曾多次受邀參加劉特佐派對，李奧納多為「一馬貪腐案」出庭作證
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美國男星李奧納多狄卡皮歐3日在華府，為的是就馬來西亞主權財富基金一馬發展公司貪腐事件出庭作證。李奧納多狄卡皮歐曾常受邀出席劉特佐的派對，在一次跨年慶祝活動中，狂歡的人們搭乘私人飛機從澳洲飛到美國，只為了跨兩次年，2015年，由於開始懷疑劉特佐與一馬發展公司帳戶裡消失的數十億美元有關，他與劉特佐斷絕來往。
（中央社）美國男星李奧納多狄卡皮歐3日在華府，不是為了環境議題促請國會議員加把勁，也不是為了拍攝另一部賣座大片，而是就馬來西亞主權財富基金一馬發展公司貪腐事件出庭作證。
法新社報導，美國嘻哈樂團「流亡者」（The Fugees）成員米歇爾（Pras Michel）正面臨指控，因為他涉嫌幫忙暗地把錢從馬來西亞華裔富商劉特佐（Low Taek Jho）手上轉出，目的是影響美國政壇。
李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）在法庭上向陪審團描述劉特佐舉辦的派對，據信這些奢靡活動的經費都是從一馬發展公司（1MDB）獲取。
一馬發展公司貪腐事件是全球規模最大的盜用公款案之一，檢方傳喚李奧納多狄卡皮歐出庭作證，但他並未被控有任何不當行為。
48歲的李奧納多狄卡皮歐作證說，劉特佐在遊艇上和夜總會裡與全球形形色色的人舉辦眾多奢華派對，常有名人現身，有時米歇爾也在。
李奧納多狄卡皮歐說，他和劉特佐第一次見面是在2010年左右，美國拉斯維加斯一場派對上；但他說，他不太記得那天晚上的經過。
當時李奧納多狄卡皮歐經常受邀出席劉特佐的派對，在一次跨年慶祝活動中，狂歡的人們搭乘私人飛機從澳洲飛到美國，只為了跨兩次年。
李奧納多狄卡皮歐說：「我知道他是很成功的企業家，在阿布達比、馬來西亞交遊廣闊…算是商界奇才，非常成功。」
後來，劉特佐表達有意贊助李奧納多狄卡皮歐2013年的電影「華爾街之狼」（The Wolf of Wall Street），李奧納多狄卡皮歐的律師團和一名私家偵探調查劉特佐之後，贊成了這筆交易。
李奧納多狄卡皮歐說：「我的團隊和製片公司都同意接受劉先生的贊助，這意味著背景調查沒問題，他被認定是合法商人。」
李奧納多狄卡皮歐的環境基金會也接受劉特佐的捐贈。
但李奧納多狄卡皮歐說，2015年，由於開始懷疑劉特佐與一馬發展公司帳戶裡消失的數十億美元有關，他與劉特佐斷絕來往。
劉特佐涉嫌拿一馬發展公司的資金用於他豪華靡爛的生活、投資李奧納多狄卡皮歐的電影、與名人和富人交際，並干預美國政壇。據稱他已逃往中國，迄今逍遙法外。
李奧納多狄卡皮歐作證時說，劉特佐「一度不經意地提到他…即將捐一大筆錢給民主黨。很多錢，大概2000萬到3000萬美元。我當時說，哇，真是一筆巨款」。
檢方指稱，米歇爾暗地利用空殼公司，把這些錢從劉特佐手上轉往時任總統歐巴馬2012年競選連任陣營，隱匿真正的捐款來源。在美國，外籍人士向美國競選活動捐款屬於違法行為。
美國政府還指稱，米歇爾2017年答應參與秘密遊說行動，協助中國政府「確保」人在美國的異議富商郭文貴回到中國。郭文貴後來也因涉嫌詐騙投資人而被逮捕。
此外，美國政府表示，米歇爾曾承諾施壓前總統川普政府別再調查劉特佐於一馬發展公司醜聞中扮演的角色。現年50歲的米歇爾目前拒不認罪。
新聞來源
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
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