TNL+ 2023/04/10,
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台灣拉美友邦六年斷交五國，下一個會是巴拉圭或瓜地馬拉？

台灣拉美友邦六年斷交五國，下一個會是巴拉圭或瓜地馬拉？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

外交部長吳釗燮在3月26日與宏都拉斯斷交記者會中，痛批宏都拉斯政府向我方索求高達數十億美元的經濟援助，並對台灣和中國的援助方案進行比價。與先前與尼加拉瓜、薩爾瓦多等國家的斷交記者會一樣，吳部長撕破臉痛批斷交國，進行完完全全不留任何餘地的「裸斷」；就像夫妻離婚口出惡言，自此形同陌路的仇人。

文：楊建平（宏都拉斯國防大學榮譽教授）

2023年3月25日（台北時間3月26日），宏都拉斯繼巴拿馬（2017）、多明尼加與薩爾瓦多（2018）、尼加拉瓜（2021）與中國建交後，成為蔡英文政府執政七年內斷交的第九個國家，亦是中美洲及加勒比海地區第五個斷交國家。台灣邦交國降至歷史新低13國，其中拉丁美洲七國。

六年五國與中國建交，美國對拉丁美洲影響力斷崖式下降？

在巴拿馬、多明尼加與薩爾瓦多相繼改變對華政策與中國建交後，美國國務院在2018年9月召其駐多明尼加、薩爾瓦多及巴拿馬大使返國研商對應之道，美國明確表示支持台灣與拉丁美洲國家維持邦交的立場；然而，尼加拉瓜繼續於2021年底與中國建交。美國參議院外交委員會於2022年2月舉行的駐宏都拉斯大使任命聽證會中，新任大使表示將協助維持台灣和宏都拉斯的關係。

中美洲及加勒比海地區，對美國具有高度地緣政治重要性，美國在宏都拉斯設有空軍基地，並以反毒、反恐為名派駐一支500餘人的戰鬥特遣隊。

在宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）3月14日於社群網站「預告」將與中國大陸開展外交關係後，美國總統拜登（Joe Biden）好友、主管美洲事務的特別顧問、前聯邦參議員陶德（Christopher J. Dodd），銜命於前往巴拿馬參加美洲開發銀行（IDB）第63屆年會後，返程於3月20日赴宏都拉斯表示關切，但僅能表示「尊重宏都拉斯政府決定」無功而返。

雖然一般普遍認知，進入21世紀以來美國對拉丁美洲影響力降低，而中國綜合國力大幅提升，對拉丁美洲政經各層面影響力顯著上升；中國成為大多數拉美國家主要貿易夥伴，中國資金為拉美地區重要外資來源。但是自2017年掌有運河戰略水道的巴拿馬與中國建交後，宏都拉斯繼多明尼加與薩爾瓦多（2018）、尼加拉瓜（2021），成為第五個與中國建交的國家，當今美國對拉丁美洲國家外交政策之影響力有多大？ 不禁令人產生懷疑。

宏都拉斯與中國建交為哪樁？

外交部長吳釗燮在3月26日與宏都拉斯斷交記者會中，宣布全面停止雙邊合作計畫，撤離大使館、總領館、技術團等所有相關人員，並痛批宏都拉斯政府向我方索求高達數十億美元的經濟援助，並對台灣和中國的援助方案進行比價，宏方「恣意需索」。與先前與尼加拉瓜、薩爾瓦多等國家的斷交記者會一樣，吳部長撕破臉痛批斷交國，進行完完全全不留任何餘地的「裸斷」；就像夫妻離婚口出惡言，自此形同陌路的仇人。

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