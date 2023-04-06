2023/04/06,
政治

馬英九挨批再度凸顯：想要消滅中華民國的，不只共產黨還有民進黨

馬英九挨批再度凸顯：想要消滅中華民國的，不只共產黨還有民進黨
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

馬英九在中共面前要求正視一中各表的「各表」存在，以及「中華民國憲法」存在的事實，這時真正被統戰的不是台灣，而是大陸。矛盾的是，當小粉紅為了這段話氣憤不已，民進黨與陸委會卻也聲稱是「矮化台灣」，這再度凸顯從頭到尾想要消滅中華民國的，不只共產黨，還有民進黨。

文：張禹宣

馬英九主投八局後（執政八年），即便都已經攻守交換，九局都已經結束，卻仍深陷在無盡的延長賽，每局都被叫上場擔任救援投手，連續七年了依然如此，就連蔡英文出訪也不例外。

在共產黨眼皮子底下，大談中華民國憲法，絕對是「最愛台灣」、「最有尊嚴」、「最捍衛主權」一事。

理由很簡單。

過去一中各表最大的問題，在於「中華民國」是否能夠擺脫共產黨打壓，登上國際舞台。雙邊在領土與主權認知衝突下，爭奪「中國」一詞的代表權。中華民國的法理依據，正是憲法。

換言之，馬英九是在中共面前，要求正視一中各表的「各表」存在，以及「中華民國憲法」存在的事實。甚至是進一步，把大陸地區視為「中華民國」的一部分，也就是過去所謂的「淪陷地區」。

「我們的國家分兩個部分，一個叫台灣地區，一個叫大陸地區，都是我們這個中華民國，都是中國，只是分兩個部分。」

當馬英九發表這段對話時，真正被統戰的不是台灣，而是大陸。矛盾的是，當小粉紅為了這段話氣憤不已痛批「華獨」，民進黨與陸委會卻也氣噗噗的聲稱是「矮化台灣」。

這再度凸顯了一件事，從頭到尾想要消滅中華民國的，不只共產黨還有民進黨。唯一差別是，一個想改為中華人民共和國、一個想改成台灣。這些人，擔任中華民國官員，拿著中華民國的薪水，卻對前總統在大陸地區發表憲法有意見？要麼是不懂，要麼是心理壓根不認同。

但其實不管馬英九做了什麼都不重要，當與蔡英文同時出訪的那一刻，就已經決定他的角色。

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Photo Credit: 中央社

替蔡英文遮羞的馬維拉

即便睜眼說瞎話，透過媒體暴力操作，民進黨想方設法要替馬英九扣上「大紅帽」，只為了轉移焦點一件事：幫過境美國的蔡英文遮掩，除了僑胞外，美國政要幾乎都見不到，就連雷根圖書館演講都被取消，紐約主辦的活動中名字也不見變成「特別嘉賓」，唯一領到的獎還是從每年捐錢十萬美金的單位拿來的。

號稱台美史上關係最好，待遇卻史上最可笑。一國總統跑去美國各種穿小鞋，只為了見麥卡錫一面？避免讓他來台？這才是真正的矮化台灣、真正的丟盡台灣人的臉。所以在民進黨的平行宇宙，馬英九真的不能太好，也不能過多的稱讚，否則怎麼替蔡英文救援？

本文經張禹宣授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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