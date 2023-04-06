TNL+ 2023/04/06,
政治

馬英九大談「台灣是中國不可分割的一部分」，唾面自乾淪為中國大內宣的傳聲筒

馬英九大談「台灣是中國不可分割的一部分」，唾面自乾淪為中國大內宣的傳聲筒
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

馬英九玩文字遊戲刻意偷渡概念，將《憲法增修條文》中「自由地區」與「大陸地區」與一中各表畫上等號更是荒唐，完全曲解「憲政主義」與「國民主權」的價值，而這也是兩岸之間在價值理念、民主人權、制度條件最大的區別。

馬英九在中國大談中華人民共和國1982年憲法「台灣是中國不可分割的一部分」，若不是媚共再不然就是被對方塞話，否則這位前總統怎會有如此荒唐的發言？

馬英九的言行隨即被統媒與馬粉捧翻天，認為這是一中各表與中華民國憲法的「再現」，但如果從中共的82憲法脈絡觀察，就知道事實根本不是這麼一回事。

馬英九的說法，實則是埋葬了中華民國的法統

中共82憲法第31條直接提及「國家在必要時得設立特別行政區。在特別行政區內實行的制度按照具體情況由全國人民代表大會以法律規定」，這就是香港成為一國兩制下特區的法律基礎，也是中共界定台港澳政治定位，就是特區，根本不是主權國家下的政府。請問馬英九還有辦公室主任知道這個內容嗎？

如今香港的一國兩制已經名存實亡，習近平提出一國兩制台灣方案，直接否認且消滅中華民國主權地位。去年國台辦第三份白皮書又提出台版一國兩制內涵，甚至直接定調只有「各表一中」而無「一中各表」，不知道馬英九與國民黨在自嗨什麼？

此外，馬英九執政時期尚還強調兩岸關係要從「過去相互否認，走到目前互不否認，迎來未來的相互承認」，結果馬到中國高舉82憲法旗幟，一來說明過去「九二共識，一中各表」全是謊言，同時親自埋葬中華民國的法統，統媒還好意思用頭條歌頌馬英九的荒唐言行，這種唾面自乾淪為中國大內宣的傳聲筒作為，豈不可笑？

再者，中國經歷多次憲法的更迭，除了建政之初的共同綱領外，更經歷了54、75、78、82各種版本。之所以存在這麽多版本的內容，剛好反應中共動盪不安的政治發展過程，更說明了法律為政治服務的本質，中共祖師爺馬克思認為資本主義的法律只是其生產力的擺設，中共成了新中國總是在革命與建設「兩條路線」之間鬥拉扯，憲法自然也成為政治鬥爭下的祭旗。

中共制憲的方式和目的，和我們有本質上的不同

深入觀察，中共憲法分屬「鏡子憲法」與「酵母憲法」兩種類型。

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