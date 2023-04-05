蔡總統5日會見麥卡錫：160名國際媒體大陣仗關注，中共艦艇海峽聯合巡航
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美西時間4月5日，總統蔡英文將在雷根總統圖書館跟議長麥卡錫面對面交流，並與美國跨黨派國會議員們交換意見，吸引國際媒體大陣仗關注，而中共方面也開始進行海峽周圍一系列的「巡航」。
美國眾議院共和黨籍議長麥卡錫（Kevin McCarthy）將於美西時間4月5日在加州錫米谷（Simi Valley）雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）會見總統蔡英文。
對此，總統府副秘書長張惇涵當地時間3日在貝里斯，引用前美國總統雷根名言「正義足夠勇敢，邪惡就會失去力量」強調，跟民主國家交流是台灣人民的權利，中國沒有置喙餘地；期待與議長麥卡錫及跨黨派議員，面對面交換意見。
針對這場會晤，中國外交部發言人毛寧揚言，蔡總統若與麥卡錫會晤，「中國將採取堅定措施維護主權和領土完整」。
蔡總統5日見麥卡錫，將成10天行程高潮
《中央社》報導，張惇涵3日下午陪同蔡總統視察「貝羊計畫」後，回應有關會晤麥卡錫、會談時間點與內容時說，他想引用雷根名言「如果正義足夠勇敢，邪惡就會失去力量」，民主台灣要跟民主的國家進行交流，這是台灣2300萬人民的權利，中國沒有置喙的餘地。
張惇涵表示，很期待美西時間4月5日，在雷根總統圖書館跟議長麥卡錫面對面交流，並與美國跨黨派國會議員們交換意見；至於總統是否公開演講，他表示，活動相關規劃都在最後緊鑼密鼓的討論跟溝通，會進一步向外界說明。
外傳會有20多位美國會議員參加，張惇涵表示，就他了解，會有跨黨派議員與會，因為是由麥卡錫邀請，必須尊重議長；雙方對活動規劃都有密切溝通及充足默契，蠻早就決定4月5日會面。
《CNN》指出，北京稱將對總統蔡英文的美國訪問進行「反擊」，也提到蔡總統和麥卡錫之間的會面，讓人們擔憂可能重演去年議長裴洛西訪台時，中國所造成的緊張狀況。《NBC》報導則提到，中國外交部發言人警告麥卡錫勿「重蹈覆轍」在本週會面總統蔡英文，並稱這將破壞地區和平與穩定，並惡化中美關係。
《金融時報》報導則分析，總統蔡英文此行與麥卡錫會面，標誌著蔡英文本次為期10天行程的高潮，並藉此展現台灣經營外交關係、面對日益增長的中國威脅時獲得美國對其安全支持的能力。
該報導也回顧，麥卡錫去年即承諾將如前議長裴洛西一樣訪問台灣，當時中共也因裴洛西訪台而在台灣周圍進行為期一週的軍事演習，模擬封鎖並發射導彈，有些導彈甚至落入日本的經濟海域。分析中也提到，蔡英文這次訪美，預計中國也將進行另一輪圍繞台灣的軍事演習。
今年3月初時，《金融時報》報導即指出，蔡英文說服麥卡錫在加州而不是台北與她會面，以避免中國激進的軍事反應。
蔡總統會見麥卡錫，160名國際媒體大陣仗關注
美國聯邦眾議院議長麥卡錫會晤台灣總統蔡英文，備受國際關注，包括美國主流媒體在內，有超過160名國際媒體記者申請採訪。
《中央社》報導，麥卡錫與蔡總統於中午12時一同向媒體發表聲明。出席會談的跨黨派議員將在下午2時召開記者會回答媒體提問。
報導指出，蔡總統與麥卡錫的這次會談，是台灣總統首次在美國本土與美國政壇第三號人物會面，受到美國當地與國際媒體關注。據了解，這場會面超過160名媒體記者報名，包括美國當地主流媒體與國際重要媒體。
值得一提的是，麥卡錫辦公室對外發布媒體採訪通知時，用「台灣總統」（President of Taiwan）稱呼蔡英文。
總統蔡英文結束友邦訪問，於當地時間4日下午搭機離開貝里斯，回程過境美國洛杉磯，預計晚間7時左右抵達，隨即轉往下榻飯店。
4號晚間在洛杉磯市中心，蔡總統下榻的飯店之外，預計有300名台灣僑胞到場歡迎。
根據台僑掌握資訊，蔡總統過境洛杉磯期間，包括飯店、雷根圖書館等地點，幾乎每個行程都會有親中的華人陳抗團體到場，號稱動員千人。
為了防止衝突，洛杉磯的台灣人團體除了準備歡迎標語，將發給每個人識別貼紙，印有「歡迎台灣總統蔡英文女士蒞臨洛杉磯」與蔡總統及洛杉磯天際線的圖案，並要求參加者寫上姓名。
識別貼紙除了互相辨識，也供在場的警方參考，防止親中團體鬧場。台僑之間互相提醒，注意身邊沒有識別貼紙的人士，不要與對方起衝突。
蔡總統會麥卡錫前夕，中共啟動海巡06台灣海峽中北部聯合巡航
總統蔡英文過境美國會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫前夕，中國宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，由大型巡航救助船「海巡06」輪領銜海事執法船艇編隊，相關消息引發關注。
《中央社》引述據中國央視新聞報導，指出4月5日上午，由台灣海峽大型巡航救助船「海巡06」輪領銜的海事執法船艇編隊，已開啟台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動。
據福建海事局說明，「海巡06」輪是台灣海峽首艘大型巡航救助船，2022年7月11日在福建平潭正式列編福建海事局。該輪搭載船用北斗系統、GPS全球定位系統等通信設備，並設有網路數據中心，可執行海上巡視、海事監管、海上交通事故調查處理和船舶汙染監測等任務。
報導指出，「海巡06」輪長128.6公尺，寬16公尺，船上有直升機庫，支持晝夜起降，也能在各種海況下實施人命救治，還可全天候發現、跟蹤和監視目標。
新聞來源
- 總統5日見麥卡錫 官員引雷根名言反中國干預（中央社）
- Beijing promised to 'fight back' over Taiwan leader Tsai's US visit. But this time it has more to lose（CNN）
- China warns McCarthy not to meet with Taiwan's president in the U.S.（NBC）
- Taiwan defends Tsai meeting with US House Speaker Kevin McCarthy（Financial Times）
- 蔡總統會見麥卡錫 160名國際媒體大陣仗關注（中央社）
- 蔡總統會麥卡錫前夕 中共啟動海巡06台灣海峽中北部聯合巡航（中央社）
延伸閱讀
- 蔡英文5日會見麥卡錫，中國稱將採取堅定措施維護主權，總統府：「正義足夠勇敢，邪惡就會失去力量」
- 蔡英文到訪貝里斯，見證台貝簽署技術框架，稱台貝友誼非建構在空洞承諾
- 《紐約時報》：蔡英文在美中之間拓展對外關係猶如走鋼絲，為台美合作開創新局
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
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文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
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