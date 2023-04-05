郭台銘為4年前負氣退黨道歉、爭取國民黨提名選總統，侯友宜：護國愛民是我不變初心

（中央社）鴻海集團創辦人郭台銘今天表示，將全力爭取國民黨總統提名，他請民眾在民調時表達支持，若國民黨決定徵召新北市長侯友宜，會全力支持，同時對4年前負氣離開國民黨致歉。

郭台銘清晨搭乘中華航空班機返台，上午10時在台北諾富特華航桃園機場飯店舉行心得報告記者會「台灣需要一個很棒的CEO」，現場報告未來工作計畫。郭台銘表示，台灣面臨最大的問題還是經濟，而經濟的背後是科技與創新，且「政治與經濟是密不可分的」。

郭台銘指出，此時此刻台灣正面臨的巨大危機，不是單純的市場經濟問題，而是地緣政治連動引發的產業、人才斷鏈，和隨時可能爆發戰爭的風險，如何讓中華民國台灣過去創造的民主典範和經濟奇蹟不會功虧一簣，繼續朝先進科技國家前進，是台灣人民跨世代的願望，也是他爭取參選2024總統的動力。

郭台銘說，台灣的富裕是建立在台海穩定、區域互利和全球共榮基礎上，但面對美中對抗，台灣會被迫選邊站，成為最直接的受害者，他認為最好的辦法是努力「化解美中對抗」，台灣身處美中對抗的焦點，又是美中經濟的連接點，有條件成為化解美中對抗的關鍵影響力，「只要我們有一名具國際高度、以和平為念的領袖。」

郭台銘表示，全世界都渴望和平，避戰當然是領袖最重要的責任，台灣避戰要做兩件事，「化解美中對抗、不能讓民進黨執政」，他說，「投票給高舉台獨、仇中抗中的民進黨是危險的」，和平的日子並不是理所當然的，需要人民作正確的選擇。

郭台銘除了感謝國民黨主席朱立倫和副主席連勝文肯定他是國民黨的重要資產，也為4年前負氣離開國民黨致上歉意，他更在現場深深一鞠躬說「對不起」。

郭台銘指出，能不能被國民黨徵召，在於民調的呈現，他拜託民眾只要接到民調電話都表達「唯一支持郭台銘」， 讓黨中央有明確依據提名最能勝選的人，若獲得徵召提名，將竭盡所能團結非綠陣營，贏得2024年總統大選，達成政黨輪替、國會過半的目標。

但郭台銘也表示，若最後的民調結果侯友宜較高，國民黨決定徵召侯友宜，他也會全力支持幫助國民黨團結勝選。他再次表明，「我願意全力爭取國民黨提名，與副總統賴清德來一場君子之爭。」

郭台銘3月27日啟程訪美，展開「科技經濟開拓之旅」，當時郭台銘辦公室公布的行程為12天，自3月27日到4月7日，但郭台銘提前返台。

郭台銘爭總統提名，侯友宜：護國愛民是我不變初心

鴻海集團創辦人郭台銘宣布將爭取中國國民黨提名參選2024總統。新北市長侯友宜今天說，他這一生最重要的是守護中華民國、愛台灣人民，讓大家平安，這是他不變初心。

《中央社》報導，侯友宜上午到淡海輕軌紅樹林站，慰勞清明連假交通疏導及大眾運輸輪值基層人員，並接受媒體聯訪。

對於郭台銘宣布爭取提名，侯友宜表示，他這一生最重要的是守護中華民國，愛台灣人民，讓大家平安，這是他不變初心；所以大家團結在一起，努力顧國家、顧台灣這塊土地，讓這塊土地越來越好，他相信這也是每個人心願。

媒體提到，侯友宜的臉書貼文被說越來越常碰觸國政議題，何時會宣布選總統。侯友宜表示，他每天都以市政為最大優先，清明連假期間他走訪攤商與店家，有豬肉攤商告訴他，不只缺蛋、電費漲價，連豬肉要漲到跟牛肉一樣貴了。

侯友宜說，民眾真的很痛苦，所以他呼籲中央政府早作準備，出現供銷失衡狀況時，可以做好監控機制；家禽場所可升級轉型，以及全球化過程中做好穀物超前部署，民眾最關心還是生活，他這幾天都傾聽人民聲音，面對問題找方法解決。

Photo Credit: 中央社 新北市長侯友宜

郭台銘爭取選總統，民進黨：看到侯友宜表現忍不住了

（中央社）鴻海集團創辦人郭台銘今天表態爭取國民黨2024總統大選提名，民進黨發言人林楚茵說，郭台銘應該是因為新北市長侯友宜民調直直落、兩岸內政議題被打臉，才會忍不住了。

侯友宜被外界視為國民黨總統大選可能的提名人選，不過郭台銘結束訪美行程，今天清晨抵台後，隨即舉辦記者會，除表態爭取國民黨2024總統大選提名，也為當年退出國民黨致歉。郭台銘並說，投票給「高舉台獨、仇中抗中」的民進黨是危險的。

民進黨發言人林楚茵今天接受媒體提問時表示，國民黨內部不只台北市立委選區有現任立委費鴻泰與國民黨市議員徐巧芯的「芯費大戰」，2024總統大選恐也會上演多人對決。

林楚茵表示，郭台銘爭取代表國民黨參選總統，有段辛苦的路要走，所以拿民進黨當箭靶，講話也比較「重鹹」，民進黨不評論不合理的說法。

她也分析，郭台銘之所以大動作舉行記者會，應該是因為侯友宜民調直直落、兩岸內政議題被打臉，甚至被批評比前高雄市長韓國瑜還要草包，才會忍不住了。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航