齋
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伊斯蒂柯拉清真寺是東南亞最大的清真寺，在齋戒月期間，平日每天會準備2000份開齋飯盒，週末則有3000份，供信徒共同開齋食用。擔任志工的拉姆里表示：「雖然很累，但是能和大家一起分享食物，共同開齋很有意思。」
（中央社）隨著印尼解除所有防疫措施，雅加達的伊斯蒂柯拉清真寺今年齋戒月重現疫情前共同開齋盛況，許多穆斯林攜家帶眷一起開齋、祈禱，還有近百名志工投入準備開齋食物的工作。
正值穆斯林的齋戒月，從日出到日落之間穆斯林不可進食，是伊斯蘭教的核心之一。每天太陽西下，落日鐘聲響起，正式宣告禁食結束，位於雅加達的伊斯蒂柯拉清真寺（Masjid Istiqlal）此時擠滿信徒，在開齋前數小時，清真寺的志工忙碌地準備裝有雞肉、米飯、水果和甜點的飯盒，要免費提供給民眾食用。
伊斯蒂柯拉清真寺是東南亞最大的清真寺，在齋戒月期間，平日每天會準備2000份開齋飯盒，週末則有3000份，供信徒共同開齋食用。擔任志工的拉姆里（Ilham Ramli）開齋前在清真寺內不同的祈禱室來回搬運數十個飯盒，滿身大汗，他說：「雖然很累，但是能和大家一起分享食物，共同開齋很有意思。」
齋戒月期間，在伊斯蒂柯拉清真寺講道的伊斯蘭學者阿末（Ahmad Mulyadi）向中央社表示，過去幾年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，大家都很害怕病毒，因此清真寺取消或減少集體祈禱及提供穆斯林共享開齋飯的活動。
他說：「今年隨著疫情趨緩，防疫措施全部解除，終於能像過去一樣集體祈禱、共同開齋，很多穆斯林高興地迎接齋戒月的到來。」
阿末指出，今年伊斯蒂柯拉清真寺齋戒月期間將會舉辦很多活動，像是講座、集體禱告和共享開齋飯等活動，另外也提供外地穆斯林住宿，每天約有3000人至7000人參加，週末人潮更多。
爾妮瓦蒂（Erniwati）是上千名信徒之一，她們一家人從泗水（Surabaya）到雅加達，就是為了要參加伊斯蒂柯拉清真寺的共同開齋活動。她向中央社表示，到清真寺開齋不僅僅是吃飯而已，還有學習很多伊斯蘭教的知識，對未來的生活和家庭都有很大幫助。
印尼近2.7億人口中逾85%是穆斯林，每年最大的宗教盛事就是齋戒月，印尼今年的齋戒月落在3月23日至4月20日間。
根據印尼媒體《美都電視台》（Metro TV）報導，伊斯蒂柯拉清真寺可容納22萬名信徒，但為了避免過於擁擠，僅開放最多15萬人進入。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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