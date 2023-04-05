巴黎公投禁止共享電動滑板車：曾撞死人的滑板車有多危險？業者還有轉圜空間嗎？

若您近年曾到訪歐洲，在許多城市都會看到有人騎著電動滑板車（e-scooter）在街上奔馳，而隨著這樣的共享租賃電動滑板車在歐洲國家使用率增加，相關意外也越來越多，甚至曾發生過撞死人的事情。

對此，巴黎市在4月2日進行了禁止共享電動滑板車的公投，並以90%的贊成票通過，其他歐洲城市也考慮進行相關規範。

發生撞死人事件後，巴黎公投通過禁止共享電動滑板車

《BBC》報導，由於法國首都電動滑板車上受傷和死亡人數不斷增加，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）發起公投，而在上週的投票中，近90%選票支持禁止共享電動滑板車——雖然只有不到8%的合格選民參加投票。

根據官方數據，巴黎市138萬選民中，只有10萬3000多人參加了投票。其中，超過9萬1300人投票反對滑板車。

報導提到，巴黎是最早引入電動滑板車的城市之一，但越來越多認為它們造成的危害大於好處，例如許多用戶將滑板車駛於車流中、在人行道上的行人間穿梭等，有時候駕駛時速甚至高達27公里。

此外，這些滑板車騎士通常不戴安全帽，年僅12歲的兒童也可以合法租用電動滑板車，另外滑板車群佔據人行道的狀況也受到批評。

2021年時，一名31歲的義大利女子被一輛載有兩人的電動滑板車撞倒後死亡，也讓巴黎開始嚴肅檢討電動滑板車的管制措施——即便電動滑板車的經營商辯稱，這些車輛在該市整體交通事故中所占比例很小。

根據公投的結果，巴黎將從9月1日起禁止共享電動滑板車，不過這次公投的禁令只包含供租用的共享電動滑板車，私人擁有的車輛不在禁令範圍內。

傷亡層出不窮，歐洲各城市對電動滑板車進行規範

電動滑板車在歐洲城市和年輕人中越來越受歡迎，租賃市場也迅速增長。

《Euronews》報導，根據Statista數據，2022年歐洲共享電動滑板車市場的收入預計達6.519億歐元，用戶數量可能在2026年達到5550萬。電動滑板車被認為是人們出行的一種簡單、相對實惠的方式。

然而，層出不窮的電動滑板車事故和死亡事件，也促使當局更加嚴格的審視這項產業，在歐盟，歐盟執委會（European Commission）正在考慮制定指引，並考慮設定標準化的技術準則。

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相關的意外調查數據也支持這樣論點。例如，在德國漢堡進行的一項研究發現，自2019年6月推出共享電動滑板車租賃服務以來，當地急診部門紀錄與電動滑板車有關的傷害急劇增加；德州奧斯汀市政府的研究也發現，電動滑板車每1萬英里會發生2.2起事故，遠高於汽車（0.1起）和摩托車（0.05起）。

目前許多歐洲城市也以法規進行電動滑板車的規範。

移動產業媒體《autoevolution》報導，巴黎在發生行人被滑板車撞死的事件後，即規定將在包括埃菲爾鐵塔和羅浮宮這類主要旅遊景點等特定區域，將共享電動滑板車的限速控制在每小時10公里。

此外《衛報》報導，羅馬當局也在採取措施打擊共享電動滑板車，包括要求租用時需提供身分證明、限制速度等等。目前，羅馬電動滑板車的道路速限已從每小時25公里下調到20公里，在行人區則降低到每小時6公里，並將電動滑板車租賃經營者的數量限制在三家，同時對停車進行限制。

巴黎公投之後，共享電動滑板車產業還有轉圜空間？

根據公投結果，電動滑板車經營商將退出巴黎。

《富比世》報導，三家主要電動滑板車公司Lime、Dott和Tier在巴黎共有1萬5000輛電動滑板車，而巴黎身為歐洲最大城市之一、重要的市場，市民的決定也將對歐洲電動滑板車行業產生深遠影響。

而在公投前，這三家經營商也用社交媒體敦促人們投票支持，甚至在投票日當天提供免費使用。三家公司也都表示，巴黎官員故意設計了一項必會導致禁令的公投。

針對公投結果，《Politico》認為這並非是共享電動滑板車的末日。

報導指出，目前私人擁有的電動滑板車仍然合法，而共享電動滑板車營運許可也要到8月31日才到期，目前相關業者也表示不會在沒有抗爭的情況下放棄巴黎，並認為由於只有7.46%合格選民參加投票，且投票者年齡皆偏大，讓結果受人質疑。

Dott發言人表示，本次投票結果直接影響到每月40萬人次的使用權益，其中71%是18至35歲的居民，「這是2024年巴黎奧運前，在永續交通的一個倒退。」

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報導也分析，巴黎三家主要共享電動滑板車營運商的倡議，極可能會得到法國交通部長博納（Clément Beaune）的支持。外界認為博納正考慮於2026年競選巴黎市長職位，他稱這場公投的投票率「是一次巨大的民主災難」，也表示巴黎淘汰電動滑板車，將破壞減碳交通的努力。

博納認為不該禁止電動滑板車，而是對其進行監管，投票前一週，他公布了一項全國電動滑板車計劃，將使用年齡從12歲提高到14歲，同時要求滑板車配備剎車燈和轉向信號燈，並將魯莽駕駛罰款從35歐元提高到135歐元。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航