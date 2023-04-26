孩子在遊戲區跌斷手，新北消防局夫妻藉安檢勒索麥當勞7060萬「目標退休」

曾任職新北市消防局預防科前隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，6年前，2人的5歲兒子在新北市土城區麥當勞裕民分店遊戲區玩耍時不慎跌倒導致手骨折，後續兩人以消防安檢不合格為由，向麥當勞勒索7060萬元，麥當勞不堪其擾向桃園市政府投訴，結果這對夫妻被以違反貪汙治罪條例起訴，一審各被判刑1年2月。

案件上訴二審，夫妻倆仍否認犯罪，然而對方律師拿出對話紀錄截圖，指出蔡一郎甚至說出「最終目標，讓櫻惠退休」、「逼死他們」、「再檢舉」等語；檢方則主張，夫妻以比醫藥費高出1萬多倍的金額勒索根本是藉勢界端勒索財物，建請法院判處2人重刑。

事發經過為何？

蔡、黃2人原任職消防局火災預防科，育有3名孩子，其中5歲兒子2017年3月在土城的麥當勞遊戲區跌倒，導致手骨骨折受傷，送醫治療，包括拍X光檢查和後續治療，總共醫療花費為6703元，然而麥當勞的店經理調閱監視器畫面後，一開始認為麥當勞並無責任，不過夫妻2人於4月15日提出200萬元的求償金額。

麥當勞拒絕付款，2人涉嫌利用職務之便，查詢消防安全管理系統，列出麥當勞各分店違反安檢規定資料後，與賠償申請函一同交給麥當勞，5月8日更提出高達7060萬元的求償金額，並揚言麥當勞若不答應，就要對外公布或檢舉。

除了調閱資料之外，蔡一郎也以匿名方式向消防局、市長信箱檢舉麥當勞的各家分店有違規，有分店受檢後，並未發現違規，蔡後續卻以消防隊「學長」身份，要求較為資淺的隊員重新稽查，並開立限期改善單，再由妻子以承辦人職章送陳，用以對麥當勞施壓。

之後麥當勞就接獲桃園、台北、新北、屏東、花蓮、台東等縣市政府「檢舉麥當勞設施違反消防、建管」的函文並受到行政稽查。

雙方談判溝通11次，蔡、黃2人從7060萬降至6354萬、6000萬、3780萬，指其中800萬可用等值餐券折抵支付等，麥當勞不堪其擾，向調查局桃園市調查處告發。

檢方偵辦後，發現蔡男利用職務之便查詢「消防安全管理系統」的機會，檢舉消防、建管違法等各項紀錄，檢警也在兩人家中、辦公室扣到消防安檢資料，夫妻登錄安管系統紀錄高達300多筆，兩人甚至傳簡訊給麥當勞表示「不要測試本人的耐性」、「不會放棄一切調查作為」等，認定這對夫妻利用職務之便威脅恐嚇，依貪汙治罪條例中藉勢、藉端勒索未遂等罪，對夫妻提起公訴。

夫妻兩人都在案發後離開消防局，不過在訴訟上，至今都未認罪，蔡一郎表示，麥當勞首次提出願以3萬元和解，他和妻子認為調解無法成立，原就要走民事訴訟，但2017年間，桃園市政風室主任曾要求他和麥當勞和解，不要把事情鬧大，關心和解進度，他才繼續和麥當勞聯絡討論和解金額，才會有「降價」的過程。

去年底高院首度開庭，兩人在庭上強調「小朋友在任何父母心中都是無價的，才會去提出這樣的金額，希望他們能夠改善」，還說這數千萬對麥當勞而言「金額不會很大、九牛一毛」。當時他們還稱說，擔心若是遭判刑，家中4個孩子誰來照顧，自認這場官司是「小蝦米對抗大鯨魚」。

目標還清債務，讓妻子退休

不過麥當勞的律師范振中在法庭上出示相關對話紀錄，蔡說出「最終目標，讓櫻惠退休」、「逼死他們」、「明天再去加壓」、「再檢舉」等話語，甚至表示自己「現在就像玩大老二，拿到四支A」。檢察官先前開庭也曾揭露蔡和朋友說「拿到錢後可以買房買車，規劃妻子的退休金，300萬的債務也可以歸還。」

檢方指出，夫妻以比醫藥費高出1萬多倍的金額勒索，且把責任推給局內長官，浪費司法資源，請求法院判處7年以上重罪。

去年一審原判中，法官認定兩人犯有「恐嚇取財未遂罪」，法官考考慮兩人具有消防局的職業身分和專業知識，認為其利用公職累積之專業知識向企業勒索金錢，嚴重影響公務人員應廉潔自持之形象。

根據一審判決書，法官也指出，其實被告的夫妻2人心裡知道，要拿到7060萬的賠償金，可能性微乎其微，就算含蓄地說，請求200萬也已經超出行情太多，請求7060萬元則是天價，已逾越通常一般人可以容忍之程度。

另外夫妻2人在LINE上討論該如何分配千萬元和解金之對話 中，蔡曾對妻子表示：「妳最剛開始說阿弟這件只要30，還記得嗎？」，也出現「麥麥這件事後來想想，櫻惠說能到2 、3百萬就可以和解」更可佐證2人對求7060萬的求償金，根本並非一般人能接受之合理賠償金額，也是心知肚明的。

法官表示，2個人以大量檢舉、加害商譽之手段恫嚇麥當勞公司，且犯後態度不佳，始終振振有詞稱表示自己僅主張民事損害賠償，但考量麥當勞並未付出任何金額，2人還養育3名未成年子女等，一審判處夫妻倆各1年2個月徒刑。

然而夫妻兩人不服，提起上訴；昨天高等法院進行結辯，全案將在7月25日宣判。

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核稿編輯：翁世航