永續不只是漂綠或減碳，結合ESG的地方創生還有很多事可以做

文：呂致緯（前社區營造學會理事，目前擔任地方創生顧問）

眾所周知，所謂ESG包含環境保護（E，Environmental）、社會責任（S，Social）以及公司治理（G，governance）三個面向，加上金融監督管理委員會已於2023年要求實收資本額達20億元的上市櫃公司，編制和申報永續報告書，包括相關下游廠商等利害關係人也都要納入揭露。

除了造成市場吹起一陣永續之風外，加上國內外各種碳排淨零、碳中和與關稅等宣示與議定，也讓許多企業與個人重視環境永續的議題，也由於資訊過於氾濫產生無謂的跟風與焦慮。

藉此ESG成為顯學之際，台灣社區的微型創生事業體、小型農企業，除了邁向轉型之路之外，更應該內化成為責任以及健康務實的面對該如何與市場銜接。

永續不是漂綠，也不是只有減碳

推動ESG的永續報告書目的在揭露企業的願景與實際作為之間的達成狀況，是有基準年開始，每一年的檢視與比較，目的除了指引企業重視社會責任之外，也是為了讓投資人進行投資評估或是消費者購買時的重要參考，如果不謹慎造成消費者或投資人誤導，如因為誤判而造成財產甚至消費的糾紛，企業的永續報告甚至會有不實登載與觸法的疑慮。

況且，永續報告書不單單只是出一份報告，更包括了企業組織與認同、產業鏈的規範、利害關係人的重視，並轉化在公司治理、環境保護以及社會責任的實際作為。

目前坊間少數的輔導單位把淨零減碳的目標與說法誇大，讓部分有心參與企業望文生義，或是過分強調碳商機而忘記了原本的社會責任，殊不知碳足跡的高寡不能片面的代表永續。

例如，許多環保再生商品在重製的過程中產生非常高的碳排（例如回收寶特瓶抽絲作布料），然而許多低碳的產品卻非常損耗水資源。如果以利害關人來看，也許眼前高碳排的商品卻是中下游製造時減輕耗能的材料（例如晶片產業等），是否應該以產業上中下游完整的生命週期與宏觀視野才有辦法定義什麼才叫做永續。

社區產業或農企業，該如何配合呢？

社區產業、小型農企業或是微型在地創生事業體，該如何吸引上市櫃大企業的青睞與參與呢？除了本身在永續轉型上的強化之外，如何增進與企業之間的協作意願，並將資源落實在真正的地方扶植與創生。可以參考下列做法：

1. 積極爭取參與企業ESG的一環

目前每年需向金管會申報的大型企業，其永續報告大多依循國際通用的GRI準則（GRI，Global Reporting Initiative）來規範與揭露企業的永續作為。

其中有三大主題，包括GRI200經濟主題、GRI300環境主題，以及GRI400社會主題。舉例來說，若是農企業作為上市櫃農產食品或是原料的供應商，我們就可以強調供應商在環境評估、在地採購、減少碳里程、增進社區關係等實際符合三大主題項下的量化效益，吸引增加企業在永續作為的誘因，提高採購或是投資甚至回饋的意願。

Photo Credit: 中央社

若是推廣在地型的農村服務與休憩產業，包括休閒農場等，則可以強調自然療育對於員工身心的增益，甚至將職場獎勵旅遊以及企業內訓與員工福利結合，量化出偏鄉服務的回饋以及職員身心改善的實質效果 （如人資部們的身心評量表）等，提供企業推動參考，讓森林與農村不再只有碳權買賣的誘因，尚有包括公司治理的經濟主題，以及勞資和諧的社會主題等永續效益。

2. 自身做起ESG

無論是社區產業或是小型農企業，地方創生的真實意涵在於地方二字，其產業性質所營造出來的差異性與獨特性，正因為每個地方的風土人文而不同。

因此，在永續的推動上與轉型上，除了增進在地就業與常民文化傳承之外，更因思考天然的資源如何運用，例如善用新竹九降風風乾的柿餅或米粉以及嘉義日光照耀的稻米或是茶葉，來取代高耗能的電烘設備；甚至農舍可以導入物理的水濂降溫設備，並且以減塑、廢棄物二次利用等等的工法。

此外，也該宏觀看待餐飲廚餘、農業畜牧廢棄物再生發酵產生的溫室氣體，設計有關環境平衡與生態保護的必要性措施，同時善用自然白噪音的安定、直入內心的農村氣息以及平衡生活與工作的遊憩，落實在全方位的地方創生永續推展，也才是推動ESG轉型該有的模式與目的。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航