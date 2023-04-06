中共航母穿越巴士海峽、「海巡06」台海巡航，國防部長警告恐成台海新常態

總統蔡英文5日在加州雷根圖書館會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），中共解放軍動作不斷，不僅航母「山東艦」第一次出南海，中國福建海事局也啟動台海聯合巡航，國防部長邱國正今（6）日警告，中國藉由巡航單方面劃定管轄海域，恐將成為海上新常態。

中共海軍山東鑑5日穿越巴士海峽，經台灣東南海域，展開首次西太平洋航訓。國防部長邱國正今日於立院受訪時表示，山東艦目前在鵝鑾鼻以東200海浬（約370公里）左右，應是訓練的一環，但出海「時機敏感」，國軍已派出拉法葉級、成功級等艦艇，與山東鑑維持5-6海里（約9至11公里）的距離監控，目前未有異常航行狀況，也沒偵測到飛機從航母起降。

Photo Credit: 國防部 提供 國軍偵查中共海軍山東號航艦編隊穿越巴士海峽。

邱國正也指出，美國航母尼米茲號現在也在台海東部400海里（約740公里）左右，雖然不能說為了山東艦而來，但航母尼米茲號所在位置顯示與中國航母接近台海有所關連。

另外，中國福建海事局5日也宣布啟動台海中北部「聯合巡航巡查專項行動」，派出其大型巡航救助船「海巡06」，期間將對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。立委羅致政表示，今日出動的是海巡，還不算軍事行動，主責單位是中國的交通部海事局，也是福建海事局，屬於地方單位。

不過羅致政指出，此行動驗證中國2021年開始施行新版的《海上交通安全法》，其中提到：

第88條：海事管理機構對在中華人民共和國管轄海域內從事航行、停泊、作業以及其他與海上交通安全相關的活動，依法實施監督檢查。

第89條：海事管理機構實施監督檢查可以採取登船檢查、查驗証書、現場檢查、詢問有關人員、電子監控等方式。

邱國正表示，中國透過巡查、巡航的方式，單方面界定管轄海域，甚至「把台灣當作內海」；雖然目前中國海事巡航範圍和以往沒有很大的差異，但邱國正也強調，中國的巡航稱為「常態巡弋」，也就是說沒有截止日期，都是經常性的，屬於灰色地帶的爭議之一。

立委王定宇詢問，如果中國在公海或我方海域，對我漁船進行海上攔查，我方有無因應SOP？邱國正表示，國防部立場絕對不同意海上攔查，國防和海巡平常都有在聯繫，一但解放軍出海，「我們海軍和海巡都是共同在一道」。王定宇追問，是否不惜強硬阻止？邱國正表示，「我們一定會介入」。

不過國安局副局長柯承亨表示，目前沒有發生過登船檢查的狀況。邱國正也指出，「海巡06」在福建省平潭島3海里附近（約5公里），一直沒有離開平潭，駁斥網路上「海巡06」就在台灣旁邊的流言。

Photo Credit: 中央社（取自中國福建海事局微信公眾號）

立委江啟臣質詢時指出，中國實施兩面做法，一面是大國和平的形象，另一面用中國海事局做尋常巡查，就是落實對台海宣稱的行政管轄。江啟臣質詢，中國漁船目前已經沒有尊重海峽中線，如果越過中線以東，進入到24海里，那要怎麼處置？邱國正表示，去年裴洛西來台後中共的圍台軍演並未進入到24海里，但如果越過中線，「一定要抵擋，一定要驅離。」

國家政策研究基金會副研究員揭仲曾指出，海峽中線雖未見諸於國際法或兩岸之間的任何書面協議，但是兩岸自1999年迄今存在已久的「默契」，主要內容為依其1996年所公布的領海基線，往台灣海峽方向不超過12海里為領海、不超過24海里為「鄰接區」，和不超過200海里的「專屬經濟海域」；在「專屬經濟海域」外，繼續向海方向延伸則是公海。中共主張台灣海峽的絕大部分為其「專屬經濟區」，享有某種程度的管轄權。

立委趙天麟詢問，蔡麥會之後中共啟動聯合巡航，這和去年8月的聯合軍演有何不同？邱國正表示，「有很多不同」，去年軍演都是軍事，包括導彈、殲級的飛機、軍艦，今天把海巡加進去，是軍和警之間的問題，可見中國要與台灣在法律方面做爭辯，「將來會遇到很多類似的問題。」不過邱國正也強調，有插上中華民國國旗的船艦，都是領土之一，如果中共片面登鑑，絕對不容許。

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核稿編輯：翁世航