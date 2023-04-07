Flash Coffee退出台灣雜想：為何標榜泡咖啡照SOP、打造「咖啡界的Nike」？
我們想讓你知道的是
來自新加坡的Flash Coffee咖啡連鎖店兩年前進入台灣市場，號稱要在短期內展店50家，但卻在日前宣布結束營業、退出台灣。雖然我可能不是目標顧客，但注意過他們一段時間，而該公司總經理宣示過的兩段話也引發了一些我的想法......
Flash Coffee這家源自新加坡、大約兩年前進入台灣的連鎖咖啡店，當時透過徵才機構有些接觸，不過因為我對這個領域外行，所以沒有繼續深入。
運動飲料般的亮黃色
他們開始展店之後，我每次經過捷運站看到門市，原本都想進去朝聖一下，但不知道為什麼，店面的設計風格和配色就是讓我走不進去、也不會想喝喝看（用白話講，就是看了不會覺得咖啡好喝）。
或許是因為相對於其他咖啡店比較活潑的黃紅配色設計，令我有壓迫感。也可能因為我不是它的目標客層；但想像一下，如果保留黃色的櫃台和背景，但牆壁改成深色，會不會好一點點？
一位讀者告訴我，這個配色讓他聯想到的不是咖啡，而是他忘記名稱的某種運動飲料；而我猜他心裡想的是同樣使用閃電標誌、飲料多半色彩明亮的Gatorade：
或許這家咖啡很好喝，但我結果還是沒喝過，所以不知道（我看到的讀者反應多半是「普通」），但在此就不研究Flash Coffee的口味如何；在店面風格方面，或許東南亞、或是年輕族群的喜好不同吧。
至於曾經標榜的「新創科技感」……或許是店面設計有科技感、或許是可以用App的買法創新；但如果它的隔壁有便利商店，我還是會直接走進去買55元的大冰拿鐵就好。
Flash Coffee退出台灣的新聞出現之後，也有一些關於它產品、售價、「水土不服」等問題的評論；不過一來因為這些角度往往是很後設的（如果它很成功，如宣傳所說的迅速擴張到50家店、而且很賺錢，這些評論大概都不會出現），二來我對咖啡店也不內行，所以就不多討論了。
不過，我在《食力》網站的這篇相關報導中，看到該公司台灣總經理張立道的這兩段話：
Flash Coffee的咖啡機定時定量的磨豆設定，包括水量、水溫、蒸氣皆能控管。
（張立道）強調：「我們想打造咖啡界的Nike。」
雖然我對Flash Coffee在台灣為什麼沒有成功無可置喙，但對這兩段倒是有些跟該公司、以及這次事件都沒有直接關係的感想。
SOP
SOP（標準作業程序）在很多行業中都被視為圭臬，也是將流程標準化、降低成本、統一產品品質的最高原則之一。
在機器生產的環境中，其實是不必談SOP的，除非機器故障或磨損，只要餵進一樣的材料，機器就會依照設定好的程序，將品質和形狀完全一樣的產品吐出來。也就是說，機器生產基本上不需要考慮「變異」這個因素。
而在以「人」為運作元素的環境中（例如服務業），因為變異的因素太多（技能、心情、力量大小、出勤狀況等等），所以必須推動SOP，盡可能統一或去除這些變異因素，讓產品或服務的結果盡量一致。
對於製造業、或是沒有實體產品的服務業而言，這一點完全沒有問題；對於人員來來去去的連鎖餐飲業而言，這當然也是讓產品一致的方法之一。
但我經常會思考一件事：標榜SOP的餐飲業，東西就一定吸引人嗎？「我們有SOP」是行銷上的優勢嗎？
可能你已經注意到，前面在講SOP的優點時，說的是「去除變異因素」和「產品／服務一致」，但並不一定包括「讓產品的品質更好」。「一致」也是一個好的品質指標，但可能都是一致的60分、也可能是90分。
同樣有SOP，60分和90分之間的差距可能在於：
1. SOP（或是最前面說的「機器」）設計的優劣
這一點應該很明顯。爛的機器、或是爛的SOP，都更可能產生很爛的結果；所以說「我們有SOP」並不一定就是品質的保證，而且不好的SOP造成的問題可能比沒有SOP更多。
2. 進入SOP之前的「原料」優劣；
有一些SOP是有「原料」的，像是資料處理時的數據、壽司店的魚貨、或是咖啡店的咖啡豆（強調一下：以下提到咖啡都只是舉例，非指Flash Coffee）。特別是農產品和魚貨這類東西，不同的來源、季節、批次、或是存放方式之下，在進入SOP時都可能有「初始品質」的差異，所以在完成SOP之後，也會有不同的結果。
所以有些領域在SOP生產流程之後，會多一道難以用SOP規範的「一致化」流程；例如威士忌酒在出廠之前，會將不同批號的產品混合、甚至用焦糖之類的添加物調色，讓出廠的每一瓶酒顏色、味道都一樣。
而這個一致化流程，不僅難以用SOP來概括、而且（目前為止）必須借助非常專業的真人，用「感覺」來調整；在咖啡或餐飲的領域，就是咖啡師或廚師的角色，而這或許也是一些量產食品必須掛上「某某大師認可」的原因。
在機器製造量產產品的過程中，最後的「一致化」流程通常會因為太昂貴、太耗時、對銷售影響不大、顧客也不重視而忽略；但負責任的廠商還是會以前端的原料管理／處理來彌補。
但同樣的，「一致」是好的品質指標之一，但並不絕對代表「好吃」；標榜SOP的餐飲業，有些也只能期待品質不會差太多。
3. 「變異因素」所扮演的正負面角色
雖然去除變異因素的「一致化」是好事，但也幾乎是產品「不會最好」的保證。因為我們得到的最高水準體驗，往往就來自微妙的變異因素。
完全一樣的咖啡豆，用超商咖啡機煮出來的味道，很可能就比不上專業咖啡師根據對豆子品質、手感、溫濕度、烘法的判斷，憑經驗和技巧加上許多變異因素沖出來的成品。
連我自己在煮白飯時，都懂得根據天氣和搭配什麼菜，據以調整內外鍋的水量；雖然偶爾失手，但還是有自信比「微電腦飯鍋」煮的好吃（但只要照SOP煮，微電腦飯鍋基本上不會失手）。如果是能用木桶煮飯的廚師，則又是另外一個境界了。
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
我們想讓你知道的是
理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
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傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！