孩子在遊戲區跌斷手，新北消防局夫妻藉安檢勒索麥當勞7060萬「目標退休」
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麥當勞的律師出示對話紀錄，指蔡男說「最終目標，讓櫻惠（妻子）退休」、「逼死他們」、「再檢舉」等話語，檢方指出，夫妻以比醫藥費高出1萬多倍的金額勒索，把責任推給局內長官，浪費司法資源，請求法院判處7年以上重罪。
曾任職新北市消防局預防科前隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，6年前，2人的5歲兒子在新北市土城區麥當勞裕民分店遊戲區玩耍時不慎跌倒導致手骨折，後續兩人以消防安檢不合格為由，向麥當勞勒索7060萬元，麥當勞不堪其擾向桃園市政府投訴，結果這對夫妻被以違反貪汙治罪條例起訴，一審各被判刑1年2月。
案件上訴二審，夫妻倆仍否認犯罪，然而對方律師拿出對話紀錄截圖，指出蔡一郎甚至說出「最終目標，讓櫻惠退休」、「逼死他們」、「再檢舉」等語；檢方則主張，夫妻以比醫藥費高出1萬多倍的金額勒索根本是藉勢界端勒索財物，建請法院判處2人重刑。
事發經過為何？
蔡、黃2人原任職消防局火災預防科，育有3名孩子，其中5歲兒子2017年3月在土城的麥當勞遊戲區跌倒，導致手骨骨折受傷，送醫治療，包括拍X光檢查和後續治療，總共醫療花費為6703元，然而麥當勞的店經理調閱監視器畫面後，一開始認為麥當勞並無責任，不過夫妻2人於4月15日提出200萬元的求償金額。
麥當勞拒絕付款，2人涉嫌利用職務之便，查詢消防安全管理系統，列出麥當勞各分店違反安檢規定資料後，與賠償申請函一同交給麥當勞，5月8日更提出高達7060萬元的求償金額，並揚言麥當勞若不答應，就要對外公布或檢舉。
除了調閱資料之外，蔡一郎也以匿名方式向消防局、市長信箱檢舉麥當勞的各家分店有違規，有分店受檢後，並未發現違規，蔡後續卻以消防隊「學長」身份，要求較為資淺的隊員重新稽查，並開立限期改善單，再由妻子以承辦人職章送陳，用以對麥當勞施壓。
之後麥當勞就接獲桃園、台北、新北、屏東、花蓮、台東等縣市政府「檢舉麥當勞設施違反消防、建管」的函文並受到行政稽查。
雙方談判溝通11次，蔡、黃2人從7060萬降至6354萬、6000萬、3780萬，指其中800萬可用等值餐券折抵支付等，麥當勞不堪其擾，向調查局桃園市調查處告發。
檢方偵辦後，發現蔡男利用職務之便查詢「消防安全管理系統」的機會，檢舉消防、建管違法等各項紀錄，檢警也在兩人家中、辦公室扣到消防安檢資料，夫妻登錄安管系統紀錄高達300多筆，兩人甚至傳簡訊給麥當勞表示「不要測試本人的耐性」、「不會放棄一切調查作為」等，認定這對夫妻利用職務之便威脅恐嚇，依貪汙治罪條例中藉勢、藉端勒索未遂等罪，對夫妻提起公訴。
夫妻兩人都在案發後離開消防局，不過在訴訟上，至今都未認罪，蔡一郎表示，麥當勞首次提出願以3萬元和解，他和妻子認為調解無法成立，原就要走民事訴訟，但2017年間，桃園市政風室主任曾要求他和麥當勞和解，不要把事情鬧大，關心和解進度，他才繼續和麥當勞聯絡討論和解金額，才會有「降價」的過程。
去年底高院首度開庭，兩人在庭上強調「小朋友在任何父母心中都是無價的，才會去提出這樣的金額，希望他們能夠改善」，還說這數千萬對麥當勞而言「金額不會很大、九牛一毛」。當時他們還稱說，擔心若是遭判刑，家中4個孩子誰來照顧，自認這場官司是「小蝦米對抗大鯨魚」。
目標還清債務，讓妻子退休
不過麥當勞的律師范振中在法庭上出示相關對話紀錄，蔡說出「最終目標，讓櫻惠退休」、「逼死他們」、「明天再去加壓」、「再檢舉」等話語，甚至表示自己「現在就像玩大老二，拿到四支A」。檢察官先前開庭也曾揭露蔡和朋友說「拿到錢後可以買房買車，規劃妻子的退休金，300萬的債務也可以歸還。」
檢方指出，夫妻以比醫藥費高出1萬多倍的金額勒索，且把責任推給局內長官，浪費司法資源，請求法院判處7年以上重罪。
去年一審原判中，法官認定兩人犯有「恐嚇取財未遂罪」，法官考考慮兩人具有消防局的職業身分和專業知識，認為其利用公職累積之專業知識向企業勒索金錢，嚴重影響公務人員應廉潔自持之形象。
根據一審判決書，法官也指出，其實被告的夫妻2人心裡知道，要拿到7060萬的賠償金，可能性微乎其微，就算含蓄地說，請求200萬也已經超出行情太多，請求7060萬元則是天價，已逾越通常一般人可以容忍之程度。
另外夫妻2人在LINE上討論該如何分配千萬元和解金之對話 中，蔡曾對妻子表示：「妳最剛開始說阿弟這件只要30，還記得嗎？」，也出現「麥麥這件事後來想想，櫻惠說能到2 、3百萬就可以和解」更可佐證2人對求7060萬的求償金，根本並非一般人能接受之合理賠償金額，也是心知肚明的。
法官表示，2個人以大量檢舉、加害商譽之手段恫嚇麥當勞公司，且犯後態度不佳，始終振振有詞稱表示自己僅主張民事損害賠償，但考量麥當勞並未付出任何金額，2人還養育3名未成年子女等，一審判處夫妻倆各1年2個月徒刑。
然而夫妻兩人不服，提起上訴；昨天高等法院進行結辯，全案將在7月25日宣判。
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核稿編輯：翁世航
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
我們想讓你知道的是
2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。