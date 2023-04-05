川普出庭應訊：3起封口費案被控34項重罪，若遭起訴還能再參選總統嗎？

（中央社）美國前總統川普在紐約時間4月4日在曼哈頓出庭應訊，對於所面臨的34項偽造商業紀錄的重罪一概不認罪；而這些刑事指控出自於3件不同的封口費案。

美聯社報導，川普等人被控在2016年總統大選期間支付多筆封口費用，兩筆是給兩名女性，以換取她們閉口不談多年前的風流韻事，一筆是給「川普大樓」（Trump Tower）的門房，他聲稱知情川普私生子女的事。

紐約曼哈頓區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）概述3案如下：

川普大樓門房

檢察官列出的首例是川普大樓前門房薩尤丁（Dino Sajudin）。薩尤丁聲稱自己握有川普私生子女的訊息後，曾獲得一筆3萬美元（約新台幣92萬元）款項。

出這筆錢的是「國家詢問報」（National Enquirer）母公司「全美媒體公司」（American Media Inc），藉此換取刊登一則傳聞的「永久」版權，據說傳聞指川普是「川普世界大廈」（Trump World Tower）一名員工孩子的生父。

根據薩尤丁與全美媒體公司之間的合約內容，薩尤丁只要透露傳聞或合約的隻字片語，就會被罰100萬美元（約新台幣3072萬元）。美聯社2017年8月專訪緋聞女主角時，她否認曾與川普有過一段情。

玩伴女郎麥道高

檢察官列出的第2案涉及成人雜誌「花花公子」（Playboy）前玩伴女郎麥道高（Karen McDougal）。

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麥道高稱自己在2000年代中期與川普有過10個月的婚外情之後，同樣從「全美媒體公司」取得15萬美元（約新台幣460萬元）款項，這筆錢是用來買斷這則新聞的報導權，但卻從未真的刊出報導內容，利用所謂的「捕殺」（catch and kill）手法掩蓋負面新聞。

全美媒體公司承認，這筆款項是專門用於協助川普的總統選戰。

檢察官說，川普「明確」指示當時仍為川普集團（Trump Organization）員工的律師柯恩（Michael Cohen），將這筆費用以現金還給全美媒體公司。

麥道高與川普的關係一直到2016年總統大選投票日之前短短數天，才在「華爾街日報」報導之下曝光。川普否認麥道高的婚外情指控。

風暴女丹尼爾斯

第3案涉及成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）。暴風女丹尼爾斯本名史蒂芬妮．柯立福（Stephanie Clifford），她聲稱她2006年在內華達州塔霍湖（Lake Tahoe）與川普發生性行為。

I'll be back at the @x3expo this afternoon from 4pm-8om! pic.twitter.com/RKYXD6B6qO — Stormy Daniels (@StormyDaniels) January 8, 2022

她提出願意向國家詢問報或在電視媒體前說出內情之後，川普律師柯恩於2016年11月8日總統大選投票日之前12天，以空殼公司名義匯13萬美元給暴風女丹尼爾斯的委任律師。

川普不僅否認曾與暴風女丹尼爾斯有過性行為，2018年4月還曾在總統專機「空軍一號」向媒體表示，自己並不知道柯恩曾匯款給她。

然而，檢察官今天表示，川普2016年勝選之後利用兩個來源替柯恩報銷這筆費用，一個是持有川普集團資產的信託基金，另一個是他個人銀行帳戶。

川普為封口費案出庭，法院外支持與反對者互嗆

前美國總統川普被控偽造紀錄隱匿向豔星支付封口費，當地時間4月4日出庭面對34項重罪指控，拒絕認罪。法院外聚集大批媒體，挺川與反川陣營不時互嗆，但在警方加強戒備下未釀成衝突。

川普為出庭應訊，於3日從佛羅里達州飛抵紐約，在曼哈頓中城川普大樓（Trump Tower）過夜後，美東時間4日下午1時25分左右乘車抵達接近紐約市政府的曼哈頓刑事法院，下車後短暫朝對街的媒體揮手，隨即轉身步入法院。

川普車隊抵達時，多架直升機在上空盤旋。紐約警方如臨大敵，封鎖附近街道禁止閒雜人等闖入，並在法院對街以欄杆阻隔等候多時的大批媒體。

為迎接美國史上首位遭刑事起訴的卸任總統，數百名記者在法院對街的封鎖線外守候。攝影記者早早卡位、架梯子，且出動「大砲」鏡頭，使出渾身解數拍下川普進出法院的畫面。美聯社等媒體出動大批人馬在現場搭棚，半島電視台等多國記者連線報導即時動態。

法院對面的公園同樣熱鬧，各式川普競選旗幟飄揚，挺川與反川陣營人士夾雜其中。有人戴川普面具、穿囚衣和路過的民眾合影，以「赤裸牛仔」（Naked Cowboy）藝名在時報廣場表演20多年的勞勃柏克（Robert Burck）也到場支持川普。

Photo Credit: 中央社 以「赤裸牛仔」藝名在時報廣場表演20多年的勞勃柏克到法院對面的公園支持川普

他接受中央社採訪時說，川普遭政治迫害，支持者要盡一切所能力挺川普。他接著拿起吉他唱招牌曲，歌詞包括「我的朋友川普讓2024年再次偉大，我聽起來是個好主意」。

勞勃柏克得知記者來自台灣，受訪結束前說：「上天保佑台灣。」

一群反川民眾在附近街道拉布條，呼喊「沒有人可以凌駕於法律之上」、「把他關起來」等口號，一度與路過的挺川民眾激烈互嗆。

67歲紐約居民馬科姆（Betsy Malcolm）受訪時說：「我很驕傲法律真的發揮作用，看起來我們的民主能屹立不搖，法治能屹立不搖，這是很重要的，沒有人可以凌駕於法律之上。」

戴著印有川普2016年競選口號「讓美國再次偉大」紅帽並以化名李察（Richard）受訪的62歲紐約居民則說，川普面對不實指控，指控背後政治目的是防止他2024年競選總統，「我認為他在任時是個好總統，期待他再度當總統」。