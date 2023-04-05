郭台銘為4年前負氣退黨道歉、爭取國民黨提名選總統，侯友宜：護國愛民是我不變初心
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外傳國民黨總統提名人選最晚在5月底、6月初確定，而鴻海創辦人郭台銘在訪美行程提前回台的記者會中，表示將全力爭取國民黨總統提名，對此，新北市長侯友宜與民進黨中央，也都做出了回應。
（中央社）鴻海集團創辦人郭台銘今天表示，將全力爭取國民黨總統提名，他請民眾在民調時表達支持，若國民黨決定徵召新北市長侯友宜，會全力支持，同時對4年前負氣離開國民黨致歉。
郭台銘清晨搭乘中華航空班機返台，上午10時在台北諾富特華航桃園機場飯店舉行心得報告記者會「台灣需要一個很棒的CEO」，現場報告未來工作計畫。郭台銘表示，台灣面臨最大的問題還是經濟，而經濟的背後是科技與創新，且「政治與經濟是密不可分的」。
郭台銘指出，此時此刻台灣正面臨的巨大危機，不是單純的市場經濟問題，而是地緣政治連動引發的產業、人才斷鏈，和隨時可能爆發戰爭的風險，如何讓中華民國台灣過去創造的民主典範和經濟奇蹟不會功虧一簣，繼續朝先進科技國家前進，是台灣人民跨世代的願望，也是他爭取參選2024總統的動力。
郭台銘說，台灣的富裕是建立在台海穩定、區域互利和全球共榮基礎上，但面對美中對抗，台灣會被迫選邊站，成為最直接的受害者，他認為最好的辦法是努力「化解美中對抗」，台灣身處美中對抗的焦點，又是美中經濟的連接點，有條件成為化解美中對抗的關鍵影響力，「只要我們有一名具國際高度、以和平為念的領袖。」
郭台銘表示，全世界都渴望和平，避戰當然是領袖最重要的責任，台灣避戰要做兩件事，「化解美中對抗、不能讓民進黨執政」，他說，「投票給高舉台獨、仇中抗中的民進黨是危險的」，和平的日子並不是理所當然的，需要人民作正確的選擇。
郭台銘除了感謝國民黨主席朱立倫和副主席連勝文肯定他是國民黨的重要資產，也為4年前負氣離開國民黨致上歉意，他更在現場深深一鞠躬說「對不起」。
郭台銘指出，能不能被國民黨徵召，在於民調的呈現，他拜託民眾只要接到民調電話都表達「唯一支持郭台銘」， 讓黨中央有明確依據提名最能勝選的人，若獲得徵召提名，將竭盡所能團結非綠陣營，贏得2024年總統大選，達成政黨輪替、國會過半的目標。
但郭台銘也表示，若最後的民調結果侯友宜較高，國民黨決定徵召侯友宜，他也會全力支持幫助國民黨團結勝選。他再次表明，「我願意全力爭取國民黨提名，與副總統賴清德來一場君子之爭。」
郭台銘3月27日啟程訪美，展開「科技經濟開拓之旅」，當時郭台銘辦公室公布的行程為12天，自3月27日到4月7日，但郭台銘提前返台。
郭台銘爭總統提名，侯友宜：護國愛民是我不變初心
鴻海集團創辦人郭台銘宣布將爭取中國國民黨提名參選2024總統。新北市長侯友宜今天說，他這一生最重要的是守護中華民國、愛台灣人民，讓大家平安，這是他不變初心。
《中央社》報導，侯友宜上午到淡海輕軌紅樹林站，慰勞清明連假交通疏導及大眾運輸輪值基層人員，並接受媒體聯訪。
對於郭台銘宣布爭取提名，侯友宜表示，他這一生最重要的是守護中華民國，愛台灣人民，讓大家平安，這是他不變初心；所以大家團結在一起，努力顧國家、顧台灣這塊土地，讓這塊土地越來越好，他相信這也是每個人心願。
媒體提到，侯友宜的臉書貼文被說越來越常碰觸國政議題，何時會宣布選總統。侯友宜表示，他每天都以市政為最大優先，清明連假期間他走訪攤商與店家，有豬肉攤商告訴他，不只缺蛋、電費漲價，連豬肉要漲到跟牛肉一樣貴了。
侯友宜說，民眾真的很痛苦，所以他呼籲中央政府早作準備，出現供銷失衡狀況時，可以做好監控機制；家禽場所可升級轉型，以及全球化過程中做好穀物超前部署，民眾最關心還是生活，他這幾天都傾聽人民聲音，面對問題找方法解決。
郭台銘爭取選總統，民進黨：看到侯友宜表現忍不住了
（中央社）鴻海集團創辦人郭台銘今天表態爭取國民黨2024總統大選提名，民進黨發言人林楚茵說，郭台銘應該是因為新北市長侯友宜民調直直落、兩岸內政議題被打臉，才會忍不住了。
侯友宜被外界視為國民黨總統大選可能的提名人選，不過郭台銘結束訪美行程，今天清晨抵台後，隨即舉辦記者會，除表態爭取國民黨2024總統大選提名，也為當年退出國民黨致歉。郭台銘並說，投票給「高舉台獨、仇中抗中」的民進黨是危險的。
民進黨發言人林楚茵今天接受媒體提問時表示，國民黨內部不只台北市立委選區有現任立委費鴻泰與國民黨市議員徐巧芯的「芯費大戰」，2024總統大選恐也會上演多人對決。
林楚茵表示，郭台銘爭取代表國民黨參選總統，有段辛苦的路要走，所以拿民進黨當箭靶，講話也比較「重鹹」，民進黨不評論不合理的說法。
她也分析，郭台銘之所以大動作舉行記者會，應該是因為侯友宜民調直直落、兩岸內政議題被打臉，甚至被批評比前高雄市長韓國瑜還要草包，才會忍不住了。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。